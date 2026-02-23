«Я способен победить Усика». Интервью с восходящей звездой бокса из России

В прошлом году Давид Суров оказался самым молодым с 1989 года тяжеловесом, ставшим чемпионом мира. Уже в январе 2026-го боксёр дебютировал на профессиональном ринге и нокаутировал в первом раунде опытного Луиса Альфредо Герреро. 23 февраля Суров примет участие в международной матчевой встрече сборных «Динамо» и мира, посвящённой Дню защитника Отечества. Соперником россиянина станет иранец Иман Рамезанпур. В разговоре с «Чемпионатом» Суров поделился впечатлениями от профессионального дебюта, раскрыл дальнейшие планы и рассказал о спаррингах со священником. Также Давид заявил, что может победить Усика, оценил свои шансы выступать в ММА и подчеркнул, что не хочет в лигу Даны Уайта Zuffa Boxing.

— После профессионального дебюта отличия с любительскими турнирами почувствовали?

— Особой разницы не почувствовал, потому что отбоксировал всего один раунд. Поэтому пока непонятно. Да в целом хорошо отбоксировал, просто мне этого достаточно.

— После боя вы сказали, что соперник не захотел боксировать. Это чувствовалось по ходу боя или просто ждали от него большего сопротивления?

— Да, по ходу боя, когда работал передней рукой, то почувствовал, что он пятится и у него нет особого желания боксировать.

— Правда, что нужно перестраиваться с точки зрения стиля при переходе в профессионалы?

— Не думаю, что мне придётся перестраиваться. Как боксировал, так и могу продолжать боксировать по профессионалам.

— Дебютный бой пересмотрели? Как вам?

— Бой свой не смотрел, но думаю, что если пересмотрю, то ошибки там найдутся.

— Вирусная история перед дебютом — спарринги со священником. Можно подробнее об этом, кто это, как так вышло?

— Ничего особенного, просто к нам в зал приходит батюшка по средам и пятницам. Вот и стоим с ним в парах, просто двигаюсь, работаю передней рукой.

— Сейчас вы будете биться в формате «три по три» с Иманом Рамезанпуром. Хватит для нокаута?

— Я никогда не гонюсь за нокаутами, всегда рассчитываю отработать всю дистанцию. Замена соперника? Оппонент сменился, да, но ничего не поделать, ничего страшного. Буду боксировать с ним. Я выхожу в ринг, делаю свою работу, а там уже подстроюсь в зависимости от того, кто передо мной.

Давид Суров Фото: Waleed Zein/Getty Images

— Вас уже считают новой надеждой в тяжёлом весе. Давят как-то ожидания, которых сейчас много?

— Да нет, ожидания на меня никак не давят, просто тренируюсь, выполняю свою работу.

— Как считаете, вас нужно подводить к большим боям потихоньку или готовы уже биться с бойцами из топ-15?

— Думаю, что оппозицию надо повышать потихоньку. К бою седьмому, восьмому, 10-му уже можно биться с кем-то из топ-15 рейтингов.

— После победы на ЧМ вы сказали, что не отмечали, а просто сходили в компьютерный клуб. Во что играете?

— Играю только в Minecraft, да и всё. Остальные игры мне особо неинтересны. Да и в плане досуга, кроме того, чтобы ходить в компьютерный клуб, особо ничего другого не делаю.

Давид Суров Фото: Waleed Zein/Getty Images

— Вы планируете пока совмещать любительскую и профессиональную карьеры?

— Сейчас пока акцент сделали на любительскую карьеру. Хотелось бы дождаться Олимпийских игр, а уже после этого полноценно перейти в профессионалы. Олимпийское золото или абсолютное чемпионство? И то и то. И олимпийское золото, и абсолютное чемпионство.

— Есть в планах перебраться в Америку или Великобританию?

— Пока не задумывался о том, чтобы куда-то перебраться, так что пока в Москве.

— Вы видите реальную конкуренцию для Усика в тяжёлом весе?

— Я просто не особо слежу за профессиональным боксом, даже за своей весовой категорией, поэтому сложно сказать, кто её составит Усику. Смогу ли я составить ему конкуренцию? Да, я считаю, что вполне способен выиграть у Усика, просто нужно время. Про Итауму тоже слышал, но особо за ним не следил.

— Как планируете сделать так, чтобы тяжёлый вес перестал быть скучным?

— Просто боксировать и показывать зрелищные поединки.

— Если предложат контракт, то пойдёте в лигу Даны Уайта?

— Нет, думаю, если предложат, то не пойду. Саудовская Аравия поинтереснее.

— Вы говорили, что пьёте много креатина. Так же говорил чемпион UFC Махачев. Это эффективно?

— Да, креатин — это самая изученная и эффективная добавка. Я вообще считаю, что её всем нужно принимать. Вес у меня потихоньку набирается, главное, чтобы он был качественным. Думаю, что доберу до 110 кг.

— Видел ваши слова о том, что умеете бороться. Смогли бы после двух-трёх лет в Дагестане начать карьеру в ММА?

— Да, при таких условиях через два-три года я бы смог дебютировать в ММА при желании, но бокс мне намного интереснее.

— Куда посоветовали бы ехать на два-три года, чтобы подтянуть бокс?

— Мне кажется, ездить никуда специально не надо, просто нужно тренироваться, выкладываться. И всё, ты потянешь бокс.