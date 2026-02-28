Коста – подарок для Мурзаканова. Главное, чтобы бразильский «жулик» опять не сорвался

В ночь с 11 на 12 апреля состоится номерной турнир – UFC 327. Особенный интерес этот ивент вызывает у фанатов смешанных единоборств из России. В октагон выйдет Азамат Мурзаканов, который продолжает своё продвижение к вершине рейтинга полутяжёлого веса. И он получил очень статусного соперника – Пауло Косту . Бразилец обещает перебраться в новый дивизион. Видимо, южноамериканца окончательно измучили весогонки, которые далеко не всегда завершались удачно. Достаточно просто вспомнить, сколько раз поединки Косты срывались в самый ответственный момент. Очень не хочется, чтобы история повторилась и теперь.

Парни уже начали разогревать поединок в социальных сетях. Первым сделал выпад Пауло. Это было достаточно ожидаемо. Бразилец славится своим провокационным поведением. Он умеет прогревать поединки, приковывать к себе внимание. Достаточно просто напомнить, какая история конфликта была у него с Хамзатом Чимаевым. И это если принимать во внимание, что Коста и Борз так и не сошлись в клетке. Теперь же Пауло решил подколоть Азамата, указав на его физическую форму: «Секретный сок» приближается к тому, чтобы устроить настоящую войну этому жирному русскому парню!»

Стоит отметить, что Коста действительно славится своим физическим состоянием. Коста – фанат железа, постоянно качается и проводит время в спортзале, а ещё регулярно шутит на тему того, что его потрясающая форма – результат «секретного сока» . Вообще, начинал путь в спорте он с муай-тай и джиу-джитсу, но позже забросил секции и два года работал исключительно на набор мышечной массы. Пауло постоянно публикует фотографии с пресловутым Secret Juice, с такой же надписью у него есть и целая коллекция маек. Вот только у Мурзаканова тоже был козырь. И россиянин с удовольствием им воспользовался: «Будем надеяться и молиться, чтобы ты вообще вышел на бой».

Для Мурзаканова такой вызов – настоящий подарок. Разбираемся по порядку. Да, Азамат продолжает оставаться непобеждённым, у него солиднейший профессиональный рекорд – 16-0. И в UFC он успел провести шесть поединков, оформив пять нокаутов. Однако проблема заключалась в том, что самым топовым оппонентом пока был Александар Ракич. И ни разу не было реального «прогрева» перед боем, постоянно всё это проходило в полнейшей тишине. В эпоху Paramount такое непростительно. И просто невозможно себе представить, что Коста будет вести себя спокойно, не станет провоцировать и подливать масло в огонь. Причём чем ближе будет сам поединок, тем больше эмоций и ненависти будет в этом противостоянии.

Азамат – шестой номер в рейтинге полутяжёлого веса. И может подняться сразу на несколько строчек вверх, если побьёт яркого и громкого бразильца. Но выходца из чужого дивизиона, в котором тот был лишь 12-м. Кроме того, пока нет понимания, за счёт чего вообще южноамериканец собирается поставить россиянина в тупик. Борьба? Вряд ли у Пауло хватит сил, чтобы просто переводить Азамата. А тем более контролировать Мурзаканова на канвасе. В стойке ситуация для Косты ещё опаснее. Напомним, у Профессора настоящий «динамит» в кулаках. 12 из 16 побед на профессиональном уровне он добыл досрочно. Естественно, уровень ударки россиянина не вызывает никаких вопросов.

Азамат Мурзаканов Фото: Chris Unger/Getty Images

Пауло пока выглядит лёгкой добычей для Азамата. Но он совершенно точно может удивить. И самый неприятный момент заключается в том, что Коста действительно может сняться с поединка в любой момент. Он, пожалуй, является одним из рекордсменов по количество переносов и снятий с поединков. Даже предыдущий выход в клетку против Романа Копылова – тому пример. Бой в итоге был проведён, однако переносился с одного ивента на другой. И причина вновь заключалась в Косте. Пауло – всегда загадка. То болеет, то травмируется, то просто отказывается выходить в октагон.

При этом совсем списывать бразильца со счетов тоже не стоит. Он умеет удивлять, что и было показано в предыдущем поединке. Пауло просто разбил Романа Копылова, для которого бой с Костой был шикарным шансом выстрелить и рвануть повыше в рейтинге среднего веса. Но в итоге южноамериканец выглядел намного лучше и закономерно забрал победу единогласным решением судей. И теперь статус аутсайдера не должен обманывать. Всегда есть лаки-панч, есть травмы оппонентов, другие факторы. Поэтому Пауло может удивить. Правда, хотелось бы, чтобы обошлось без этого. И тогда Азамат станет полноценным и максимально реальным участником чемпионской гонки.