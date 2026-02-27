Круче, чем чемпионат мира. Что нужно знать о главном старте российских самбистов

Санкт-Петербург готовится принять главный внутренний старт сезона для отечественных самбистов – чемпионат России. На площадке КСК «Арена» состоится отчётно-выборная конференция Всероссийской федерации самбо, на которой не только будут подведены итоги прошедших четырёх лет, но и выбран новый президент федерации и состав исполнительного комитета. Но, конечно, главным событием станут схватки сильнейших российских самбистов в борьбе за медали и за места в составе национальной сборной.

Дата и время чемпионата России по самбо

Чемпионат России в Санкт-Петербурга стартует 2 марта, откроют его соревнования в спортивном самбо у мужчин (до 58 кг и до 88 кг) и у женщин (до 50 и до 72 кг), а также в боевом самбо у мужчин (до 64 кг и до 98 кг). 3 марта на ковер также выйдут представители двух весовых категорий в спортивном самбо у мужчин (до 53 кг и до 64 кг) и у женщин (до 54 кг и до 80 кг), а также в двух весах у мужчин в боевом самбо (до 71 кг и до 88 кг).

4 марта состоятся схватки в спортивном самбо в категориях до 71 кг и свыше 98 кг у мужчин, а также до 59 кг у женщин, и в боевом самбо у мужчин в категории до 58 кг и 79 кг. Завершится чемпионат страны 5 марта соревнованиями в категориях до 79 кг и до 98 кг у мужчин и до 65 кг и свыше 80 кг у женщин, а также поединками тяжей в боевом самбо у мужчин (свыше 98 кг).

Ежедневно начало предварительных схваток – в 10 утра по мск, финальный блок стартует в 19:00 мск.

ЧР-2025 по самбо Фото: Всероссийская федерация самбо

Где смотреть трансляцию

Прямые трансляции всех схваток турнир можно посмотреть на сайте Федерации самбо Санкт-Петербурга в разделе «Чемпионат России — 2026». Там же будут размещены все онлайн-протоколы, фотографии с турнира, а также вся подробная информация о соревнованиях. Также трансляции чемпионата России можно будет посмотреть на сайте «Матч ТВ».

Что на кону?

Самбо традиционно является одним из тех видов спорта в России, где при формировании национальной сборной страны строго соблюдается спортивный принцип. Победители в своих весовых категориях отправляются на чемпионат мира, серебряные призёры – на чемпионат Европы, бронзовые – на Кубок мира. Все остальные могут получить возможность выступить на международной арене только в случае травмы или отказа призёров чемпионата России. Поэтому национальный чемпионат неспроста называют самым важным внутренним стартом года, только на нём можно получить место в сборной России .

В этом году чемпионат Европы по самбо пройдёт в Тбилиси (Грузия) с 14 по 18 мая, а чемпионат мира – в Самарканде (Узбекистан) с 4 по 9 ноября. Дополнительной мотивацией для российских спортсменов станет возвращение российских гимна и флага на международных соревнованиях: в декабре прошлого года Международная федерация самбо избавила российских спортсменов от обязанности выступать под флагом FIAS .

«Как подчеркнул президент FIAS Василий Шестаков, решение возвращает ситуацию в правовое поле и укрепляет главный принцип спорта, он должен быть мостом для диалога, а не инструментом для политических ограничений. Мы благодарны коллегам из FIAS за взвешенную и последовательную политику по отстаиванию спортивных и олимпийских ценностей», — написал в своём телеграм-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

Кто приедет?

На чемпионате России традиционно собираются сильнейшие спортсмены страны – вне зависимости от регалий. Поэтому на соревнованиях можно будет увидеть чемпионов мира и Европы, прославленных отечественных самбистов, которые вновь будут бороться за попадание в состав сборной.

Иногда конкуренция на чемпионате России гораздо выше, чем на чемпионате мира. Отличным примером этого является история двукратного чемпиона мира и действующего чемпиона страны Владимира Гладких. С 2017 по 2023 годы он стабильно выходил в финал национального чемпионата и проигрывал одному и тому же спортсмену – Саяну Хертеку, не имея возможность попасть на чемпионат мира. В 2020 году такая возможность ему всё же предоставилась, Хертек перед чемпионатом мира заболел коронавирусом, и на турнир отправили Гладких, который выиграл золото мирового чемпионата. А победителем чемпионата страны впервые в своей карьере Владимир стал только в прошлом году, спустя пять лет после триумфа на мировом первенстве.

Гладких выступит и на турнире в Санкт-Петербурге, как и многие из тех, кто стал триумфатором чемпионата мира в Бишкеке: все они будут доказывать свой высокий уровень. Например, на турнире можно будет увидеть поединки легендарного Шейх-Мансура Хабибулаева – первого в истории семикратного чемпиона мира по боевому самбо, схватки десятикратного чемпиона мира в спортивном самбо Артёма Осипенко, разборки между действующим чемпионом мира по самбо Сергеем Кузнецовым и трёхкратным победителем мирового первенства Антоном Коноваловым, и многое другое.