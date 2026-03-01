Царукян снова в центре скандала. Схватка с блогером обернулась массовой дракой

Арман Царукян всё ещё остаётся на периферии титульных разборок в UFC, но старается не терять времени даром. В декабре он боролся с Мехди Байдуллаевым и Шарой Буллетом, в январе дебютировал в лиге Real American Freestyle (RAF) и победил Лэнса Палмера. А в ночь на 1 марта вновь выступил в этой же организации, встретившись с блогером Джорджио Пулласом.

Схватку неплохо раскручивали. Пуллас обещал, что заплатит Царукяну $ 1000, если тот сумеет перевести его на землю: «$ 1000 была на кону в прошлом бою. Будет на кону и в этом. Думаю, что меня будет очень трудно перевести. Я доказал, что я стойкий, но и на меня найдётся управа. В конце концов, кто-то меня переведёт. Если я проживу всю жизнь и ни разу не дам себя перевести, это будет безумие. Но даже лучшие борцы, олимпийские чемпионы, проигрывают. Их тоже переводят. Пока мне удавалось этого избегать. Думаю, в следующем бою меня ждёт настоящий вызов, однако я считаю, что смогу и дальше не давать себя переводить».

Джорджио Пуллас и Арман Царукян Фото: realamericanfreestyle.com

Кроме того, Джорджио пытался устроить конфликт и пообещал, что если вдруг Арман будет грязно бороться, то ударит его. Схватка действительно вышла грязной, но в первую очередь стараниями Пулласа. Он регулярно провоцировал Царукяна, отвешивал пощёчины, якобы пытаясь взять захват за голову, толкал в лицо, хватал за пальцы, получал за это замечания и штрафные очки, но продолжал это делать. Даже Бен Аскрен, комментировавший турнир, назвал Джорджио симулянтом. В итоге и Арман вскипел, начав отвечать похожим образом, а когда схватка завершилась, Царукян нанёс несколько ударов по лежавшему Пулласу, что мгновенно привело к массовой драке – обе команды выбежали на ковёр и сцепились. Охранники экстренно вмешались и довольно быстро потушили страсти, однако соперников увели без объявления результата, хотя Царукян, по идее, победил — 5:3.

В RAF вскоре высказались о случившемся: «Да, произошёл неприятный инцидент. Мы пока не будем его комментировать — нам нужно пересмотреть запись и понять, что именно случилось. Поэтому в детали вдаваться не будем. Хотим сосредоточиться на поединках и на отличных результатах. На этом и остановимся.

Прежде всего, хотим прояснить: в соцсетях организацию уже обвинили в том, что эту сцену устроили специально, потому что всё выглядело как в реслинге. Но любой, кто нас знает или работал с нами, понимает, что мы бы никогда не позволили подобному зайти так далеко — это просто длилось слишком долго. Шутки в сторону, мы разочарованы, потому что в Real American Freestyle было столько всего хорошего. То, что произошло сегодня — да, это создаёт резонанс. А правильно управляемый резонанс может приносить деньги, но может вызвать и негативную реакцию. Поэтому мы пересмотрим запись, примем решение и разберёмся с этим».

Арман Царукян Фото: realamericanfreestyle.com

Сами конфликтующие тоже сделали первые комментарии. Пуллас обозвал Армана и заявил, что соперник так и не провёл перевод: «На нас набросились 12 армян, а мой 62-летний отец и мои братья защитили меня — так нас воспитали, чтобы мы сражались друг за друга. И для тех, кто смотрел схватку: я единственный, кто сделал перевод, он только и делал, что выдавливал меня и набирал штрафные очки. Я всё ещё чемпион. Арман, пошёл ты!»

Царукян просто ответил идиомой, суть которой заключается в том, что если ведёшь себя глупо, то будут последствия: «Выделываешься — и отхватываешь». А позже появилось видео, на котором Пулласа везут в больницу с зафиксированной шеей.

Самый важный вопрос — будут ли для Царукяна какие-то последствия? Это ведь далеко не первый скандальный инцидент, когда он оказывается в центре внимания. Просто раньше всё зачастую происходило в UFC. На UFC 300 Царукян попытался ударить фаната, когда выходил на бой, в итоге получил дисквалификацию на девять месяцев и чуть не отправился на курсы по управлению гневом. Перед последним боем Арман боднул Дэна Хукера на взвешивании, а потом сокрушался, что не должен был так делать, и публично просил прощения. Дана Уайт дал понять, что несдержанность Царукяна — одна из причин, почему он не получает титульник. Ещё не так давно на ковре ACBJJ вспыхнул конфликт с Байдуллаевым, однако до драки не дошло. А несколько лет назад Царукян едва не подрался с Бобби Грином, схватив его за горло в отеле.

Солидное резюме, но интересно, что конкретно в этом случае зарубежные фанаты поддерживают Царукяна и пишут комментарии, где оправдывают поведение Армана:

«Респект Арману за то, что дождался победы».

«Молодец, Арман. Я знал, что он ждет окончания схватки, чтобы отомстить».

«Он заслужил это, Арман на 100% прав».

«Мне всегда не нравился Арман из-за неспособности контролировать свои эмоции. Но Пуллас это заслужил. В этот раз я на стороне Армана».