Попался на допинге — оставайся чемпионом! Лицемерие в боксе не знает границ

Ведущие боксёрские организации часто подвергаются критике в последние годы за странные решения, за необоснованные продвижения боксёров, за нелепые назначения титульных поединков. Но в WBO, кажется, переплюнули всех своих конкурентов и вышли на какой-то новый уровень абсурда и лицемерия.

Всё из-за решения, принятого в отношении чемпиона мира в среднем весе Жанибека Алимханулы. В начале декабря боксёр из Казахстана должен был провести объединительный поединок с чемпионом WBA Эрисланди Ларой, однако стало известно, что в допинг-пробе Алимханулы был обнаружен запрещённый мельдоний. Допинг, конечно, весьма условный, но всё-таки мельдоний — давно запрещённое вещество. Естественно, поединок с Ларой был отменён, Эрисланди спокойно защитил пояс WBA в бою с Йоханом Гонсалесом, а Жанибек замер в ожидании.

Разбирательство длилось довольно долго, потребовалось вскрытие пробы «Б», которая тоже оказалась с наличием мельдония. Безусловно, это означало только одно – дисквалификацию. Вот только в WBO решили, что годичной дисквалификации, которая уже идёт с начала декабря, будет достаточно для наказания боксёра из Казахстана и… оставили его в ранге чемпиона.

«Хотя [WBO] обладает полными полномочиями лишить чемпиона его титула, мы приходим к выводу, что с учётом совокупности обстоятельств и его статуса первичного нарушителя объявление титула чемпиона WBO в среднем весе вакантным не соответствует юридическому принципу соразмерности наказания», — говорится в официальном заявлении Всемирной боксёрской организации.

Давайте ещё раз по порядку. Есть чемпион мира, профессиональный спортсмен Жанибек Алимханулы, который нарушил антидопинговые правила и провалил тестирование. Однако в WBO, видимо, питают какие-то сильные чувства к своему чемпиону, раз приняли решение не лишать его чемпионского статуса. Есть ощущение, что такого в мире спорта ещё не было и бокс снова впереди планеты всей, но только в негативном ключе.

Обычно за допинг лишают спортсмена каких-то действующих титулов, исключают из всевозможных рейтингов и вообще на время дисквалификации забывают про его существование, а после отбытия дисквалификации к таким спортсменам особенное негативное отношение. В других видах спорта за допинг атлетов и вовсе лишают титулов, медалей и званий задним числом, причём даже если на допинге попался не какой-то конкретный спортсмен, а его товарищ по команде. За примером далеко ходить не нужно: на Олимпийских играх в Милане состоялась церемония награждения участников биатлонной эстафеты Сочи-2014, в которой золото российских спортсменов было передарено сборной Германии. Всё из-за допинг-теста Евгения Устюгова, хотя три других участника российской эстафетной четвёрки были не при делах.

Да чего уж говорить, в боксе тоже масса примеров, когда чемпионы попадались на допинге и лишались титулов. Тот же Райан Гарсия, которого обожают фанаты и любят промоутеры, после победы над Девином Хейни попался на допинге. Гарсию дисквалифицировали на год, как и Алимханулы, поединок с Хейни был признан несостоявшимся, а пояс вернули Девину.

Но Алимханулы решили оставить действующим чемпионом мира, что превращает ситуацию в какой-то мем. И было бы смешно, если бы не было так грустно. На какую «совокупность обстоятельств» ссылается организация – не особо понятно. Обстоятельство одно – наличие проваленной допинг-пробы, за которой должно следовать конкретное наказание в виде дисквалификации и лишения чемпионского титула . То, что Жанибек впервые стал фигурантом допинг-расследования, никак не должно влиять на смягчение его наказания, иначе при таких раскладах проваленных допинг-тестов было бы гораздо больше: раз за первый раз прощают, то разок можно, не так ли? И в этом плане в WBO создают весьма опасный прецедент для всех остальных. Ведь теперь любой боксёр, попавшийся на допинге, может ссылаться на Алимханулы: ему можно, а другим – нет?

Ну и вообще ситуация выглядит странной: есть «чемпион в отпуске», а есть, получается, «чемпион в дисквалификации». По линии WBO ведь имеются другие претенденты, которые хотят получить титульный шанс, почему они должны ждать окончания дисквалификации спортсмена, который нарушил допинг-правила? Это Алимханулы после возвращения в спорт и отбытия полной дисквалификации должен заново вставать в очередь и ждать следующей возможности драться за титул. Но, как оказывается на деле, в WBO никто никому ничего не должен и Жанибек целый год будет находиться в статусе чемпиона, отбывающего наказание – нелепее ситуации в боксе давно не было.