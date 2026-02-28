Скидки
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг, UFC 327, 12 апреля 2026, бой за вакантный пояс, кто фаворит, Алекс Перейра

Главный безумец UFC снова будет биться за пояс. Помог уход Перейры из полутяжёлого веса
Яхья Гасанов
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг
Прохазка vs Ульберг — поединок за вакантный титул.

Осенью 2025 года Алекс Перейра вернул себе титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, нокаутировав Магомеда Анкалаева. И дивизион подвис, потому что сам по себе в последнее время не впечатляет, соперников для Перейры в нём почти не осталось. Только Карлос Ульберг, который набил отличную победную серию, при этом с точки зрения медийки этот поединок бразильцу ничего не давал.

Выход нашёлся, Алекс отправляется в тяжёлый вес, чтобы попытаться переписать историю — вскоре он должен стать первым бойцом, который будет биться за третий пояс. Соответственно, ради этой возможности нужно было оставить титул в полутяжёлом весе, и Перейра это сделал. Дана Уайт уже официально анонсировал — за вакантный пояс поспорят Карлос Ульберг и Иржи Прохазка. Кикбоксёр-модель и главный безумец UFC, за плечами которого множество диких историй — от пребывания в тёмной комнате по несколько дней до драк с крапивой в лесу. Они возглавят турнир UFC 327, который состоится в ночь на 12 апреля.

До этого были инсайды, что за пояс в полутяжёлом весе будет биться Хамзат Чимаев, однако в итоге не срослось. Уайт сказал, что хотел бы для начала увидеть от Борза хотя бы одну защиту пояса в среднем весе, так что после этого выбор бойцов для титульника в полутяжах стал очевидным и логичным.

Иржи Прохазка

Иржи Прохазка

Фото: Chris Unger/Getty Images

Прохазка, если убрать Перейру за скобки, самый популярный и яркий боец дивизиона, любимец фанатов. К тому же после своего второго поражения от Алекса Иржи успел нокаутировать Джамала Хилла и Халила Раунтри, что позволило вернуться в титульную гонку и получить очередной шанс. Но без ухода Перейры этого бы не было, потому что никому не нужна трилогия после двух досрочных побед одного из бойцов. Тут Прохазка может поблагодарить экс-соперника за новый шанс.

На поединок с Прохазкой претендовал Магомед Анкалаев, но это было бы не совсем логично, несмотря на статус бывшего чемпиона и первую строчку в рейтинге. Карлос Ульберг занимает третье место в дивизионе, зато обладает серией из девяти побед – за всю историю полутяжёлого веса только у Джона Джонса было больше (13). На свой титульный шанс новозеландец точно наработал, закрепив за собой статус претендента эффектным нокаутом в последнем поединке с Домиником Рейесом. Хотя вот с Яном Блаховичем и Волканом Оздемиром вышло не так уверенно.

Карлос Ульберг

Карлос Ульберг

Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Тем не менее Ульберг должен быть фаворитом в поединке с Прохазкой. Иржи так и не научился держать руки у головы (да и не пытается научиться), дерётся в безумном стиле, где главная задача — перемолоть соперника. Ульберг же дерётся более хладнокровно и грамотно, контролирует дистанцию, легко перемещается. Стилистически он будет неудобен почти любому бойцу дивизиона. Да и последние бои Прохазки с другим кикбоксёром показали, что проблемы у чеха имеются.

Но Иржи на то и главный безумец, удивлять он умеет. Интрига в поединке есть, а это одна из самых важных составляющих для болельщиков.

