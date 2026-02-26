Топ-бойцы UFC недовольны Даной Уайтом. Причина — бокс и деньги

Переход Конора Бенна в Zuffa Boxing, о котором было официально объявлено несколько дней назад, вызвал большой резонанс в мире бокса. В первую очередь возмутились в Matchroom, где ранее выступал Бенн. Эдди Хирн поддерживал Конора, в том числе финансово, во время дисквалификации за допинг, устроил ему громкую и денежную дилогию с Крисом Юбэнком-младшим. Но в итоге Бенн отправился под крыло Уайта, а Хирн признался, что болезненно воспринял это решение.

Президент TKO Group Марк Шапиро сообщил, что Бенн подписан на один бой, за который он получит $ 15 млн. Деньги выделит компания SELA, которая входит в долю в Zuffa Boxing. Мягко говоря, это много для человека, у которого из достижений множество защит пояса WBA Continental и победа в реванше над Юбэнком-младшим. Да, это было красиво, однако хорошей оппозицией Конор тоже похвастать не может. Зато он умеет продвигать бои, есть популярность и медийка. Судя по всему, Zuffa Boxing платит именно за это — берут боксёра ради одного громкого боя, чтобы привлечь к себе ещё больше внимания, а заодно щёлкнуть по носу критикам из Matchroom.

Однако теперь всплыла другая проблема — бойцы UFC такими раскладами недовольны. Это неудивительно, в СМИ регулярно напоминают о том, что у них маленькие гонорары. На самом деле, не такие уж и маленькие, если говорить о звёздах, но и не $ 15 млн за бой. Несколько бойцов уже высказались на эту тему. Например, Майкл Пейдж: «Это не то, чему я рад. То, как высоко он ценит людей со стороны, а не тех, кто строил его репутацию, просто расстраивает, если честно. Это скорее разочарование, и на этом я остановлюсь. Я люблю Конора Бенна, однако он даже близко не лучший в своём деле. Я ненавижу слышать истории о бойцах, которые достигают вершины карьеры в UFC и всё ещё остаются без гроша. Этого просто не должно существовать. Люди жаловались на это: Фрэнсис Нганну был чемпионом мира в тяжёлом весе и остался без денег, занимал у своего друга Камару Усмана. Почему он вообще оказался в такой ситуации? Вот в чём вопрос для меня».

Конор Бенн Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Шон О’Мэлли, один из любимчиков лиги, тоже до таких денег не добрался: «Даже не знаю, кто такой этот Конор Бенн. Говорят, это громкое имя в боксе, но я никогда о нём не слышал. Если они реально заплатили ему $ 15 млн, то это безумие: ты пашешь в UFC, делаешь себе имя, создаёшь персонажа, становишься звездой, однако не зарабатываешь $ 15 млн за бой».

А Деметриус Джонсон задаётся вопросами: «$ 15 млн за один бой — это безумие. Мне говорят, что он очень хороший боксёр. Но зарабатывает ли Хамзат Чимаев $ 15 млн? Зарабатывает ли Илия Топурия $ 15 млн? Зарабатывает ли Мераб Двалишвили $ 15 млн?»

Многие бойцы UFC за всю карьеру не заработали боями $ 15 млн. И это как-то не очень бьётся с мантрой Даны Уайта, что он платит бойцам столько, сколько они заслуживают. А как насчёт критики промоутеров в боксе за то, что они сорят деньгами? Точно ли Бенн тянет на столь внушительную инвестицию? На бумаге кажется, что нет. Отсюда и множество вопросов со всех сторон к Уайту и Zuffa Boxing. Добавим к этому историю с Хирном и получим, пожалуй, самый скандальный переход в мире единоборств за последние годы.

Уже состоялся анонс боя Бенна под эгидой Zuffa Boxing. Сам он нацеливался на чемпиона WBC Райана Гарсию, однако в итоге встретится 11 апреля с Реджисом Прогрейсом в рамках соглавного события вечера, где выступят Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов. Именно за этот бой Бенн получит сумму, которая в UFC не светит даже чемпионам. Пока это выглядит сомнительным капиталовложением.