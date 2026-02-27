Чимаев реально идёт за «головой» Перейры. У Хамзата есть все шансы переписать историю UFC

Хамзат Чимаев долго шёл к своей заветной цели – чемпионскому поясу UFC. И всё-таки поставил в этом вопросе жирную точку, завоевал титул. Естественно, в такой ситуации самым логичным шагом была бы его защита. Но Борз не был бы самим собой, если бы не попытался совершить нечто экстраординарное. Он начал открыто конфликтовать с Алексом Перейрой, заявляя о возможном переходе в полутяжёлый вес . И даже говорил о желании стать чемпионом в новом дивизионе. Вот только сам Поатан внезапно нацелился на штурм тяжёлого веса. Однако это не останавливает Хамзата. Он продолжает делать всё, чтобы перебраться к полутяжам.

Совсем недавно даже появились слухи, что Чимаев может выступить в новом дивизионе. Причём сразу в поединке за вакантный титул. Таким образом, Хамзат получит возможность стать двойным чемпионом организации. Такое достижение покорилось лишь небольшому числу бойцов. И это прекрасный шанс вписать своё имя в историю. Соперником Борза должен стать Иржи Прохазка. А сам бой запланирован на UFC 327, в ночь с 11 на 12 апреля в Майами, США. Естественно, поединок должен носить статус главного. Правда, пока данная информация не получила официального подтверждения от UFC.

Вот только косвенно всё указывает именно на это. Сам Чимаев находится в любопытных кондициях. Очевидно, что его вес колеблется в районе отметки 100 кг . В соцсетях Хамзат поделился фотографией, под которой оставили много комментариев: «Да он никогда больше не будет драться в среднем весе», «Это телосложение для полутяжеловеса», «Похоже, он идёт в 93 кг». А ещё Чимаев с удовольствием делится материалами из тренировочного лагеря. И там он проводит спарринги с Халилом Раунтри. Представителем полутяжёлого веса. Конечно, можно говорить о том, что Хамзат делает с целью комфортнее чувствовать себя среди средневесов. Однако уверенности в этом нет.

Отдельно стоит отметить следующее. Чимаев не просто так пошёл вверх по дивизионам. Ведь изначально он хотел добиваться чего-то именно в полусреднем весе. Но раз за разом сталкивался с трудностями в плане проведения весогонок. Организм россиянина банально не выдерживал, он срывал поединки в самый последний момент. Переход к средневесам стал, пожалуй, вынужденной мерой . Однако теперь вновь предстоит пытаться гонять по 15-20 кг. Нет никакой уверенности, что Борз вообще решится на подобный шаг. Поэтому он вполне может запросить у организации переход в новую весовую категорию. Судя по актуальной форме, там он не будет выглядеть маленьким и сможет спокойно забороть своих оппонентов. Уж навыки в партере россиянин демонстрировал не раз.

Шансы стать двойным чемпионом организации – вполне реальные. Особенно если учесть, как в UFC относятся в Чимаеву. Хамзата любят, ему помогают. Иначе в среднем весе он вряд ли бы пробрался к титульному противостоянию так быстро. К тому же Чимаев может быть выгоден для промоушена с неожиданной точки зрения. Вряд ли после завоевания второго чемпионского пояса Борз откажется от мысли всё-таки провести поединок с Алексом Перейрой. А если к тому моменту тот будет обладателем титула в тяжёлом весе?

Может ли Хамзат перейти в тяжёлую весовую категорию? Есть ощущение, что это довольно лёгкая задача для Чимаева. А всё потому, что в межсезонье он буквально напоминает тяжеловеса. Да, подтянутого и достаточно «маленького», но тяжеловеса. В плане роста никому сильно уступать он не будет. У Борза – 188 см, у Перейры – 193 см, у Тома Аспиналла – 196 см . Всё это некритичная разница, которая не должна сильно сказаться в потенциальном поединке. Вопросы могут возникнуть в плане веса. И именно против британца. Том весит около 116 кг. Столько Чимаев точно не наберёт. А вот с Перейрой ему будет комфортно, особых сомнений в этом не возникает.

Чимаев – настоящая машина. И если он захочет, то сможет стать чемпионом и в тяжёлом весе. А всё потому, что обладает невероятной борьбой. На протяжении долгого времени в социальных сетях появлялись видео, на которых Хамзат доминирует над очень крупными соперниками, спокойно таскает их, переводит, удерживает на канвасе. В тяжёлом весе реально крутой борьбой может похвастаться, пожалуй, только Аспиналл. Да и у него работа в партере не проходила таких жёстких проверок. Поэтому, если Чимаев всё-таки окажется в тяжёлом весе и решит бороться, шансов против него будет очень мало.

Следующий важный момент. Хамзат смог убедить многих скептиков, что способен на исторические свершения. Например, об этом уже всерьёз рассуждает экс-чемпион UFC Даниэль Кормье. Изначально он наотрез отказывался верить в перспективы Чимаева в новых весовых категориях. Теперь же открыто говорит об обратном: «Думаю, Илия Топурия способен драться за три пояса. Полагаю, Перейра способен драться за три пояса. И я думаю, что Чимаев способен выступать в трёх весовых категориях на очень высоком уровне . Он не дрался за титул в 170 фунтах (полусредний вес), но он чемпион в 185 фунтах (средний вес). И я действительно верю, что если он поднимется в 205 фунтов (полутяжёлый вес), учитывая нынешнее состояние дивизиона и бойцов, которые там выступают, то может стать настоящей проблемой для ребят в этой весовой категории. Сейчас захватывающее время, особенно если вы в команде Чимаева, потому что кажется, что весь мир у его ног. И он не похож на того, кто будет принимать это как должное. Посмотрим, что Чимаев сделает дальше.

Когда Хамзат только начал проявлять интерес к переходу в полутяжёлый вес, я был настроен скептически. Думал, что там он столкнётся с парнями, которые будут слишком крупными для него. Однако затем я увидел видео его спарринга с Халилом Раунтри. Его спина выглядела массивной. Он уже выглядит как боец полутяжёлого веса. Потом я посмотрел видео его работы с Люком Рокхолдом, в котором сейчас все 227 фунтов (около 103 кг). Хамзат выглядит таким же большим, если не больше Люка. Я не дилетант, но я вижу, как Хамзат перебивает в стойке Халила Раунтри, который является потрясающим ударником . Я видел, как он обменивается киками с Люком, и в его ударах столько же мощи. Буду честен с вами: не знаю причин, по которым этот парень не мог бы драться в полутяжёлом весе. Я действительно начинаю верить, что он может драться в полутяжёлом дивизионе».

Хамзат Чимаев Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Не возникает никаких сомнений, что Хамзату интересна возможность подраться за статус тройного чемпиона организации. И всё потому, что в UFC такого не добивался ещё никто. Да, Генри Сехудо носил прозвище Трипл Си. Но лишь потому, что к двум чемпионским поясам всегда добавлял медаль Олимпийских игр. А вот три титула не собирал пока никто. Возможно, Чимаев станет первым бойцом, которому это достижение покорится на уровне UFC.

Стоит отметить, что у Борза есть ориентир в другой лиге. И что примечательно – российский. Это Анатолий Малыхин, который смог покорить промоушен One. Там он стал чемпионом сразу в трёх весовых категориях. Доминировал Сладкий в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весах. В UFC, естественно, добиться того же будет невероятно сложно. Впрочем, Борзу не привыкать переписывать историю. В своё время он стал тем самым бойцом, который за неделю провёл два боя на турнирах лучшей лиги на планете. Теперь, кажется, настало время замахнуться на другую вершину.