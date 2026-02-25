Турнир UFC в Мексике могут отменить? В стране царит хаос

В ночь с 28 февраля на 1 марта в Мехико должен состояться турнир UFC Fight Night 268. Естественно, жители этой страны ждали его с огромным нетерпением. Вот только сейчас ивент под угрозой срыва. В Мексике царит настоящий хаос, на территории государства ведутся полномасштабные боевые действия, а спортивные события отменяются одно за другим . Пока лучшая лига на планете заверяет фанатов, что турнир должен пройти по запланированному сценарию. Но нужно понимать, что теперь болельщики из-за океана вряд ли будут гореть желанием посетить страну, находящуюся в таком положении. Поэтому пострадать от сложившейся ситуации могут абсолютно все.

Нужно понимать, что в Мексике действительно заждались приезда лучшей организации на планете. Это не простые слова. Последний ивент UFC на территории этой страны состоялся в марте 2025 года. И с того момента фанаты находились в томительном ожидании. Кроме того, организаторы очень сильно постарались, собирая кард турнира. Там можно найти много парней из Мексики, а также из других стран Северной и Южной Америки. Выделяется и главный бой – в октагон выйдет любимец местной публики Брэндон Морено. Однако сейчас речь идёт о безопасности бойцов и фанатов. И в такой ситуации сложно говорить, что проводить турнир будет правильным решением.

Что же произошло в Мексике? 22 февраля был убит 59-летний Немесио Осегера Сервантес. Но намного более узнаваемым он был под другим именем – Эль Менчо. А всё потому, что возглавлял самый крупный наркокартель в стране. Мексиканский военный спецназ провёл специальную операцию, в ходе которой Сервантес был ликвидирован. Его ранили, однако по дороге в госпиталь Эль Менчо скончался. Естественно, это не могли пройти бесследно, наркокартель принял решение мстить за смерть лидера. Страну окутал настоящий хаос. Представители наркокартеля в открытую нападали на военных и гражданских служащих, поджигали правительственные учреждения, торговые центры и даже аэропорты!

Обстановка в Мексике Фото: Leonardo Montecillo/Getty Images

Конечно, такая ситуация не является чем-то новым. Нужно понимать, что подобная агрессия – обычная реакция наркокартелей на события, которые им не нравятся. Например, на задержание лидеров. Однако сейчас ситуация вышла из-под контроля. Убит глава самой крупной группировки в стране, «щупальца» которой простираются по всей её территории. Едва ли можно хотя бы в одном городе можно ощущать себя в полной безопасности. А главное – подобный крупный ивент могут использовать как способ привлечь внимание . Поэтому Дане Уайту стоит всерьёз задуматься о том, чтобы перенести событие либо по времени, либо территориально.

При этом, как сообщает MMAJunkie, в UFC пока не планируют отказываться от проведения мероприятия в запланированные даты. И именно в Мехико. Боссы уведомили бойцов, их команды и персонал, что организация гарантирует им безопасность на фоне масштабных беспорядков. Промоушен пообещал увеличить число полицейских и усилить протоколы безопасности. Организация также находится в контакте с представителями правительства и местными правоохранительными органами. Вот только даже такие меры выглядят сомнительными. Напомним, страна увязла в беспорядках и погромах. И в любой момент они могут перекинуться на новый город, которым может стать и Мехико.

Стоит отметить, что сама механика переноса мероприятий не нова для UFC. Причём переносили даже номерное (!) событие. Так случилось в 2020 году, когда вспыхнула пандемия коронавируса. UFC 249 изначально планировали провести в ночь с 18 на 19 апреля. Однако организация получила сигнал, что ситуация начала выходить из-под контроля. В итоге боссы приняли самое правильное решение и сдвинули ивент на 9 мая. Провели его немного позже. И никто от этого не пострадал. Да, фанаты неделю просидели без поединков. Зато все участники шоу были в безопасности, поскольку за паузу получилось предпринять все необходимые меры.

Возможно, в самом Мехико действительно не ведутся боевые действия. Но они повергли в хаос огромную территорию. Это опасно для всех: для туристов, для бойцов. Спортивные мероприятия массово отменяются. Футбольные матчи поставлены на паузу, встреча женских команд была остановлена из-за стрельбы. А ФИФА уже ведёт переговоры с правительством, и, возможно, Мексика выйдет из состава стран, организующих предстоящий чемпионат мира. И как в такой обстановке проводить что-то масштабное и грандиозное? В России на днях также случился похожий инцидент. И организаторы проявили бдительность.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и московским ЦСКА был прерван, а болельщиков призвали эвакуироваться с трибун. Команды успели сыграть один период, когда на территории Сириуса и Сочи был объявлен режим беспилотной опасности. В итоге организаторы максимально позаботились о людях.

Обстановка в Мексике Фото: Félix Márquez/Getty Images

Кажется, лучший вариант прямо сейчас – перенос в другую страну или просто по времени. Но, видимо, Дана Уайт и его парни твёрдо решили провести событие именно в Мексике. Хочется верить, что это не приведёт к тяжёлым последствиям.