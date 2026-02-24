Исторический бой родом из Японии. Два уникальных «малыша» покажут великолепие бокса

Профессиональный бокс продолжает радовать громкими анонсами. И накануне появилась информация, что официально подписаны контракты на главный бой в истории Японии. Её сообщил авторитетный инсайдер ESPN Майк Коппинджер. В ринге столкнутся Наоя Иноуэ и Дзюнто Накатани . Два представителя Страны восходящего солнца зарубятся в поединке за звание абсолютного чемпиона мира на родине. Естественно, можно лишь представлять себе, какой запредельный ажиотаж будет у такого зрелища. Достаточно просто напомнить, что Иноуэ – один из величайших боксёров современности. А на двоих у парней уже 64 победы при нуле (!) поражений. Поединок обещает получиться действительно легендарным.

Стоит отметить, что организаторы сделали всё, чтобы бой действительно навсегда был вписан золотыми буквами в историю Японии. Он состоится 2 мая в столице – Токио . Поединок гостеприимно примет арена Tokyo Dome. Согласно имеющимся данным, ещё в 2002 году Pride и К-1 провели на стадионе турнир Shockwave, собравший около 90 тысяч зрителей. Есть ощущение, что теперь интерес к событию будет в разы выше. Особенно если принимать во внимание статус Иноуэ. Японец – один из самых лучших боксёров на планете, настоящая легенда своей страны. А Накатани считается первым, кто действительно способен что-то противопоставить Монстру.

На кону будут стоять все главные титулы дивизиона: пояса WBA, WBC, IBF, WBO, а также The Ring. Они на данный момент сосредоточены в руках Иноуэ. Да, бои за звание абсолютного чемпиона мира – не новость для современного бокса. Но у этого поединка особенный флёр. Наоя не просто занимает вторую строчку в рейтинге P4P. Он обладает поясами сразу в четырёх (!) весовых категориях . А ещё в его копилке два статуса абсолюта в разных дивизионах. Защищает свои титулы японец с пугающей частотой – только в 2025 году было проведено четыре поединка. И вот с такой невероятной силой предстоит столкнуться Накатани. Естественно, противостояние вызывает запредельный ажиотаж.

Наоя Иноуэ Фото: Richard Pelham/Getty Images

Поражает статистика парней. Оба подходят к очному противостоянию с одинаковым профессиональным рекордом – 32-0. Согласитесь, звучит великолепно. Но ещё более жёсткими для «мухачей» звучат другие цифры. За одинаковый отрезок они наколотили огромное количество нокаутов: 27 – у Иноуэ, 24 – у Накатани. «Малыши» из Японии за 64 поединка оформили 51 (!) досрочку . Таким показателем могут похвастаться далеко не все тяжеловесы. Для сравнения, Тайсон Фьюри и Александр Усик на двоих провели 61 поединок, оформив лишь 39 финишей. Круто ли звучит достижение японцев? Не то слово.

При этом вряд ли речь пойдёт о противостоянии стилей. Оба парня могут работать в похожей манере. Особенно на фоне того, что Дзюнто взял один бой на адаптацию к новому дивизиону. Да, выглядел не идеально, много ошибался. Но для этого и нужен был поединок с небитым мексиканцем Себастьяном Эрнандесом. Он продемонстрировал, что у Накатани есть слабые места. Но теперь у японца два месяца ожесточённой подготовки. И, если говорить откровенно, есть полнейшая уверенность, что Дзюнто начал нарабатывать все тактики и стратегии к главному бою жизни уже давно. Поэтому сейчас лишь будет выходить на финишную прямую, оттачивать всё буквально до идеального состояния.

Япония увидит исторический поединок. Однако можно не сомневаться, что ровно таким же он станет и для всего мира. Бой за звание абсолютного чемпиона мира для двух «мухачей» – уже крутая вывеска. А когда в ринге сойдутся такие лютые нокаутёры… При этом не стоит закладываться исключительно на финиш, поединок вполне может пройти всю дистанцию в 12 раундов. Но смело можно сказать другое: болельщики увидят всё великолепие профессионального бокса. Не стоит ждать всего того, за что критиковали в последнее время американских суперзвёзд. У «малышей» из Японии будут максимальная активность, филигранная техника и море ударов. И списывать Накатани со счетов совершенно точно не стоит. Кажется, Иноуэ ждёт главное испытание в карьере.