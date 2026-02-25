Предал «второго отца» ради $ 15 млн? Некрасивый переход топ-боксёра к Дане Уайту

В профессиональном боксе продолжается ожесточённое противостояние президента UFC Даны Уайта, который по совместительству теперь является главой новой лиги Zuffa Boxing, с ведущими мировыми боксёрскими организациями и в особенности с известными промоутерами. Самым ярым противником Уайта в боксе является британец Эдди Хирн, известный по работе со многими звёздами. Одну из таких звёзд накануне босс UFC сумел увести, оставив за собой очередной раунд противостояния.

Речь идёт о британце Коноре Бенне, который в прошлом году закатил суперуспешную дилогию с Крисом Юбэнком-младшим: их первый поединок был признан боем года по версии журнала The Ring, а во втором Конор, вероятно, и вовсе отправил Юбэнка на пенсию. Акции Бенна моментально взлетели, пошли разговоры о по-настоящему больших поединках – например, о титульнике с Роландо Ромеро, о кассовом бое с Райаном Гарсией. Но накануне стало известно, что дальнейшую судьбу Конора будет решать Дана Уайт: Бенн подписал контракт на один поединок с Zuffa Boxing.

И всё бы ничего, ведь Конор уже не первая звезда, которая перешла в лигу Даны Уайта. Однако здесь нужно сделать акцент на то, что Бенн долгое время работал с Эдди Хирном. И не просто работал: Хирн стал для британской восходящей звезды проводником в мире профессионального бокса и вторым отцом в спорте. Конор сотрудничал с Хирном с 2016 года – с момента профессионального дебюта. Вместе они прошли через дисквалификацию Бенна за допинг, во время которой Эдди всячески пытался защищать своего подопечного и даже поддерживал его финансово,, вместе они вышли на новый уровень после дилогии с Крисом Юбэнком-младшим.

Казалось, в их отношениях царит идиллия, и дальше Конор и Эдди будут пожинать плоды своей долгой совместной работы. Однако Бенн неожиданно переметнулся к главному сопернику Хирна на сегодняшний день – Дане Уайту. Цена вопроса — $ 15 млн, именно такая сумма фигурирует в СМИ в качестве потенциального гонорара британца за единственный поединок под эгидой Zuffa Boxing. Естественно, босс UFC радостно потирает руки, сумев увести у конкурента один из его главных активов.

«Думаю, на этой неделе вы увидели, что я буквально избиваю младенцев. Хирн – просто придурок. Этот парень вроде как твой друг, а ты ноешь? Он заработает больше денег, так порадуйся за него. У тебя было право перебить моё предложение равноценным, но ты не смог этого сделать», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Хирн же воспринял переход Бенна к конкуренту болезненно.

«Когда я получил письмо от его адвоката, то написал Конору и предложил созвониться. Я считал, что за всё, что для него сделал, заслуживаю хотя бы телефонного разговора, однако он ответил отказом. Просто не знаю, что сказать. Виню себя, потому что забыл, что такое бокс. Совершил ошибку, так как неправильно оценил характер человека. Это очень неожиданно и болезненно. Ощущение, что последние несколько лет были потрачены впустую, ведь я так сильно сражался за него. В боксе ты иногда теряешь частичку своей души, сейчас именно такой момент», — сказал Хирн в эфире iFL TV в социальных сетях.

Со стороны ситуация выглядит как большое предательство от Бенна. Уйти от человека, который сделал для тебя и твоей карьеры очень много, и не просто уйти, а перебраться к главному конкуренту, которого Эдди, кажется, просто ненавидит – действительно серьёзный удар. Плюс сказывается отношение Бенна к ситуации – Конор стал общаться с Хирном через адвокатов и заявил, что Эдди должен порадоваться за него и за его выгодное финансовое предложение.

Понятно, что Бенна подкупила сумма контракта – самый большой гонорар в его карьере. И сейчас Конор действительно думает, что поступил грамотно. Однако есть ощущение, что не всё так гладко. Да, британцу пообещали $ 15 млн за поединок, и это огромная сумма даже по меркам современного бокса. Но не стоит забывать, что контракт всего на один бой. Как он пройдёт – никому не известно. Да и подобрать соперника Конору будет сложно: далеко не все топовые боксёры стремятся в лигу Даны Уайта. Вот и получается, что Бенн проведёт один бой, не покажет в ринге чего-то сверхъестественного и в плане зрелища, и в плане монетизации – и останется без контракта. Нужен ли такому бизнесмену, как Уайт, дорогостоящий бриллиант, от которого нет прибыли?

Дана в любом случае выйдет победителем – он забрал у своего прямого конкурента ценный актив, разрушил отношения Бенна с Хирном своим контрактом. У Конора нет обратной дороги к Эдди, такое предательство не прощается. Да и другие промоутеры вряд ли захотят иметь с британской звездой дела – он попросту станет нерукопожатным . Стоит ли всё это одного высокооплачиваемого поединка? Вопрос риторический, на него Конор сам ответит в будущем. Пока он уверен, что всё делает правильно и что с Хирном у него сохранятся хорошие отношения. В это, конечно, верится с трудом.

«Только сумасшедший отклонил бы такое предложение. Это решение, возможно, не было самым лёгким и удобным, но я должен был принять его ради себя и своей семьи. Через 10-15 лет, когда моим детям будет по 20, когда я просто буду жить с семьёй где-нибудь в тихом месте, будет ли это иметь значение? Будет ли это кого-то волновать? Нет», – приводит слова Бенна Boxing King Media.