Дэвид Бенавидес — Хильберто Рамирес, 2 мая 2026, когда бой, соперник, переход Бенавидеса в первый тяжелый вес, Дмитрий Бивол

Скачки Бенавидеса от россиян. Дэвид совершает ошибку, поднимаясь в весе
Яхья Гасанов
Дэвид Бенавидес
А мог бы биться с Бетербиевым.

Полутяжёлый вес в профессиональном боксе страдает от неопределённости. Чемпион по трём версиям Дмитрий Бивол не может договориться с обязательным претендентом Михаэлем Айфертом, который старается выжать максимум из этой возможности. Временный чемпион Каллум Смит в ожидании шанса получает защиту с Дэвидом Морреллом. Бывший абсолютный чемпион мира Артур Бетербиев и вовсе завис — с ним никто не хочет биться.

Но интереснее всех поступает чемпион WBC Дэвид Бенавидес. В прошлом году организация, ведомая Маурисио Сулейманом, пыталась надавить на Бивола, чтобы тот встретился с Бенавидесом, однако россиянин элементарно избавился от пояса WBC. В итоге Дэвиду просто отдали полноценный титул, а осенью 2025-го он подрался с Энтони Ярдом и спокойно оформил первую защиту титула. На том же турнире должен был выступить Бетербиев и в случае победы биться с Бенавидесом, но у Артура сорвался бой.

Дэвид же поначалу обозначал желание драться с лучшими бойцами своей весовой категории. Сперва выражалась готовность биться с Бетербиевым, потом Бенавидес бодро рассказывал, что может случиться с Биволом: «Я много спарринговал с Дмитрием Биволом. Поэтому знаю, что происходило на этих спаррингах. Я мог бы его победить, нокаутировать».

Но вместо того, чтобы дожидаться боя с кем-то из них, Бенавидес поступил оригинально и отправился в первый тяжёлый вес, где будет драться с чемпионом мира по версиям WBA и WBO Хильберто Рамиресом. Бой пройдёт уже 2 мая в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». Сам Дэвид объясняет, что этот переход — временная мера, чтобы не просиживать в ожидании. И, кроме того, Бенавидес в этом видит путь к величию: «Чувствую, что стою на пороге того, чтобы стать лицом бокса. Если Зурдо выиграет, его акции вырастут. По ту сторону тоннеля нас обоих ждёт величие. Так что мы подойдём к бою максимально готовыми».

Дэвид Бенавидес

Дэвид Бенавидес

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Хотя непонятно, зачем Дэвиду кого-то ждать, если первый номер рейтинга Артур Бетербиев готов биться, о чём неоднократно говорил. Да и в целом в команде чемпиона используют странную риторику. Отец боксёра Хосе Бенавидес-старший, например, обещает новую эру: «Дэвиду Бенавидесу не просто надо победить. Ему надо доказать, что он может конкурировать с Биволами и Бетербиевыми. Не пропустите начало новой эры 2 мая. Эры Мексиканского Монстра».

И опять-таки, зачем что-то кому-то доказывать в другой весовой категории, когда эти люди, которых Бенавидес постоянно упоминает, выступают в одном дивизионе с ним? Да и странно доказывать что-то Биволу в поединке с тем, кого Дмитрий уже и сам побеждал. Понятно, что вывеска в любом случае большая и привлечёт мексиканских и американских любителей бокса, но всё равно многовато вопросов. К тому же есть сомнения в том, как себя покажет Бенавидес после такого скачка в весе — между полутяжёлым дивизионом и крузерами 11,5 кг. Да, Дэвид большой парень и в габаритах, возможно, и не уступит Рамиресу, но это всё равно большой скачок. Тут можно вспомнить, что переход из второго среднего веса в полутяжи тоже сказался на Бенавидесе. В мощи он сильно не прибавил, а вот дышать стало тяжелее. И в крузерах будет, скорее всего, ещё тяжелее, так как Рамирес к этой весовой категории уже адаптирован.

Мотивация Бенавидеса покорить ещё одну весовую категорию, да ещё и взять сразу два пояса понятна. Ну и это другие гонорары, само собой. И понятно, что в WBC потихоньку выращивают новую мексиканскую звезду на смену Саулю Альваресу, поэтому помогают Дэвиду. Сначала он быстро получил их пояс, сейчас сразу идёт в другую весовую, однако обозначает, что потом опять вернётся в полутяжёлый дивизион. Но при всём этом отец Бенавидеса даёт очень странные объяснения, а его сын берёт на себя большой риск и может на этом прогореть. Обычно такие скачки не ведут ни к чему хорошему, и, скорее всего, Дэвид совершает ошибку.

