Царукян снова в центре скандала. Схватка с блогером обернулась массовой дракой

Арман Царукян всё ещё остаётся на периферии титульных разборок в UFC, но старается не терять времени даром. В декабре он боролся с Мехди Байдуллаевым и Шарой Буллетом, в январе дебютировал в лиге Real American Freestyle (RAF) и победил Лэнса Палмера. А в ночь на 1 марта вновь выступил в этой же организации, встретившись с блогером Джорджио Пулласом.
Схватку неплохо раскручивали. Пуллас обещал, что заплатит Царукяну $ 1000, если тот сумеет перевести его на землю: «$ 1000 была на кону в прошлом бою. Будет на кону и в этом. Думаю, что меня будет очень трудно перевести. Я доказал, что я стойкий, но и на меня найдётся управа. В конце концов, кто-то меня переведёт. Если я проживу всю жизнь и ни разу не дам себя перевести, это будет безумие. Но даже лучшие борцы, олимпийские чемпионы, проигрывают. Их тоже переводят. Пока мне удавалось этого избегать. Думаю, в следующем бою меня ждёт настоящий вызов, однако я считаю, что смогу и дальше не давать себя переводить».
Джорджио Пуллас и Арман Царукян
Фото: realamericanfreestyle.com
Кроме того, Джорджио пытался устроить конфликт и пообещал, что если вдруг Арман будет грязно бороться, то ударит его. Схватка действительно вышла грязной, но в первую очередь стараниями Пулласа. Он регулярно провоцировал Царукяна, отвешивал пощёчины, якобы пытаясь взять захват за голову, толкал в лицо, хватал за пальцы, получал за это замечания и штрафные очки, но продолжал это делать. Даже Бен Аскрен, комментировавший турнир, назвал Джорджио симулянтом. В итоге и Арман вскипел, начав отвечать похожим образом, а когда схватка завершилась, Царукян нанёс несколько ударов по лежавшему Пулласу, что мгновенно привело к массовой драке – обе команды выбежали на ковёр и сцепились. Охранники экстренно вмешались и довольно быстро потушили страсти, однако соперников увели без объявления результата, хотя Царукян, по идее, победил — 5:3.
В RAF вскоре высказались о случившемся: «Да, произошёл неприятный инцидент. Мы пока не будем его комментировать — нам нужно пересмотреть запись и понять, что именно случилось. Поэтому в детали вдаваться не будем. Хотим сосредоточиться на поединках и на отличных результатах. На этом и остановимся.
Прежде всего, хотим прояснить: в соцсетях организацию уже обвинили в том, что эту сцену устроили специально, потому что всё выглядело как в реслинге. Но любой, кто нас знает или работал с нами, понимает, что мы бы никогда не позволили подобному зайти так далеко — это просто длилось слишком долго. Шутки в сторону, мы разочарованы, потому что в Real American Freestyle было столько всего хорошего. То, что произошло сегодня — да, это создаёт резонанс. А правильно управляемый резонанс может приносить деньги, но может вызвать и негативную реакцию. Поэтому мы пересмотрим запись, примем решение и разберёмся с этим».
Арман Царукян
Фото: realamericanfreestyle.com
Сами конфликтующие тоже сделали первые комментарии. Пуллас обозвал Армана и заявил, что соперник так и не провёл перевод: «На нас набросились 12 армян, а мой 62-летний отец и мои братья защитили меня — так нас воспитали, чтобы мы сражались друг за друга. И для тех, кто смотрел схватку: я единственный, кто сделал перевод, он только и делал, что выдавливал меня и набирал штрафные очки. Я всё ещё чемпион. Арман, пошёл ты!»
Царукян просто ответил идиомой, суть которой заключается в том, что если ведёшь себя глупо, то будут последствия: «Выделываешься — и отхватываешь». А позже появилось видео, на котором Пулласа везут в больницу с зафиксированной шеей.
Самый важный вопрос — будут ли для Царукяна какие-то последствия? Это ведь далеко не первый скандальный инцидент, когда он оказывается в центре внимания. Просто раньше всё зачастую происходило в UFC. На UFC 300 Царукян попытался ударить фаната, когда выходил на бой, в итоге получил дисквалификацию на девять месяцев и чуть не отправился на курсы по управлению гневом. Перед последним боем Арман боднул Дэна Хукера на взвешивании, а потом сокрушался, что не должен был так делать, и публично просил прощения. Дана Уайт дал понять, что несдержанность Царукяна — одна из причин, почему он не получает титульник. Ещё не так давно на ковре ACBJJ вспыхнул конфликт с Байдуллаевым, однако до драки не дошло. А несколько лет назад Царукян едва не подрался с Бобби Грином, схватив его за горло в отеле.
Солидное резюме, но интересно, что конкретно в этом случае зарубежные фанаты поддерживают Царукяна и пишут комментарии, где оправдывают поведение Армана:
«Респект Арману за то, что дождался победы».
«Молодец, Арман. Я знал, что он ждет окончания схватки, чтобы отомстить».
«Он заслужил это, Арман на 100% прав».
«Мне всегда не нравился Арман из-за неспособности контролировать свои эмоции. Но Пуллас это заслужил. В этот раз я на стороне Армана».
Единственный плюс в этой ситуации — Царукян привлёк к себе немало внимания, на узнаваемости это скажется в положительную сторону, однако сам по себе конфликт, конечно, его не красит. Возможно, теперь Армана точно отправят на курсы по управлению гневом. Остаётся надеяться, что Царукян всё же станет поспокойнее, иначе последствий не избежать.