Бокс – больше не про спорт. Усик будет защищать пояс от кикбоксёра

Современный бокс – огромный бизнес. И на его просторах настоящие «акулы» ведут борьбу за влияние. Они пытаются бросать в ход любые средства и методы. Вот только это всё меньше напоминает спорт. Накануне был анонсирован следующий поединок Александра Усика. 39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе проведёт бой против кикбоксёра . Дебютирующего в профессиональном боксе. И сразу – за титул WBC. Да, в ринг выйдет заслуженный боец – Рико Верхувен. Он является настоящей легендой кикбоксинга. Но какое отношение его успехи имеют к профессиональному боксу? Большой вопрос.

Есть сомнения и по поводу выбранного места проведения поединка. В The Ring выкатили звучный анонс, который подписали так: «Легенды столкнутся там, где их создавали». А всё потому, что проводиться бой будет на фоне египетских пирамид в городе Гиза. Конечно, возможно африканская аудитория и будет в восторге. Но обычно поединки такого уровня раскрутки и хайпа стараются проводить в США и Саудовской Аравии. Здесь же вопросы вызывает абсолютно всё. И возможность реализовать максимальное количество билетов, и условия проведения самого события. В мае температура воздуха в Гизе поднимается до 33°С. Да, не запредельные показатели. Но вряд ли боксёрам будет максимально комфортно в таких условиях.

Следующий важный момент. Похоже, некомфортно даже представителям крупнейших боксёрских организаций. Бой санкционировали только со стороны WBC . Видимо, остальные не хотят настолько сильно обесценивать свои пояса. А именно об этом могла бы пойти речь. Ведь сложно говорить, что за титулами Усика не выстроилась целая очередь. А там – топовые боксёры, которые голодны и готовы биться за свою мечту. И тут из другой дисциплины приходит парень, действительно многого там добившийся, ставший настоящей легендой. Но в боксе он «чужой». И такие ситуации совершенно точно сказываются на восприятии и со стороны боксёров, и со стороны фанатов. Как спортсмены должны гореть желанием продвигаться в «лестнице» рейтинга WBC, если на самом верху тебя могут подрезать? Причём абсолютно незаслуженно.

Рико Верхувен Фото: Mario Renzi/Getty Images

Сами боксёры при этом с восторгом отреагировали на новость об анонсе. Оно и понятно. Верхувен получил исторический шанс. Он может в первом же бою в профессиональном боксе стать чемпионом. Да, выступать придётся против очень сложного соперника. Но никто не отменяет возможного лаки-панча или неожиданного развития событий. Всё-таки в плане ударки у Рико всё в полном порядке: «Я 12 лет был абсолютным чемпионом по кикбоксингу в тяжёлом весе и добился всего, чего хотел. Однако долгое пребывание на вершине не избавило меня от жажды конкуренции, а лишь усилило её. Я не искал лёгких путей, поэтому начал искать самый сложный вызов в другом мире . Усик — абсолютный чемпион по боксу. Именно такие вызовы меня мотивируют. Абсолютный против абсолютного. Лучший против лучшего».

А Усик, кажется, прекрасно понимает, что на данный момент для него это самая лёгкая возможность получить жирный гонорар. Нет никаких сомнений, что Александр принял этот вызов за большие деньги. А может, даже за огромные. И, конечно, в словах абсолютного чемпиона читается восторг: «Я искренне уважаю людей, которые добиваются высочайших результатов в своём виде спорта. Рико — один из них, он сильный спортсмен и великий чемпион. Быть чемпионом — это не только пояса, но и годы упорного труда, дисциплины и веры в себя. Я уважаю его путь — он настоящий король кикбоксинга. Однако это бокс — другая игра, со своими правилами и своими королями. Я готов и с нетерпением жду встречи с ним в ринге. Это будет уникальный опыт для нас обоих, и я знаю, что болельщики тоже в предвкушении. Приближается грандиозный вечер!»

Поединок выглядит не спортивной историей, а очередным баловством Турки Аль аш-Шейха. Совсем недавно он рассказывал о том, что хочет организовать такой поединок. И буквально через несколько недель его желание становится явью. Естественно, в ход пошло огромное количество денег, колоссальные гонорары. Но это является и тревожным знаком. Если такая тенденция продолжится, в боксе будет появляться всё больше абсурдных боёв . Этот поединок можно назвать именно таким. Он больше на потеху публике, нежели на достижение высоких спортивных планок. А уж про принцип справедливости по отношению к обязательным претендентам все вообще забыли.

Разбирать фаворита в этом противостоянии – дело неблагодарное. Слишком уж понятно соотношение сил. За последнее время многие попробовали свои силы в профессиональном боксе. Удачных примеров пока нет. Фрэнсиса Нганну буквально деклассировал Энтони Джошуа. А Джейку Полу Эй Джей сломал челюсть так, что спустя два месяца блогер продолжает восстанавливаться. Конечно, Рико – мощный кикбоксёр с шикарной ударной базой. Однако нужно понимать, что в боксе он лишится многих своих преимуществ. Поэтому, кажется, мы получим поединок без интриги. Надежда в нём будет только на чудо.