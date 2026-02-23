Алмейда — идеальное подписание для ACA. Бразилец может расшевелить сразу два дивизиона

Жаилтон Алмейда – топовый боец, который в последнее время на слуху. Правда, событие, которое это спровоцировало, грустное для самого бразильца. UFC приняла решение не продолжать сотрудничество с южноамериканцем. Он оказался на «вольных хлебах», был вынужден искать себе новое пристанище. И остановился на российском промоушене – ACA . Естественно, такой переход моментально всколыхнул информационное поле. Алмейда – звезда, что просто невозможно отрицать. И он вполне может расшевелить сразу два дивизиона российской лиги.

Почему речь идёт о двух весовых категориях? Ведь президент лиги Магомед Бибулатов в социальных сетях сообщил, что Жаилтон будет выступать именно в тяжах. А потому, что перед самым уходом из UFC бразилец принял решение попробовать бои в полутяжёлом весе. Эту информацию подтвердил менеджер бойца Тьяго Окамура. По словам представителя Алмейды, команда пришла к выводу, что в тяжёлом весе Жаилтон заметно уступает большинству соперников в габаритах и физической мощи. Конечно, в ACA бразилец вновь предпримет попытку штурмовать именно этот дивизион. Возможно, такова договорённость с промоушеном. Однако при этом никто не может точно сказать, что со временем он не попытается захватить сразу две весовые категории .

В ACA уже успели прокомментировать подписание бойца. Его будущее прокомментировал вице-президент промоушена Асланбек Бадаев: «Мы думаем по сопернику Алмейды. Пока не определились. Изначально была цель понять, в каком весе он будет выступать. Алмейда сказал, что в тяжёлом. Мы думали, что он, возможно, спустится в полутяжёлый. Но он хочет именно в тяжёлом. Видимо, он будет набирать вес. Соперником будет не Мухумат Вахаев. Бывает, доходит до абсурдного — что не имя, то сразу надо поставить его с Вахаевым… Это будет не он. Скорее всего, соперником Алмейды станет кто-то из новичков. Посмотрим. На подходе есть ещё ребята, которых мы хотим подписать».

Жаилтон Алмейда Фото: Harry How/Getty Images

В тяжёлом весе у Алмейды большое будущее. Он будет выступать в компании очень крепких парней, да. Однако за пределами топ-5 для него нет реально крутой оппозиции. Там много ветеранов и «сбитых лётчиков». А слова о том, что сначала Жаилтону планируют дать дебютанта, говорят не о недоверии. Скорее, в промоушене хотят дать бразильцу возможность сначала привыкнуть к условиям, попробовать свои силы с проходной оппозицией, почувствовать вкус выступлений на российской земле. А уже после этого вполне можно включать южноамериканца в титульную гонку, подбрасывая ему громкие вызовы.

При этом даже среди дебютантов для Алмейды есть очень интересные варианты. Например, буквально только что стало известно, что контракт с ACA подписал тяжеловес Кирилл Грищенко (8-2), который успел пошуметь в промоушене One FC. А ещё желание подраться с Жаилтоном выразил Евгений Гончаров (21-3). Да, новичком лиги его сложно назвать. Но боец не выступал с 2024 года, поэтому в рейтинге тяжёлого веса его фамилии нет. А значит, вполне можно попробовать устроить парням рубку. Особенно если учесть желание самого россиянина: «Поступает много вопросов по карьере и следующему бою. Сейчас, наверное, уже можно озвучить, что моя команда находится в переговорах с лигой АСА касаемо моего возвращения. Есть интересные бои на примете, и вот сейчас увидел новость о подписании Жаилтона Алмейды. Это человек из топов UFC, не так давно навязал непростой бой Саше Волкову, и мне интересно было бы проверить его настоящий уровень. Мы привыкли смотреть на UFC, на топов оттуда как на кого-то недосягаемого. Но это не соответствует действительности. Дайте мне или любому другому человеку из топ-10 лиги АСА Алмейду, и я убеждён, что это будет продемонстрировано наглядно».

Кто же составляет топ-5 тяжёлого веса ACA? Замыкает его Адам Богатырёв (9-6), который прямо сейчас выглядит слишком лёгкой оппозицией для бразильца. У россиянина серия из трёх поражений, не побеждает он с марта 2024 года. Поэтому его Алмейда может попросту не заметить. Следом идёт Антон Вязигин (17-6). У него ситуация – не сильно лучше. В пяти предыдущих боях – всего лишь две победы над иностранцами. Тони Джонсон уже ветеран, Карлос Фелипе находился в плохом физическом состоянии. А все реальные проверки на прочность Вязигин в последнее время провалил. Особняком стоит Зумсо Зураев (9-0, 1 NC) – третий номер рейтинга тяжеловесов . Он пока не знает поражений. Лишь раз добирался до судейского решения. А ещё умеет классно бороться. Поэтому было бы очень интересно посмотреть на Алмейду именно против Зураева.

На второй позиции – иранец Амир Алиакбари (16-4). После перехода из One FC он одержал две победы в ACA. Но, если честно, победа решением над 40-летним (!) Тони Джонсоном заставила засомневаться в амбициях этого бойца. А если учесть, что он полностью сосредоточен на ударке… Жаилтон слишком классно чувствует себя в борьбе. И против Алиакбари может полностью сосредоточиться на этом компоненте. Тогда у иранца не будет особенных шансов. Номер один в рейтинге тяжеловесов – Кирилл Корнилов (19-3). И вот он может стать шикарной проверкой для бразильца. Атлетичный, мощный, разносторонний. Правда, и тут весь вопрос в том, удержится ли россиянин на ногах. Потому что на канвасе доминация Алмейды может быть тотальной. «Вишенка на торте» – Алихан Вахаев (15-3), который является чемпионом организации. Ещё один крутой ударник. Вот только главный вопрос в том, захочет ли Алмейда рубиться в лиге, где не только не порицают, но даже поощряют крутую борьбу, не гонятся за зрелищностью .

Переход Алмейды – мощный кейс для ACA. Организация совершенно точно от этого выиграла. Она получила топового бойца, который фактически перебрался напрямую из UFC. А у самого Жаилтона есть возможность стать доминирующей силой в российском промоушене.