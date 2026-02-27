«Устаю в правительстве». Чем занимается Джефф Монсон на пенсии

Джефф Монсон – настоящая легенда. В смешанных единоборствах он успел провести на профессиональном уровне 87 (!) поединков, немного не дотянул до сотни. И официально положил перчатки в центр октагона в октябре 2016 года. Совсем скоро с того момента пройдёт 10 лет. Но на пенсии Снеговик и не собирается скучать. Он принимает вызовы, проводит прощальные поединки (каждый раз с уверенностью, что выходит в ринг в последний раз). А ещё тренируется и занимается политикой. Причём в России – Джефф является депутатом парламента Башкортостана . Монсон продолжает проживать свою лучшую жизнь.

Стоит отметить, что Джефф буквально сросся с Россией. И началось всё ещё до завершения профессиональной карьеры. Весной 2016 года Монсон впервые высказался о потенциальном начале политического пути. Причём выбрал для этого партию КПРФ. В тот момент её представители активно поддерживали спорт в различных его проявлениях. Это и привлекло внимание Джеффа, который буквально загорелся этой идеей. Примечательно, что Монсон даже выступал в Москве на собрании партии. И произнёс следующие слова: «Как ярый приверженец коммунистической мысли я уверен, что социализм – это единственный путь к мирному существованию человечества».

Правда, с первого раза все задумки реализовать не получилось. Однако в июне 2018 года состоялись внутрипартийные выборы «Единой России». К тому времени Монсон стал поддерживать эту партию. А главное – получил российский паспорт. Шёл к этому Снеговик долго. Ещё в 2015 году он заявил о наличии у него «русской души». И затем получил гражданство Луганской народной республики. Получение российского паспорта закономерно стало следующим шагом для бойца, который полностью отказался от связей с США и пообещал делать всё на благо нового «дома» . В итоге Джефф получил возможность выдвинуться в городской совет Красногорска. И реализовал её на максимум. На выборах, прошедших 9 сентября 2018 года, Монсон был избран депутатом Совета депутатов городского округа Красногорск.

Джефф Монсон Фото: РИА Новости

Приверженность российской культуре поддерживалась не только политическими шагами. В 2016 году Монсон стал актёром и сыграл роль в фильме «Александр Пересвет — Куликово эхо». Там Джефф играл русского боярина. На этом Снеговик не остановился. И принял участие в съёмках фильма «Адлан». Видимо, Монсону очень нравится идти по стезе актёрского искусства. Он обладает очень яркой внешностью и харизмой. Поэтому, возможно, со временем сможет получить и главную роль в какой-нибудь картине. Возможно, именно патриотического характера.

Лишь в 2025 году Монсон официально попрощался с единоборствами. Но окончательно ли? Ведь сначала планировалось завершить путь историей с Олегом Тактаровым. Парни открыто конфликтовали, вышли в ринг . Вот только там выдали довольно спорное зрелище. В итоге Джефф принял решение подраться ещё раз. Противостояние с Максимом Щербаковым проходило по правилам полноконтактного боя. Поединок прошёл всю дистанцию. Однако судьи в итоге не объявляли решение. Это оставляет чувство недосказанности. Особенно если учесть, что Монсон продолжает активно тренироваться.

Джефф Монсон ветеран ММА, депутат парламента Башкортостана «Мотивация? Забудьте. Важна только дисциплина. Я уже не молодой. Давно не профессиональный спортсмен. Работаю в правительстве, график плотный, устаю. Но я всё ещё тренируюсь каждый день. Кроме воскресенья. Зачем? Не для титулов. Не для зрителей. А потому, что это дисциплина. Мотивация приходит и уходит. Сегодня – есть, завтра – нет. А дисциплина — это когда ты просто встаёшь и идёшь в зал. Не хочешь? Идёшь. Устал? Идёшь. Нет настроения? Идёшь. Каждый день. Кроме воскресенья. Это единственное, что работает по-настоящему. Не ждите волшебного настроения — просто делайте».

Сейчас Монсон проживает в Уфе. И с 10 сентября 2023 года является депутатом курултая Республики Башкортостан. Он активно поддерживает Россию во всех её шагах на международной арене. У Джеффа жена россиянка – Екатерина. И 2024 год стал для него переломным с точки зрения веры. Свадьба проводилась по мусульманским обычаям. А всё потому, что Монсон принял ислам и произнёс шахаду. Сам Джефф заявил, что давно раздумывал над таким шагом: «Я осознанно принимаю ислам. Хочу быть плечом к плечу с моими братьями в это непростое время. Я много думал об этом, но это решительный шаг».

Джефф даже сейчас внешне выглядит очень внушительно. В прошедших поединках было заметно, что Монсон находится в прекрасной форме. Поэтому, возможно, мы ещё увидим его в деле. Особенно если учесть, что современные единоборства предлагают массу вариантов: в клетке, в ринге, на голых кулаках. Решение только за самим Снеговиком. Правда, пока он полностью сосредоточен на политической карьере. И в этом году планирует стать депутатом Госдумы.