А с кем драться Чимаеву? Один не хочет, другие не могут

В минувшие выходные на турнире UFC Fight Night 267 состоялся поединок третьего и четвёртого номеров рейтинга среднего веса – Шона Стрикленда и Энтони Эрнандеса. Стрикленд сумел одержать победу, тем самым запутав титульную гонку в дивизионе.

Ещё недавно средний вес считался одним из самых конкурентных в UFC. Летом 2025 года в дивизионе царил Дрикус дю Плесси с девятью победами подряд, к титульнику подбирался Хамзат Чимаев, у которого на тот момент была серия из восьми побед. Но и помимо Чимаева и дю Плесси, которые в итоге провели бой за пояс, в дивизионе было огромное число реальных претендентов. На сентябрь был запланирован поединок Кайо Борральо с семью победами подряд и Нассурдина Имавова, занимавшего высокие позиции в рейтинге, набирал обороты хороший знакомый Анатолия Малыхина Ренье де Риддер, который после перехода в UFC перезапустил карьеру, американец Энтони Эрнандес вышел на серию из восьми побед и тоже ворвался в топ-5.

Казалось, вариантов для первой защиты титула у Чимаева огромное количество, и любой поединок был бы тяжёлым испытанием для Хамзата. Однако за полгода от претендентов не осталось и следа. Борз деклассировал бывшего чемпиона, и теперь Дрикусу нужно одержать как минимум одну победу, чтобы получить ещё один титульный шанс. Ренье де Риддер пошёл по стопам Мераба Двалишвили, провёл четвёртый бой за год и во многом неожиданно уступил Брендану Аллену.

В претендентском поединке между Имавовым и Борральо сильнее оказался Нассурдин. Но при этом Имавов уже неоднократно заявлял, что не особо горит желанием драться с Чимаевым, так как оба они выходцы из Кавказа.

«Это определенно трудно понять, но на Кавказе это может наделать шума. Я позвонил маме, чтобы спросить по поводу этого боя, хотя она ничего не знает об ММА. Мне сказали, что этого боя не должно быть, братья не должны драться. Вот почему это сложно для нас», – заявил Имавов в интервью RMC Sport Combat.

Оставалась надежда на Энтони Эрнандеса, у которого на хорошему уровне борьба, который шёл со второй по продолжительности победной серией в дивизионе, обходил даже Чимаева по времени контроля сверху в партере – в общем, американец выглядел тем самым парнем, который может доставить Хамзату проблем. Оставалось только победить Шона Стрикленда – и титульник в кармане. Но Энтони в минувшие выходные напрочь забыл, что он борец, решил все раунды драться с Шоном в стойке и вполне закономерно проиграл.

Вот и получается, что бо́льшая часть опасных претендентов отсеклась сама собой и теперь вынуждена закрывать поражения. Среди реальных вариантов на титульный бой остаётся первый номер рейтинга Нассурдин Имавов, которому мама не разрешает драться с Хамзатом Чимаевым, да и сам Борз не горит желанием проводить поединок с Имавовым, и Шон Стрикленд . Безусловно, прогрев поединка Стрикленда и Чимаева был бы на уровне Конора и Хабиба, Шон уже слишком много наговорил в адрес чемпиона, да и в целом за словом в карман не лезет, при этом и у Чимаева есть неприязнь к американцу, несмотря на то что когда-то они вместе тренировались. Однако со спортивной точки зрения этот поединок максимально неинтересен: шансов у Стрикленда противостоять борьбе Хамзата просто нет, и есть ощущение, что бой может закончиться уже в первом раунде в партере.

У Хамзата просто нет вариантов в среднем весе: один претендент не хочет драться, другие сами себя выкинули из титульной гонки. И Чимаев неспроста смотрит в сторону полутяжёлого дивизиона: кажется, это отличный вариант для всех. В среднем весе у всех несостоявшихся претендентов появится новый шанс получить бой за титул, Хамзат же сможет навести шуму в новой для себя весовой категории. И в UFC вполне могут остаться довольны таким раскладом, особенно если Алекс Перейра всё же переберётся в тяжи. Тогда у полутяжёлого дивизиона появится новый звёздный претендент на пояс, а средний вес без доминирующего Чимаева заиграет новыми красками.