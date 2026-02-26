Турнир в Белом доме — большая головная боль UFC. Из-за него заглох весь промоушен

Надвигающийся турнир в Белом доме, безусловно, главное событие года для боссов UFC. И ажиотаж соответствующий – при том что до ивента остаётся почти четыре месяца и нет понимания, кто там будет биться, сколько будет поединков в целом, планируется ли добавлять туда гору титульников. Но в любом случае это исторический турнир и шикарный кейс для UFC, потому что ни до, ни после ничего подобного сделать не удастся не только им, но и любому другому промоушену.

Уже обозначается, что на ивент будет потрачено порядка $ 60 млн, что в три раза больше, чем ушло на шикарный турнир в «Сфере» осенью 2024 года. Причём только замена газона на лужайке, где будет установлен октагон, обойдётся в $ 700 тыс. Такие суммы будет тяжело окупить, но очевидно, что ради уникального момента стоит и раскошелиться. Да и бойцы находятся в предвкушении с того самого момента, как стало известно, что в Белом доме состоится турнир. Сколько топов выразили желание там поучаствовать? Пожалуй, все звёзды об этом высказались: Конор Макгрегор, Джон Джонс, Ислам Махачев, Илия Топурия, Хамзат Чимаев, Алекс Перейра, Джастин Гэтжи, Шон О’Мэлли, Мераб Двалишвили, даже Фрэнсис Нганну для этого собирался вернуться.

Но есть у турнира UFC в Белом доме и побочный эффект — в первой половине года не происходит ничего по-настоящему громкого. Титульники Пэдди Пимблетт — Джастин Гэтжи и Алекс Волкановски — Диего Лопес получили вал критики и недоумения, на ближайшем номерном турнире в главном событии будут биться Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра за пояс BMF, который по-прежнему не особо воспринимают всерьёз. В апреле планируется поединок Джошуа Ван — Тацуро Таира, но это всё равно не сильно привлекает зрителей. Есть слухи, что на ближайших ивентах увидим поединки с участием Чимаева и Перейры, но пока дальше инсайдов это не продвинулось, а, например, до апрельского UFC 327, куда прочат Хамзата, уже меньше полутора месяцев.

Дана Уайт Фото: Chris Unger/Getty Images

Вероятно, в UFC придерживают своих главных звёзд, чтобы они не травмировались и могли быть задействованы 14 июня на лужайке у Белого дома. Но это скорее вредит, и недовольства со стороны фанатов становится всё больше. Если раньше в UFC по разным причинам на паузу вставали отдельные дивизионы, то сейчас вся организация просто перешла в режим ожидания и бросает все силы на исторический турнир. Отсюда весьма слабое начало 2026 года. В прошлом году, для сравнения, за первые три месяца были запланированы титульные бои Ислам Махачев — Арман Царукян (в итоге сорвался), Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов, Алекс Перейра — Магомед Анкалаев. Бонусом к ним менее громкие Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд и Вэйли Чжан — Татьяна Суарес. Пять титульников против двух, и с точки зрения спорта и шумихи прошлогодние бои тоже выигрывают.

Есть версия, что немало титульных боёв планируется провести именно в Белом доме, о чём говорил Дональд Трамп: «Турнир UFC состоится 14 июня следующего года. Дана Уайт строит арену. Они проведут восемь или девять титульных боев — самых масштабных в их истории. Каждый бой — чемпионский, и каждый поединок — легендарный». Но это будет странно, потому что после турнира в Белом доме будут и другие номерные ивенты, куда нужно засылать своих звёзд и чемпионов. Или UFC планирует закрывать эти шоу за счёт Джошуа Вана и Маккензи Дерн?

Пока всё выглядит так, что турнир в Белом доме приносит больше головной боли. Да, от такой возможности нельзя было отказываться, но в итоге все (бойцы и болельщики в первую очередь) замерли в неведении и чего-то ждут. Да и вполне вероятно, что сами ожидания от турнира перегреты. Вспомните, как Уайт говорил о мейн-ивенте для UFC 300 («ребята, вы это просто не вывезете»), а в итоге Алекс Перейра — Джамал Хилл. Возможно, и с Белым домом будет всё так же, а текущая пауза у почти всех чемпионов окажется просто стечением обстоятельств. Нельзя забывать, что этот турнир в первую очередь рассчитан на американскую аудиторию, поэтому там можно ждать Колби Ковингтона, Бо Никала, Деррика Льюиса и других местных любимчиков. Поэтому бой Топурия — Гэтжи в качестве главного события, о чём уже говорят, тоже не выглядит чем-то фантастическим.

Главное, чтобы исторический турнир, которого все сейчас ждут, всё же не стал чем-то вроде пирровой победы, после которой UFC завалит остаток года так же, как и его начало. А пока такие шансы есть. Как говорит Уайт, у них есть три варианта карда, и они будут утверждать бойцов-участников с Трампом. По словам главы TKO Group Ари Эмануэля, планируется провести всего шесть-семь боёв. Так что до громких анонсов осталось не так много времени.