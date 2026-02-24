Пакьяо и Мейвезер ударили по рукам. Но величием рискует только один

Бои ветеранов в последнее время стали трендом профессионального бокса. Сложно сказать, к сожалению или к счастью. Легендарные боксёры возвращаются в ринг, чтобы продемонстрировать свои навыки. И, конечно, это вызывает интерес у болельщиков. Очень сильно сказывается чувство ностальгии. Фанаты с большим удовольствием наблюдают за кумирами. Вот только уровень самого зрелища неизбежно падает. И всё-таки организовывать такие шоу не перестают. И даже делают это намного чаще. Теперь вот официально объявили, что состоится реванш Флойда Мейвезера-младшего и Мэнни Пакьяо. Но самое главное – другое. Поединок будет носить статус профессионального .

Новости, говоря откровенно, не самые оптимистичные. Хотя организаторы, видимо, постарались на славу. Поединок состоится 19 сентября в Лас-Вегасе, США. А принимать турнир будет нашумевшая «Сфера», невероятно крутое спортивное сооружение, которое позволит превратить обычный бой в настоящее представление. И можно практически не сомневаться, что деньги будут течь рекой. Особенно это касается гонораров бойцов. Достаточно просто вспомнить, как упорно первый поединок (а он состоялся в мае 2015 года) называли боем века. Тогда американец победил филиппинца и защитил титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBA, WBC и WBO. Тот поединок стал одним из самых коммерчески успешных в истории бокса . Поэтому и теперь основная цель понятна: сделать деньги и обогатиться.

Однако важно напомнить, что первый бой нещадно критиковали. Уже тогда боксёры вышли в ринг в почтенном возрасте. Флойду было 38 лет, Мэнни – 36. Поэтому о былом уровне не шла речь. Да, парни старались постоянно обмениваться атаками. Но особенного урона друг другу не наносили. Кроме того, уже после поединка Пакмэн заявил, что провёл период подготовки и вышел на бой с травмированным плечом. Это также оставило на поединке не самый позитивный отпечаток. Зато выплаченные чеки были просто космическими. Пакьяо получил за этот бой $ 120 млн, Мейвезер – $ 180 млн. Теперь же, кажется, гонорары будут ненамного скромнее. Парни идут в ринг зарабатывать.

Флойд Мейвезер-младший и Мэнни Пакьяо Фото: Al Bello/Getty Images

Деньги правят боксёрским миром. И, кажется, именно ради них в ринг выходит Мейвезер. У Пакьяо всё намного проще. Он вряд ли чем-то рискует. Пакмэн совсем недавно вернулся на профессиональный уровень официально. И даже провёл очень крутой поединок против мексиканца Марио Барриоса. А теперь замахивается на серьёзные вызовы. В этом нет ничего удивительного, поскольку Мэнни продемонстрировал отличную готовность . И не возникает особенных сомнений, что к предстоящему поединку он подойдёт в прекрасном состоянии. А ещё для Пакьяо это будет реванш. Ошибки он уже допускал, имеет профессиональный рекорд 62-8-3. Поэтому ни за какие «нолики» Пакмэн не цепляется.

Другое дело – Флойд. Мейвезер-младший не выходил на профессиональные поединки с 2017 года. Да, проводил выставочные противостояния, однако это было совсем другое. Теперь же всё будет по-серьёзному. Нужно выходить и рубиться на максимум. Готов ли к этому суперзвёздный американец? Огромный вопрос. Кроме того, может быть потеряно легендарное наследие. Прямо сейчас профессиональный рекорд Флойда – 50-0. И Мэнни вполне может нанести ему первое поражение в карьере. Пожалуй, это серьёзно ударит по ней. Слишком уж мощным и непоколебимым выглядел рекорд Мейвезера-младшего. Он был настоящей историей, которую ветераны могут попросту перечеркнуть.

Бой будет профессиональным, да. Но особых ожиданий от него нет. Возможно, Мэнни действительно выйдет с зарядом и запредельной мотивацией. А вот Флойд точно будет зарабатывать. И в погоне за деньгами он даже готов перечеркнуть идеальное боксёрское наследие.