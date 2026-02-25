Крутая россиянка врывается в PFL. Не проигрывает шесть лет и вызывает главную звезду лиги

В мировых смешанных единоборствах вспыхнуло новое российское имя. В ноябре 2025 года Татьяна Постарнакова подписала контракт с промоушеном PFL. Естественно, это вызвало очень большой интерес у фанатов. Особенно на фоне того, что в последнее время у девушек из России дела в MMA идут не лучшим образом. Поэтому каждая новая попытка воспринимается с лёгким опасением. Но Постарнакова с ходу ставит перед собой самые амбициозные цели. Она намерена провести поединок с главной звездой лиги, а также планирует биться за пояса. К слову, в России девушка уже успела стать обладательницей титула – в лиге «Наше дело» .

Татьяна появилась на свет 3 апреля 2000 года в Калининградской области. Случилось это в небольшом городе Полесск. Примечательно, что там девушка и живёт, покидать родину не планирует. А все свои награды привозит домой. Прямо сейчас девушке всего лишь 25 лет. Но к такому молодому возрасту она уже успела обосноваться в смешанных единоборствах. Сейчас её профессиональный рекорд – 6-1. А последнее поражение случилось очень давно, аж в 2019 году. С тех пор россиянка не оступается. В лиге «Наше дело» она успела провести три поединка, все завершила досрочно. Особенно круто у Постарнаковой получаются сабмишены.

В «Нашем деле» девушка действительно блистала. Она показывала, что способна и рубиться в стойке, и классно бороться. А главное, бросалось в глаза её активность на настиле. Девушка не залёживала оппоненток. Она улучшала позиции, выходила на приёмы и ставила точки. Очень быстро Татьяна показала, что против её борьбы будет невероятно сложно найти приём. Правда, в «Нашем деле» Постарнакова пусть и стала чемпионкой, но надолго не задержалась. Она расторгла контракт с организацией ещё в прошлом апреле. Видимо, ещё тогда прекрасно понимала, что попытается попробовать свои силы за океаном: «Если говорить о дальнейшей карьере, то хотелось бы уже выйти на мировой уровень. Моя команда – «Рать», менеджеры работают в данном направлении, но пока нет конкретных новостей. Все работают, я тренируюсь, оттачиваю свои навыки. Конечно, хотелось бы реализовать себя в UFC, ведь это главная лига мира».

Татьяна Постарнакова Фото: nashedelofight.ru

Теперь Постарнакова попробует свои силы в PFL. И, стоит отметить, заходит в лигу она с реально крутыми планами и целями: «К любой сопернице готовлюсь всегда серьёзно, никакой недооценки никогда нет. Иду за поясом, и без разницы, будет ли с ним Дитчева или другая соперница. Дакота – неплохой боец, но видно, что в PFL её раскручивают и ведут. У Дитчевой хорошая ударная техника, а вот какой у неё уровень борьбы, пока неясно, так как соперниц ей дают в основном ударниц. Сейчас в нашем дивизионе будет большая конкуренция, есть девчонки с хорошей борьбой, поэтому думаю, что Дакоту долго не смогут вести».

Татьяна хочет подраться с Дитчевой не просто так. Сейчас Дакота – главная звезда организации среди девушек. Поэтому поединок с ней – это и хайп, и крутейший спортивный вызов. Но пока у россиянки другая задачка. 28 марта в Питтсбурге, США, состоится очередной турнир промоушена. И в его кард попала Постарнакова. Её соперницей станет бразильянка Элора Дана . Она имеет профессиональный рекорд 8-1. И 27-летняя бразильянка может стать классной проверкой на прочность для россиянки.

Татьяна Постарнакова Фото: nashedelofight.ru

Постарнакова – талантливая и очень перспективная девушка. Пока ей всего лишь 25 лет, а потенциал для развития – запредельный. Но стоит осторожно выписывать авансы. За последнее время многие девушки из России попробовали свои силы в топовых мировых промоушенах. Успехи пока неоднозначные. Татьяна может это исправить.