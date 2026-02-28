Главный безумец UFC снова будет биться за пояс. Помог уход Перейры из полутяжёлого веса

Осенью 2025 года Алекс Перейра вернул себе титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, нокаутировав Магомеда Анкалаева. И дивизион подвис, потому что сам по себе в последнее время не впечатляет, соперников для Перейры в нём почти не осталось. Только Карлос Ульберг, который набил отличную победную серию, при этом с точки зрения медийки этот поединок бразильцу ничего не давал.

Выход нашёлся, Алекс отправляется в тяжёлый вес, чтобы попытаться переписать историю — вскоре он должен стать первым бойцом, который будет биться за третий пояс. Соответственно, ради этой возможности нужно было оставить титул в полутяжёлом весе, и Перейра это сделал. Дана Уайт уже официально анонсировал — за вакантный пояс поспорят Карлос Ульберг и Иржи Прохазка . Кикбоксёр-модель и главный безумец UFC, за плечами которого множество диких историй — от пребывания в тёмной комнате по несколько дней до драк с крапивой в лесу. Они возглавят турнир UFC 327, который состоится в ночь на 12 апреля.

До этого были инсайды, что за пояс в полутяжёлом весе будет биться Хамзат Чимаев, однако в итоге не срослось. Уайт сказал, что хотел бы для начала увидеть от Борза хотя бы одну защиту пояса в среднем весе, так что после этого выбор бойцов для титульника в полутяжах стал очевидным и логичным.

Иржи Прохазка Фото: Chris Unger/Getty Images

Прохазка, если убрать Перейру за скобки, самый популярный и яркий боец дивизиона, любимец фанатов. К тому же после своего второго поражения от Алекса Иржи успел нокаутировать Джамала Хилла и Халила Раунтри, что позволило вернуться в титульную гонку и получить очередной шанс. Но без ухода Перейры этого бы не было, потому что никому не нужна трилогия после двух досрочных побед одного из бойцов. Тут Прохазка может поблагодарить экс-соперника за новый шанс .

На поединок с Прохазкой претендовал Магомед Анкалаев, но это было бы не совсем логично, несмотря на статус бывшего чемпиона и первую строчку в рейтинге. Карлос Ульберг занимает третье место в дивизионе, зато обладает серией из девяти побед – за всю историю полутяжёлого веса только у Джона Джонса было больше (13) . На свой титульный шанс новозеландец точно наработал, закрепив за собой статус претендента эффектным нокаутом в последнем поединке с Домиником Рейесом. Хотя вот с Яном Блаховичем и Волканом Оздемиром вышло не так уверенно.

Карлос Ульберг Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Тем не менее Ульберг должен быть фаворитом в поединке с Прохазкой. Иржи так и не научился держать руки у головы (да и не пытается научиться), дерётся в безумном стиле, где главная задача — перемолоть соперника. Ульберг же дерётся более хладнокровно и грамотно, контролирует дистанцию, легко перемещается. Стилистически он будет неудобен почти любому бойцу дивизиона. Да и последние бои Прохазки с другим кикбоксёром показали, что проблемы у чеха имеются.

Но Иржи на то и главный безумец, удивлять он умеет. Интрига в поединке есть, а это одна из самых важных составляющих для болельщиков.