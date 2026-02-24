Голливуд отдыхает. Биография Райана Гарсии — драматичная история о боксе

22 февраля на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США, состоялся яркий титульный бой. В ринге сошлись два американца – Марио Барриос и Райан Гарсия. Особенно важным этот поединок был для второго. Спустя долгие годы упорного труда Райан получил долгожданную возможность сразиться за полноценный пояс по версии WBC. И своим шансом воспользовался сполна. Он одержал совершенно заслуженную победу единогласным решением судей. И добрался до поставленной цели. Мало кто знает, но на пути к мечте Гарсии пришлось пройти через сложнейшие испытания. А его биография заслуживает того, чтобы со временем лечь в основу крутого голливудского фильма.

Райан Гарсия



Дата рождения: 8 августа 1998 года

Место рождения: Калифорния, США

Рост: 174 см

Размах рук: 178 см

Рекорд: 24-2, 1 NC

Весовая категория: полусредняя

Стойка: Левосторонняя (правша)

Детство и страсть к боксу

Гарсия появился на свет 8 августа 1998 года. Случилось это в штате Калифорния. Райан родился в городе Викторвилл. Кажется, будущее мальчишки было предопределено. Он рос в большой семье, в которой бокс считался не просто видом спорта, а религией. Естественно, первым наставником будущего бойца стал его отец Генри. Он и сам занимался боксом, поэтому твёрдо решил, что превратит сына в настоящего чемпиона. С семи лет Райан начал тренировки. Проводили их в гараже, который был переделан самим семейством в импровизированный ринг.

Стоит отметить, что никто не заставлял Гарсию – в детстве всё получалось само собой. В итоге Райан целыми днями зависал в своём тренировочном лагере, оттачивая мастерство. Сейчас на страницах американца в социальных сетях зачастую появляются видео с его быстрыми руками. Это не фейк. Долгие годы тренировок привели к тому, что Гарсия начал проявлять себя просто великолепно. Естественно, первыми шагами стали школьные турниры, на которых Райан демонстрировал свой запредельный потенциал. И на этом мальчишка не остановился.

Райан Гарсия Фото: Omar Vega/Getty Images

Первые успехи и трудности

Райан довольно рано решил штурмовать любительский бокс. И в США стал настоящим феноменом. Достаточно просто отметить, что Гарсия 15 раз становился чемпионом страны, завоевал золото на юношеском чемпионате мира, награды отправлялись в его копилку с пугающей регулярностью. Уже тогда все ждали от парня больших успехов в будущем. А любительский рекорд у Гарсии был на зависть каждому – 215 побед в 230 поединках. Быстрота рук удивляла даже самых опытных и мастеровитых оппонентов. И уже тогда было заметно, что в кулаках скрыт настоящий динамит.

Правда, столкнулся Райан и с трудностями. В США он не мог драться до наступления совершеннолетия. Однако Гарсия очень хотел выйти на профессиональный уровень. Поэтому самые ранние официальные поединки провёл в Мексике. Да, уровень оппозиции там был достаточно низким. Но при этом именно эти выступления заложили крепкий фундамент. На протяжении всего становления бойца его поддерживала семья. Отец постоянно его сопровождал, брат Шон также занимался боксом, помогал в тренировочном процессе, а три сестры Деми, Саша и Кайла стали неоценимой поддержкой.

Райан Гарсия Фото: Joe Scarnici/Getty Images

В 2016 году начался профессиональный путь, который открылся боем с Эдгаром Мезой. С ходу Райан начал с победы техническим нокаутом. Поэтому промоушен Golden Boy сразу же заинтересовался пареньком, предложив ему профессиональный контракт. Казалось, жизнь балует Гарсию, преподносит ему всё буквально на блюдечке. И так происходило очень долго. Американец наколотил профессиональный рекорд 23-0, оставался непобеждённым. Однако были моменты, которые действительно смущали. Райан несколько раз успел сменить весовую категорию, но так и не добрался до полноценного титула ни в одной из главных боксёрских организаций. Самым большим успехом стала победа над Люком Кэмпбеллом, которая принесла ему титул временного чемпиона по версии WBC . Однако провести объединительный поединок так и не получилось.

А затем случилось и первое поражение, которое, как кажется, очень сильно ударило по бойцу. Не получилось справиться с Джервонтой Дэвисом. Бой мощнейшим образом прогревали. На кону стояло многое. В итоге уже в седьмом раунде Гарсия улетел в нокаут. Причём сложился Райан после удара по печени, что довольно болезненно. Да, получилось закрыть ту осечку победой над Оскаром Дуарте Хурадо. Но складывалось ощущение, что в карьере американца что-то складывается не так. И стали проявляться тревожные моменты.

Допинговый скандал, наркотики и новая жизнь

Следующий болезненный момент – поединок с Девином Хейни . А ведь изначально казалось, что это минута славы Гарсии. Он одержал красивую победу, тотально перебил оппонента, выглядел намного круче. Однако позже результат поединка попросту отменили. Всё потому, что Райан сдал положительный допинг-тест. И был отстранён от выступлений. Начались жуткие ментальные проблемы. Гарсия стал пугать всех своими странными высказываниями. Эдди Хирн даже забил тревогу. Он видел, что под угрозой не только карьера Вспышки, но и его психическое здоровье. Сам же американец заявил, что завершил профессиональный путь и в ринг больше не выйдет.

Бывшая жена Гарсии Андреа Селина даже призвала подписчиков молиться за Райана: «Если мои подписчики, которые считают себя верующими, могут, то, пожалуйста, помолитесь за Райана. Мы не вместе, но я общалась с ним, и может показаться, что он в порядке, однако это не так. Я чувствую, что он сильно подавлен. Это не троллинг, я искренне обеспокоена, как и все члены его семьи. Мы не часть всего этого и хотим, чтобы у него всё было хорошо. Помолитесь за него».

Позже Гарсия стал фигурантом очень громкого скандала. Райан очень мощно прошёлся по темнокожим, по касательной задев ещё и евреев с мусульманами . Разумеется, эти слова не могли не спровоцировать бурную реакцию общественности. Боксёр столкнулся с мощным потоком критики. Сам парень попытался разрулить ситуацию: «Я беру на себя всю ответственность за свои слова. Меня неправильно поняли. Я получил много травм, и это были тяжёлые несколько месяцев, как все знают, но мне жаль. Я борюсь с зависимостью, и мне тяжело – с учётом всего, что происходит. Я на самом деле люблю темнокожих людей, и мне сказали, что я оскорбил всех моих темнокожих друзей. Это плохо, но всё что я могу сделать — это стать лучше и перестать использовать глупые слова и позволять некоторым людям в моём окружении меня провоцировать. Приношу извинения всем, кого обидел. Я по-прежнему выступаю за прекращение преступлений чернокожих против чернокожих».

Однако почти сразу после этого Райан выпустил серию твитов. Обвинил WBC, что организация не наказывала за расизм Девина Хейни и Тима Брэдли, а потом заявил, что некая элита сосредоточила внимание болельщиков на нём, чтобы отвлечь всех от других проблем. Всё завершилось тем, что Гарсия отправился в рехаб, где прошёл реабилитацию.

Переход в полусредний вес – новые надежды

Возвращение ознаменовалось для Гарсии новыми надеждами. Он перебрался в полусредний вес. И встретился с Роландо Ромеро. Райан выглядел очевидным фаворитом. Но уступил. В тот момент начало казаться, что его карьера перечёркнута. Долгие годы стараний и самоотдачи. Все стремления и амбиции. Всё летело в пропасть. Это понимал и сам Гарсия, который после поражения плакал навзрыд.

В этой ситуации одни критиковали Гарсию, другие призывали его завершить профессиональную карьеру. Однако Райан продолжил самоотверженно работать над собой. Он прекрасно понимал, что любая следующая осечка станет фатальной. Поэтому немного выпал из инфополя, посвятив себя тренировкам. Видимо, перед Гарсией стояла очень сложная задача. Он должен был вернуть доверие. Фанатов, промоутеров и, главное, своей семьи. Райан был сосредоточен именно на этом.

Алкоголизм и биполярное расстройство не помешали

Позже вскрылись новые проблемы в жизни Гарсии. Признался сам Райан. Видимо, справиться получилось не со всеми трудностями. Да, отступила наркотическая зависимость . Но её место заняли другие: «Я уже год страдаю алкоголизмом и биполярным депрессивным расстройством. Люди должны помнить — бокс не для слабых. Однако я не боюсь осуждения. Готов вернуться и показать, что можно выбраться из любой ямы. Бог со мной».

И за все свои старания и устремления американец был награждён. Он получил в начале 2026 года бой с Барриосом, где на кону стоял полноценный титул чемпиона WBC в полусреднем весе. Естественно, Райан был максимально заряжен и настроен. Он вышел предельно мотивированным. И буквально деклассировал оппонента. Выглядел лучше во всех компонентах, что нашло своё отражение на всех карточках судей: 119-108, 120-107, 118-109. Гарсия всё-таки исполнил свою мечту. И смог открыть для себя бои с топами – Девином Хейни, Шакуром Стивенсоном, Конором Бенном. Хотя казалось, что после поражения от Ромеро это попросту невозможно.

Личная жизнь яркого боксёра

Личная жизнь такой суперзвезды и яркой личности просто не могла быть блеклой. Гарсия ранее состоял в отношениях с Катериной Гамес. Более того, у пары появилась дочка – Райли. Но в итоге Райан расстался с пассией. И позже начал общаться с Андреа Селиной. У пары появилась дочка Белла. Гарсия и Селина узаконили свои отношения. Со временем в личной жизни начали возникать трудности. В январе 2024 года у пары родился мальчик. Но в тот же день боксёр заявил, что официально разводится с Андреа.

На этом похождения Гарсии не закончились. В апреле 2024 года Райан объявил о помолвке с Саванной Бонд, бывшей актрисой фильмов для взрослых. Более того, сам Гарсия сообщил, что его избранница беременна. Сейчас Райан меньше распространяется о личной жизни. В СМИ практически не появляется новых подробностей.