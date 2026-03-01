Из претендента на пояс в сбитые лётчики. Жёсткое падение Марлона Веры

Буквально два года назад Марлон Вера претендовал на пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Да, эквадорца втащили в титульник просто по желанию Шона О’Мэлли, но тем не менее. На тот момент Вера всё равно считался крепким бойцом хорошего уровня, к тому же с тяжёлым ударом. Марлон в итоге проиграл и покатился вниз так быстро, что до сих пор не может остановиться.

На прошедшем в Мексике в ночь на 1 марта турнире Вера, занимающий уже девятую строчку в рейтинге дивизиона, встречался с Дэвидом Мартинесом, проводившим лишь третий бой под эгидой UFC. В первых двух раундах мексиканец был заметно лучше и забрал оба отрезка, а потом просел и позволил Вере вернуться и даже выиграть раунд. Однако для победы этого не хватило, как итог — четвёртое кряду поражение для Марлона. И по привычной схеме. Вера всегда долго разгоняется, но потом зачастую забирает инициативу. Порой и этого не удаётся, однако таков истинный уровень эквадорца.

Последние четыре боя у Веры были с О’Мэлли, Дейвисоном Фигейреду, Айманном Захаби и Мартинесом. Суммарно в этих поединках ему удалось забрать в лучшем случае четыре раунда. А до этого была сомнительная победа над Педро Муньосом — на портале MMA Decisions 14 из 17 независимых экспертов углядели поражение Веры, однако судьи решили иначе. Ещё чуть раньше был бой с Кори Сэндхагеном, который Марлон проиграл в одну калитку, но каким-то образом один из судей отдал ему победу. Впрочем, двое других, в отличие от коллеги, смотрели бой и видели, что выиграл Сэндхаген. То есть пять поражений в шести последних поединках, а при менее лояльном судействе могли быть гроссмейстерские шесть из шести.

Новую неделю Вера начнёт вне топ-10 легчайшего веса. Не так много бойцов в принципе остаётся в лиге, идя на серии из четырёх поражений, но, скорее всего, Марлон ещё задержится в UFC. Однако дальше через него будут пытаться продвинуть проспектов в рейтинг. Положение Чито сейчас таково, что он перешёл в категорию сбитых лётчиков, а из хороших навыков у него осталась разве что крепкая челюсть — ни разу в карьеру его не финишировали. Практика показывает, что и этот скилл не вечен, так что Вера продолжит катиться вниз.

Марлон Вера Фото: Jeff Bottari/Getty Images

К резюме Марлона и так были вопросы — пиковая форма эквадорца пришлась на отрезок с четырьмя победами кряду над Дэйви Грантом, Фрэнки Эдгаром, Робом Фонтом и Домиником Крузом, но все они были в возрастной категории 34+, а незадолго до них Вера проиграл 33-летнему Альдо. История Марлона в UFC больше про внезапный взлёт середняка, однако в любом случае сейчас он очень быстро сдувается, хотя совсем недавно претендовал на поединок с Петром Яном, и кто-то даже давал Вере неплохие шансы.

Чисто на бумаге Вера сколотил нормальное резюме: три досрочные победы над тремя бывшими или будущими чемпионами UFC, провёл больше всех боёв в категории (вместе с Муньосом), второе место по победам в дивизионе, первое место по нокдаунам. Возможно, он мог бы добиться большего, если бы в какой-то момент не возомнил себя крутым контрпанчером, которому достаточно один раз коснуться челюсти соперника, но это уже проблемы Веры.

Вполне можно допустить, что Марлон будет трамплином, например, для Пэйтона Талботта или для Фелипе Лимы, который тоже рвётся в рейтинги. Кому-то Вера сможет подпортить нервы и здоровье, однако глобально большая карьера идёт к концу, и вскоре впереди может замаячить увольнение.