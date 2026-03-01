Контракт с ACA не машина времени. Шлеменко заслуживает уважения, но опоздал с решением

Возможно, главное событие первых месяцев 2026 года в российских ММА — переход Александра Шлеменко в АСА . О такой гипотетической возможности рассуждали давно, прикидывали бой Шторма с Магомедрасулом Гасановым, но были свои камни преткновения. Шлеменко выступал в RCC, спокойно мог биться и в своём промоушене, а в АСА не хотели подписывать звёздного ветерана только на один бой. В итоге всё срослось только в 2026-м.

Незадолго до юбилейного АСА 200 президент лиги Магомед Бибулатов рассказал, что на 99% Шлеменко присоединится к организации, а также рассказал о возможных вариантах дебютного боя: «Мы встречались с Александром и обсуждали его выступление в лиге. Если его подписывать, то нам интересно задействовать его на турнире в Омске. Я и Асланбек предложили ему несколько бойцов — Ханикатта, Николу Дипчикова, ещё кого-то. Он сказал, что ему интересно драться с лучшими. Я удивился, когда он сказал про Эмеева. Говорю: «Для начала тебе нужно адаптироваться в лиге». Он повторил, что хочет биться с топами. Хорошо, посмотрим. Подпишем контракт — после этого будем решать».

Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

Позже уже сам Шлеменко сообщил, что начинает новую главу карьеры, и бросил вызов Рамазану Эмееву: «Рамазан, ну вот я наконец-то в ACA. Этот бой мы могли провести за пояс М-1 в июне 2016 года, но у тебя тогда что-то не получилось. Нет проблем, раз ты так хочешь — давай подерёмся в июне 2026 года на турнире ACA в Омске. Я готов. Скоро увидимся».

Эмеев тоже ответил: «Приветствую, Саша. От души, спасибо – у меня всё хорошо. Надеюсь, у тебя тоже не хуже. Рад тебя приветствовать в лиге. Скоро увидимся. Встречай гостей!»

Безусловно, в вакууме это отличные новости — одна из главных звёзд российских ММА, живая легенда, подписывается в сильнейшую лигу страны. Но фактически в выигрыше будет только АСА , о чём говорит и Бибулатов: «Самое главное — задействовать Шлеменко именно в Омске. После Омска, если он выиграет, за ним будут следить. Там уже будет неважно, кто его соперник. Нам интересно, чтобы легендарный боец подрался в лиге ACA. В медийном плане тоже плюс для нас, если он будет драться у нас. Выгодно для него это или нет — это уже другой вопрос. Особенно зная, какая в ACA оппозиция. Александр уже не молодой, ему будет очень сложно. Мотивация у человека есть, посмотрим».

Да, Шлеменко уже 41 год. Помимо возраста, свою роль играет уже и изношенность организма — карьера Александра тянется уже больше 20 лет, за плечами более 80 боёв, постоянные весогонки, травмы. Это очень сильно влияет, и в последних боях с Владиславом Ковалёвым все убедились в том, что тягаться с молодыми и голодными бойцами Шлеменко уже совсем тяжело, даже несмотря на относительно свежую победу над Анатолием Токовым. Плюс ко всему Шлеменко говорил, что угодил в психологическую яму в прошлом году. Многовато факторов, которые ставят под сомнение целесообразность перехода в АСА. Соперником для начала будет Эмеев, бывший боец UFC, который младше Александра всего на три года, но у Рамазана почти в четыре раза меньше боёв, он банально свежее и после перехода в АСА уже сделал 2-0. Да и, помимо всего прочего, стилистически это тоже непростой соперник для Шлеменко. Эмеев — очень вязкий боец, который умеет навязывать свой стиль и не станет давать много шансов в стойке.