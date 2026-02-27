Что с карьерой Рахмонова и почему травма такая серьёзная? Отвечает его тренер

Шавкат Рахмонов был одним из самых ярких и многообещающих проспектов UFC, но не так давно стало известно, что казахстанцу предстоит перенести ещё одну операцию, и его исключили из рейтингов. «Чемпионат» поговорил с тренером Рахмонова Эдуардом Базровым, который рассказал о травме бойца, высказался о возможном завершении карьеры Шавкатом, сравнил казахстанца с Хабибом и оценил перспективы Асу Алмабаева, который также является его подопечным. Кроме того, специалист поделился мнением о переходе Ислама Махачева в полусредний вес и объяснил, чем хороша борьба Хамзата Чимаева.

— Главный вопрос, который всех интересует, что с Шавкатом Рахмоновым? У него продолжаются проблемы с коленом или случился рецидив, когда он вернулся к тренировкам?

— Да, вы правы, это вопрос сейчас волнует многих болельщиков не только в Казахстане, но и, не побоюсь этого слова, во всём мире. Те, кто разбирается в боях и понимает, кто такой Шавкат Рахмонов, очень переживают за него. Это старая, очень старая травма, эту операцию проводили ему ещё в молодости, и со временем опять потребовалось. Проблемная нога, поэтому всё так затянулось с восстановлением. Были проблемы такого характера, о которых сейчас я говорить не могу. У нас есть темы, которые мы не затрагиваем, но в общем и целом операцию провели в Германии, всё прошло удачно. Все знают, что крестообразные связки очень долго восстанавливаются, заживают, нужно проходить большую, глубокую реабилитацию. Пока могу только это сказать. Вернуться к тренировкам можно только после полной реабилитации, это минимум полгода.

Эдуард Базров Фото: Из личного архива Эдуарда Базрова

— После таких неудач у бойца могут появиться проблемы с мотивацией?

— Конечно, у всех бойцов разный характер. Кто-то может надломиться, кто-то – перестать тренироваться и начать заниматься чем-то другим. Для кого-то это, наоборот, мотивация, чтобы вернуться и доказать, что он сильнейший. Что касается Шавката, у него с мотивацией всё нормально, мы часто говорим с ним на эту тему. У него большое желание, он хочет вернуться, но проблемы со здоровьем не дают ему это сделать в ближайшее время.

— Шавката также убрали из рейтингов. Были какие-то объяснения по этому поводу? Потому что сразу пошли слухи о завершении карьеры, расторжении контракта с UFC.

— По этому поводу никаких объяснений не было, никто не предупреждал, не звонил, не говорил. Просто убрали из рейтингов, и его сейчас там нет. По поводу завершения карьеры информации нет, поэтому будем надеяться на лучшее, на его быстрое восстановление и скорое возвращение.

— На ваш взгляд, Рахмонову придётся заново проходить весь путь через топ-15 или он сразу получит кого-то из топ-5? Сколько боёв ему до титульника?

— Думаю, бойцу такого уровня не нужно снова проходить весь путь. Если возвращение состоится, то, думаю, Шавкату дадут кого-то из топ-10. Он уже сделал семь боёв в UFC, поэтому, моё мнение, через пару боёв ему дадут шанс. Но в UFC видят по-своему, у них большая бизнес-машина. Однако, на мой взгляд, опять же, было бы логично не вести его так, как ведут бойцов в начале их карьеры. Логичнее дать кого-то из десятки, а дальше — больше.

— Иан Гарри сказал, что его облик-кики стали причиной проблем Шавката с коленом. Насколько это правдиво?

— Он об этом не первый раз говорит. Да, удары были, все это видели, но я открою вам секрет — на бой с Ианом Рахмонов уже вышел с травмированной ногой. Было ещё множество проблем со здоровьем, о которых я говорить не хочу. 95% бойцов с такими проблемами не вышли бы на бой. Просто не хочу, чтобы это выглядело отмазками, однако выходил он тогда уже с проблемной ногой.

— Шавкат говорил, что он самый серьёзный вызов для Махачева. А насколько Ислам будет серьёзным вызовом для Рахмонова? Как бы шансы оценили?

— Я присоединюсь к мнению Шавката. Это самый серьёзный вызов для Ислама. Рахмонов — непобеждённый боец с идеальным рекордом, семь боёв в UFC, и до того у него тоже были тяжёлые поединки. Бойцы всегда уверены в себе и в том, что они говорят. Можно взглянуть на их антропометрию, Шавкат больше, мы и защиту от борьбы поставили, грэпплинг у него хороший. Но, конечно, Ислам есть Ислам. №1 P4P, чемпион в двух весовых категориях, очень серьёзный соперник. С Делла Маддаленой он разделался как с ребёнком, как с любителем. А Делла Маддалена заслужил пояс. Я очень уважаю Махачева, его работу, его команду, настоящие пахари. С Шавкатом был бы интересный бой, однако на данный момент ситуация такова, что мы выключены из титульной гонки.

Шавкат Рахмонов Фото: Zuffa LLC via Getty Images

— Впечатлил Ислам дебютом в полусреднем весе?

— Да, очень впечатлил. Многие фанаты ММА не знают, что Делла Маддалена проиграл два боя на старте карьеры, а потом выиграл 18 поединков подряд. Считаю, что это легендарный рекорд. Плюс он прошёл крепкого бойца, чемпиона, не дал ему практически ничего сделать ни в стойке, ни в борьбе. Джек – очень опасный боец, у нас с ним тоже есть история. Шавкат должен был биться с ним, у Делла Маддалены тогда была травма, и он почти год не дрался. Поэтому мы этого бойца знаем, изучали его, знаем сильные и слабые стороны. Считаю, он был настоящим чемпионом и остаётся серьёзным бойцом, но Ислам его просто деклассировал, больше никак я это не назову. Это был первый бой Махачева в 77 кг, я думал, будет равный бой, где-то, говорю, как есть, даже были мысли, что выиграет Джек, однако в поединке была совершенно другая картина. Я видел какого-то неуверенного Делла Маддалену, и, скорее всего, это даже не неуверенность, а высокий класс Ислама. Не в обиду Джеку будет сказано, но его деклассировали.

— К чьей борьбе вам было бы тяжелее готовить Шавката — Махачева или Чимаева? Кто был бы более сложным соперником?

— На мой взгляд, против Чимаева было бы сложнее, потому что у Хамзата очень хорошие проходы в две ноги. Он не просто проходит, а как вольник проваливает соперника, подкручивается, закручивается в разные стороны, у Хамзата очень хороший контроль. У Ислама тоже идеальный контроль, но с точки зрения антропометрии ещё Чимаев высокий, длинные руки, так что к его борьбе сложнее адаптироваться. Нисколько не умаляю навыков Ислама в борьбе, однако, на мой взгляд, борьба Чимаева для Рахмонова была бы тяжелее.

— Верите в перспективы Илии Топурии в полусреднем весе?

— Раньше я не верил в Топурию, думал, что это новая звезда, которую раскручивает UFC, но, посмотрев на него в последние годы, понял, что это очень сильный боец. Мы с ним встречались в Катаре, познакомились, он немного говорит по-русски. Я сам из Владикавказа, оттуда до Тбилиси 220 км, сказал ему об этом, он был приятно удивлён. Немного пообщались, сфоткались. На самом деле, приятный человек и сильный, красочный боец. Его рекорд, бои, стиль говорят сами за себя. Он идёт за нокаутами, у него, я считаю, идеальные борьба и грэпплинг для лёгкого веса. Знаю, что он пахарь, есть свой зал, где он тренируется. И медицина, восстановление, всё серьёзно. У него большое будущее.

— Ещё один ваш боец Асу Алмабаев упустил шанс подраться с экс-чемпионом из-за травмы. Можно сказать, что пока идёт небольшая чёрная полоса?

— В такие вещи я не верю, всё предопределено. На ровном месте получил травму, в очень безобидной ситуации. В лёгком спарринге в область виска попал Асу. Все были в полной экипировке, всё как надо. Но именно под таким углом попал, что сломал кость. Сейчас будем восстанавливаться, он не оставил тренировки, даже с гипсом приходил, мы грузим полностью все те части тела, которые можем грузить. Много работы делаем в тренажёрном зале, на резинках, кроссы, эйрбайки. Посмотрим после Рамадана, кого нам дадут. Не считаю, что есть чёрная полоса. У каждого спортсмена могут возникнуть проблемы, не только у Асу и Шавката. И Хабиб пропускал, и Хамзат. Многие бойцы выпадали из-за травм, так что нормально к этому относимся.

Эдуард Базров и Асу Алмабаев Фото: Из личного архива Эдуарда Базрова

— Единственное поражение у Асу в UFC было в бою с Манелом Капе. Что там пошло не так и какие ошибки исправили бы?

— Надо было больше навязывать своё. Меня не было, Асу тренировался в Америке, в зале Kill Cliff. У нас давно налажена связь, я знаю, когда ему нужно отдохнуть, когда добавить, что есть и пить во время весогонки. Под моим контролем всё по-другому бывает. Не говорю, что он бы выиграл, если бы были там вместе, однако получилось как получилось. Мало кто об этом знает, но мы потом два месяца лечили сетчатку, был тычок во время боя, и возникли серьёзные проблемы с глазом. Проиграли не из-за тычка, отмазываться не будем, однако такое дело было. После этого мы уже выиграли два боя. Посмотрим, может, судьба нас снова с ним сведёт, тогда будем работать чуть по-другому. Капе надо давить, не давать ему работать, поэтому нужно действовать первым номером и пробовать бороться, даже если не получается. Мы много уроков вынесли, над ударкой поработали – уделили ей большое количество времени, над боксёрской техникой, чтобы лучше маневрировать.

— Хотели бы увидеть бой Асу с Мокаевым?

— Такой бой я бы не хотел видеть, потому что они дружат, у них тёплые отношения с Мухаммадом. В Катаре тоже встречались. Думаю, они не хотели бы биться друг с другом, но, если бы было неизбежно, тогда да, чемпион ведь только один. Однако лучше пусть они дружат, чем выходят и бьются друг с другом.

— Кто быстрее доберется до титульника и станет первым казахстанским чемпионом UFC?

— Конечно, ближе всех к титулу был Шавкат, но так как у него проблемы, о которых все знают, то Асу ближе всех из казахстанцев. Рассчитываю, что он сможет первым привезти пояс в Казахстан. Однако и остальные ребята хорошие. Алиби Идирис есть, Бекзат Алмахан очень талантливый парень, поэтому болею за всех. Асу мой подопечный, но я желаю всем того же, чего и себе. Просто на данный момент он к поясу ближе всех, поэтому будем стараться привезти титул. Сейчас в UFC всё быстро меняется, Джошуа Ван стал чемпионом, а он, как я вижу, нам удобен.

— Как тренеру с борцовским прошлым чья борьба вам нравится больше — Чимаева, Махачева или Мераба?

— Я уже даже не помню, когда впервые пришёл на борьбу, наверное, в шесть-семь лет, а потом очень долгое время занимался. В UFC мне больше всего нравится борьба Чимаева. Он максимально близок к вольной борьбе, такие проходы – как нож сквозь масло, очень хороший тайминг. Вроде бы все знают, что пройдёт, но он всё равно проходит, что говорит о его высоком классе. Я думаю, он мог бы даже по вольной борьбе выступить с таким характером и стремлением.

Хамзат Чимаев Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

— Вы ещё работаете с Фанилем Рафиковым. Читал, что на последний бой он выходил с травмами рёбер. Не было опасений на фоне того, что Анкалаев так же выходил и быстро проиграл Перейре?

— Да, мы были в Осетии, за 20 дней до боя травмировали ребро, это была трещина. Хотел вообще снять его с боя, однако мы проделали очень большую работу, готовились к этому Гран-при, поэтому не хотели подводить Камила Гаджиева, нашего соперника, который прилетел из Америки, и упускать возможность. Да, кто-то может сказать, что неправильное решение, непрофессиональное, но я всегда в своей работе рискую, потому что если нет риска, то нет истории. Мы рискнули, получилось так, как получилось. Когда он травмировался, то в первые три-четыре дня даже на спине еле-еле лежал, корпус не мог поворачивать. И мы 20 дней делали бой с тенью, упражнения с резинками, всё то, что могли делать – ни спаррингов, ничего. В итоге вышли и победили крепкого бойца, бывшего чемпиона PFL.

— Как относитесь к тому, что болельщики часто критикуют бои с участием борцов и предпочитают видеть стойку?

— Тенденция пошла в сторону ударки, потому что надо продавать трансляции, билеты, делать зрелище. Люди любят нокауты, любят кровь, и борьба им становится неинтересна. Однако есть ребята, которые поддерживают нашу борцовскую школу, те же Чимаев, Махачев, Мераб Двалишвили. И до них были чемпионы с борцовским прошлым. Это ММА, тут есть все стили, но да – тенденция идёт в сторону ударки. И даже если будет равный бой, как недавно у Али Багова с Искандаром Мамадалиевым, то вот отдали предпочтение тому, кто нанёс больше урона, хотя многие бы посчитали, что Али победил.

— Вы знакомы с Заурбеком Сидаковым, он не раз говорил о возможном переходе в ММА. Как оцените его перспективы? В тяжёлом весе ещё Гейбл Стивесон начал биться в смешанных единоборствах, и его называют будущим UFC.

— Да, с Сидаковым мы и тренировались вместе, он давно в этом спорте. У него было желание перейти в ММА, но он понял, что это не его. Он человек разумный, понимающий, и мне кажется, что он сделал правильный выбор, потому что ММА – это совершенно другое, и нужно прожить жизнь, чтобы этому научиться. Лучше бороться, лучше будем видеть его на ковре, смотреть схватки, у него очень много болельщиков в мире. А вот что касается Стивесона – да, он похож на бойца, очень хорошо набрал в этом аспекте, работал с Джоном Джонсом. Видел их тренировки, мне очень понравилось. И бой его видел последний, чем-то похож на Даниэля Кормье. Думаю, он может блеснуть.

— Согласны с тезисом, что борцу легче поставить стойку, чем ударнику — борьбу?

— На 100% согласен, что борец быстрее научится драться в стойке, чем боксёр или ударник — борьбе. Борьба – это такой вид спорта, где надо очень много работать, оттачивать много движений: защита ног, захваты, контратаки. Это всё требует не одного года. Думаю, если борцу понадобится три-четыре года, чтобы освоить ударку, то боксёру или кикбоксёру нужно будет очень много времени, чтобы подтянуть борьбу, от 5 до 10 лет. Это очень тяжело. Я утрирую немного, но, отвечая на вопрос, борцу 100% легче научиться бить, чем ударнику бороться.

— Напоследок ещё один общий вопрос. Учитывая звёздный статус Рахмонова, он оказал на Казахстан такое же влияние в плане развития ММА, как Хабиб в своё время на Дагестан и Россию?

— Шавкат внёс очень большой вклад в развитие ММА в Казахстане. Если его влияние и меньше, чем у Хабиба, то ненамного. Столько людей пришло в ММА только потому, что Шавкат Рахмонов показывает такой класс на мировом уровне. Много детей и подростков перешли из других видов спорта, то есть он мотивирует, чтобы люди занимались смешанными единоборствами. И я сам этому свидетель, тренировал и тренирую любительские группы, вижу, что благодаря ему люди пришли заниматься этим видом спорта.