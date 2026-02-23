Матчевая встреча «Динамо» и сборной мира, мексиканский турнир UFC. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит зрителям интересные турниры и противостояния. В Москве состоится матчевая встреча по любительскому боксу, приуроченная ко Дню защитника Отечества, UFC перемещается в Мексику, где в октагон вернётся любимец местной публики Брэндон Морено. В профессиональном боксе пройдёт объединительный бой ярких чемпионов-нокаутёров во втором полулёгком весе, а также турнир от Мэнни Пакьяо, на котором выступит и его сын.

23 февраля. Матчевая встреча сборная «Динамо» — сборная мира

В Москве состоится интересная матчевая встреча по боксу между сборной «Динамо» и сборной мира. Это будет серия поединков по правилам любительского бокса, состоящих из трёх раундов по три минуты. Основное внимание будет приковано к поединку действующего чемпиона мира в тяжёлом весе в любителях Давида Сурова, который встретится с иранцем Иманом Рамезанпуром. За «Динамо» также выступят чемпион Европы – 2024, участник Олимпийских игр – 2020, пятикратный чемпион России Габил Мамедов, двукратный чемпион России Игорь Свиридченков, чемпион России – 2024 Егор Шапочанский и другие известные боксёры. Подобная матчевая встреча проходит уже во второй раз, в первый раз она состоялась в ноябре 2024 года и завершилась победой «Динамо» — 6:1.

В ночь с 28 февраля на 1 марта. Брэндон Морено — Лонир Кавана

В Мексике состоится турнир UFC Fight Night 268, возглавит который бывший мексиканский чемпион в наилегчайшем весе Брэндон Морено. Ему предстоит поединок против Лонира Каваны. В последнее время опытнейший мексиканец чередует победы с поражениями: после неудач в титульном бою с Александром Пантожей и в поединке с Брэндоном Ройвалом Морено победил Стива Эрцега и Амира Альбази. Но в последнем бою Брэндон досрочно проиграл Тацуро Таире и открыл японцу двери к титульнику, а сам откатился на шестую строчку в рейтинге. Теперь Морено протестирует молодого британца Лонира Кавану: парню 26 лет, он идёт с рекордом 8-1, и победа над Морено может серьёзно повысить его котировки.

В ночь с 28 февраля на 1 марта. Марлон Вера — Давид Мартинес

В соглавном турнире UFC в Мексике пройдёт поединок в легчайшем весе. Бывший претендент на пояс Марлон Вера встретится с перспективным мексиканцем Давидом Мартинесом. Опытного Марлона Веру, который идёт на серии из трёх поражений, решили использовать в роли гейткипера: для мексиканца Мартинеса это будет настоящей проверкой на прочность. Пока Давид идёт с отличным рекордом 13-1, 10 поединков выиграл нокаутом, в UFC стартовал с двух побед. Чёрному спартанцу 27 лет, и он вполне может стать одним из новых бойцов, которые будут претендовать на титул, так что бой против Веры крайне важен для него.

В ночь с 28 февраля на 1 марта. Эмануэль Наварретте — Эдуардо Нунес

В США состоится большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет объединительный поединок во втором полулёгком весе между чемпионом WBO Эмануэлем Наваррете и обладателем пояса IBF Эдуардо Нунесом. И это будет максимально зрелищный поединок. Наваррете известен всем своим стилем настоящего «рубаки», в его активе 39 побед, в 32 из них он финишировал своих соперников. Однако и Нунес не только умеет, но и любит рубиться и побеждать досрочно: у него почти идеальный рекорд 29-1 и 27 нокаутов в карьере – в таком поединке в ринге точно будут лететь искры.

Эмануэль Наваррете (слева) Фото: Kohjiro Kinno/Getty Images

В ночь с 28 февраля на 1 марта. Элайджа Пирс — Лоренцо Парра

В США состоится второй турнир по профессиональному боксу, организованный легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо. Возглавит его бой за титул WBO International в полулёгком весе между Элайджей Пирсом и Лоренцо Паррой. Боксёры должны были сойтись ещё на первом турнире от Мэнни Пакьяо в ноябре, но Пирс снялся с поединка незадолго до взвешивания. Теперь боксёры всё же постараются добраться до ринга и выяснить отношения: у обоих по 17 побед нокаутами, так что скучно в этом поединке точно не будет.

В ночь с 28 февраля на 1 марта. Эмануэль Пакьяо — Луис Сантана Фигероа

В карде турнира от Мэнни Пакьяо выступит и его сын – Эмануэль Пакьяо. Младший Пакман дебютировал в профессиональном боксе как раз на турнире отца в ноябре, но не смог оправдать ожиданий и с трудом свёл вничью поединок против Брэндана Лалли. Теперь Пакьяо-младшему предстоит второй поединок на профессиональном ринге, в соперниках у него будет Луис Сантана Фигероа – филиппинец с рекордом 0-2.