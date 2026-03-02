UFC 326: огонь и искры в Лас-Вегасе! Холлоуэй и Оливейра будут биться за пояс BMF. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе, США, на «T-Mobile Arena» пройдёт турнир UFC 326. Главным событием вечера станет поединок в лёгкой весовой категории за титул BMF. Действующий обладатель пояса Макс Холлоуэй встретится с Чарльзом Оливейрой. Больше 10 лет назад они уже встречались, и тогда бразилец уступил досрочно из-за травмы.
В соглавном событии турнира сойдутс топовые средневесы. Кайо Борральо и Ренье де Риддер в прошлом году потерпели первые поражения в UFC и теперь возвращаются в октагон, чтобы определить, кто останется в титульной гонке.
Также на турнире выступит Рауль Росас-младший, получивший шанс пробиться в топ-15. Юный мексиканец встретится с ветераном Робом Фонтом.
🧐 Оливейра: если Холлоуэй захочет подраться, я приму бой
«Если он захочет подраться со мной в начале раунда, в середине раунда, неважно, я приму бой. Как я и сказал, именно так и я ломаю людей ментально. Я не бегу от боя, а ищу его. Я всегда на охоте», — приводит слова Оливейры издание RMC Sport.
Где смотреть турнир UFC 326
Посмотреть трансляцию турнира UFC 326 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🔮 Топурия назвал победителя в реванше Оливейра — Холлоуэй
«Я люблю Чарльза за его характер. Он очень замечательный человек, но мне кажется, что Макс справится. Хотя не стоит сбрасывать Чарльза со счетов. Оливейра опасен, в любой момент боя может заставить вас сдаться», — приводит слова Топурии портал Low Kick MMA.
Дата и время турнира UFC 326
Турнир UFC 326 пройдёт в ночь с 7 марта на 8 марта в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало турнира — в 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 по мск.
😈 Холлоуэй: Оливейра либо сдастся, либо я заставлю его это сделать
«Чарльз заслуживает этот титул. Он — зверь, бывший чемпион. Наибольшее число бонусов, досрочных побед [в истории UFC]. Это настоящий бой за титул BMF… Но либо он сдастся, либо я заставлю его это сделать», – приводит слова Холлоуэя пресс-служба UFC.
Полный кард турнира UFC 326
Основной кард:
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра;
Кайо Борральо — Ренье де Риддер;
Роб Фонт — Рауль Росас-младший;
Дрю Добер — Майкл Джонсон;
Грегори Родригес — Брунно Феррейра.
Предварительный кард:
Коди Гарбрандт — Лон Сяо;
Донте Джонсон — Коди Брандейдж;
Рики Турсиос — Альберто Монтес;
Коди Дёрден — Нямджаргал Тумендемберел;
Су Мудаэрцзи — Хесус Сантос Агилар;
Рафаэль Тобиас — Дияр Нургожай;
Чон Ён Ли — Гастон Боланьос;
Люк Фернандес — Родолфо Беллато.