Топ-турнир UFC 326 и первый титульник Zuffa Boxing. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные поединки и противостояния. Особняком стоит турнир UFC 326, где состоится бой за пояс BMF между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой, а также много других интересных поединков. В другом детище Даны Уайта — Zuffa Boxing — пройдёт первый титульный бой в истории. Также стоит выделить интересный Гран-при в российской кула́чке, где бойцам предстоит провести несколько поединков за вечер.

6 марта. Патрик Микс — Киома Акимото

В Японии состоится турнир по смешанным единоборствам Rizin 52, где выступит американец Патрик Микс. Экс-чемпион Bellator ещё недавно был в UFC, но вояж в лучшую лигу мира получился неудачным: два поражения в двух боях и расторжение контракта. Теперь Микс попробует себя в Rizin, где он уже выступал. Соперником американца станет молодой японец Киома Акимото с рекордом 11-1.

7 марта. Вячеслав Мещеркин – Мустафа Шарифов

В Ростове-на-Дону состоится объединительный турнир по кулачным боям двух организаций – Force FC и Prime FL. Главным событием вечера станет «турнир-четвёрка» — Гран-при с участием четырёх бойцов. Уникальность этого события заключается в том, что полуфиналы и финал пройдут в один вечер, то есть бойцы, которые выйдут в финал, проведут два кулачных поединка за вечер. В первом полуфинале встретятся Вячеслав Мещеркин, звезда RCC Hard, и Мустафа Шарифов. В другом полуфинале бой проведёт Яков Букин, имя его соперника пока не раскрывается.

Вячеслав Мещеркин Фото: RCC Hard

7 марта. Роман Фресс – Тахир Кахрович

В Германии состоится вечер профессионального бокса. Временный титул в первом тяжёлом весе по линии WBO разыграют Роман Фресс и Тахир Кахрович. Фресс идёт с солидным рекордом 23-1, он владел различными локальными титулами, и сейчас ему представилась возможность стать временным чемпионом мира. Тахир Кахрович и вовсе идёт без поражений в профессиональной карьере: на его счету 23 победы, 15 из них – нокаутом. И для него это тоже большой шанс заявить о себе.

В ночь с 7 на 8 марта. Джей Опетайя – Брэндон Глэнтон

В США состоится очередной турнир по боксу от лиги Даны Уайта – Zuffa Boxing. Историческим моментом будет первый титульный поединок в новом промоушене – за пояс в первом тяжёлом весе сразятся действующий чемпион IBF Джей Опетайя и Брэндон Глэнтон. Джей стал первой по-настоящему большой звездой восходящей лиги, поэтому неудивительно, что именно он получил возможность стать первым чемпионом. Правда, будущее пояса IBF пока не понятно: Опетайя надеется, что сумеет объединить свой титул с новым поясом, однако есть вероятность, что в IBF не санкционируют этот бой, так как, по сути, организация является конкурентом промоушена Даны Уайта. У Брэндона Глэнтона в активе 21 победа при трёх поражения, он досрочно побеждал, например, Алексея Егорова, да и вообще у Брэндона нокаутов хватает – 18. Так что бой двух ярких нокаутёров должен стать отличным украшением первого титульника в лиге Даны Уайта.

В ночь с 7 на 8 марта. Макс Холлоуэй – Чарльз Оливейра

В Лас-Вегасе, США, состоится очередной номерной турнир UFC – UFC 326. В главном событии вечера пройдёт бой за титул BMF между обладателем пояса Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой. Для двух представителей топ-5 лёгкого веса это будет реванш спустя 11 лет: в 2015 году Оливейра отказался продолжать поединок из-за травмы, и Макс одержал победу. С тех пор оба набрались опыта, оба успели побыть чемпионами, а предстоящий бой вполне может открыть для кого-то из них дорогу к ещё одному титульнику, поэтому нас ожидает жаркое противостояние.

В ночь с 7 на 8 марта. Кайо Борральо – Ренье де Риддер

В соглавном событии турнира UFC 326 состоится большой бой в среднем весе. Седьмой номер рейтинга Кайо Борральо разделит клетку с восьмым – Ренье де Риддером. В 2025 году оба шли на отличной серии и входили в число претендентов на пояс: у Борральо было семь побед подряд, де Риддер одержал три победы за год, в том числе над Робертом Уиттакером и Бо Никалом. Но и у Кайо, и у Ренье серии оборвались: Борральо проиграл в претендентском бою Нассурдину Имавову, а де Риддер уступил Брендану Аллену. Теперь оба вынуждены начинать путь к титулу заново, и предстоящий поединок важен со спортивной точки зрения: поражение откинет одного из бойцов ещё дальше от чемпионской гонки.

В ночь с 7 на 8 марта. Роб Фонт – Рауль Росас-младший

В главном карде турнира UFC 326 зрители увидят поединок в легчайшем весе: 13-й номер рейтинга Роб Фонт разделит клетку с перспективным Раулем Росасом-младшим. Росас вошёл в историю как самый юный боец UFC, подписав контракт с промоушеном в 17 лет. Рауль обещал стать и самым молодым чемпионом, но пока до титула ему далеко. На старте карьеры в UFC Росас один раз победил и один раз проиграл, после чего выдал удачную серию из четырёх поединков. Теперь у Рауля есть реальный шанс попасть в рейтинг, однако для этого нужно одолеть опытного Роба Фонта, который держится в топ-15 уже давно, дрался со многими топами и станет настоящей проверкой для молодого бойца.