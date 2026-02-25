Заруба Холлоуэя и Оливейры спустя 11 лет, на кону пояс BMF. Где смотреть UFC 326

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 326. Основное внимание будет приковано к поединку за титул BMF между обладателем пояса Максом Холлоуэем и экс-чемпионом в лёгком весе Чарльзом Оливейрой. Предварительные поединки ивента стартуют в 1:00 мск, бои основного карда начнутся в 5:00 мск.

Есть сразу несколько причин, почему поединок Холлоуэя и Оливейры вызывает колоссальный интерес у фанатов. Для бойцов это будет реванш спустя 11 лет: в первый раз они делили клетку в далёком 2015 году, когда оба выступали ещё в полулёгком весе. Тогда никто не знал ни Холлоуэя, для которого это был всего третий поединок в UFC, ни Оливейру, который буксовал на старте карьеры в лучшей лиге мира. Да и бой не был особо примечательным и продлился меньше двух минут: Оливейра отказался от продолжения из-за травмы шеи. Сейчас же ситуация совершенно другая, оба подходят к поединку в статусе больших звёзд промоушена, оба владели чемпионскими поясами и оба хотят поставить точку в очном противостоянии: Макс жаждет доказать, что та победа была не случайной, а Чарльз желает поквитаться с Холлоуэем за досадное поражение.

Макс Холлоуэй Фото: Carmen Mandato/Getty Images

На кону будет стоять пояс BMF, что также притягивает внимание зрителей. Да, это не полноценный титул, но всё же дополнительный интерес поединки за звание главного гангстера UFC вызывают и всегда получаются яркими и зрелищными: одна только рубка Макса Холлоуэя и Джастина Гэтжи с безумным нокаутом от Благословенного чего стоит.

Ну и не стоит забывать, что сейчас Чарльз и Макс располагаются на третьей и четвёртой строчках в рейтинге лёгкого веса соответственно. Главным претендентом на полноценный титул является Джастин Гэтжи, который владеет временным поясом, а в поединке Холлоуэя и Оливейры, вероятно, будет определён следующий претендент, так что ставки будут крайне высоки.

Прямая трансляция турнира UFC 326

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, событие будет доступно для просмотра на сервисе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех ключевых боёв вечера.

Полный кард турнира UFC 326

Основной кард

Макс Холлоуэй – Чарльз Оливейра

Кайо Борральо– Ренье де Риддер

Роб Фонт – Рауль Росас

Дрю Добер – Майкл Джонсон

Грегори Родригес – Брунно Феррейра

Предварительные поединки

Коди Гарбрандт – Лун Сяо

Донте Джонсон – Коди Брандейдж

Дияр Нургожай – Рафаэль Тобиас

Коди Дарден – Нямжаргал Тумендемберел

Су Мудаэрцзи – Хесус Агилар

Рики Турсиос – Альберто Монтес

Джу Санг Ю – Гастон Боланьос

Люк Фернандес – Родолфо Беллато

Прогноз на бой Чарльза Оливейры и Макса Холлоуэя

Второй номер рейтинга лёгкого веса Арман Царукян дал свой прогноз на поединок Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры, а также заявил, что хотел бы провести бой с победителем противостояния.

«От боя зависит. Оливейра иногда выходит и так плохо дерётся, а иногда выходит и просто нереально дерётся. Непонятно. Человек настроения. Но я всё равно больше склоняюсь, что Оливейра сможет выиграть. Конечно, мне было бы интересно подраться с победителем. Надеюсь, что Оливейра выиграет. У нас есть предыстория. Сделать реванш. Люди некоторые говорят, что я раздельным решением выиграл. Но я считаю, что у него выиграл единогласно — все раунды доминировал. Просто финишировать его и показать людям, что это не было случайностью. Что даже тогда, два года назад, я был выше классом, чем он», — сказал Арман Царукян.