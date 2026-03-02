Скидки
Все новости
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра 2, бой 08 марта 2026 года, прямая онлайн-трансляция, где покажут, где смотреть

UFC 326: огонь и искры в Лас-Вегасе! Холлоуэй и Оливейра будут биться за пояс BMF. LIVE
Яхья Гасанов
UFC 326: Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
Кард турнира заполнен топами.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе, США, на «T-Mobile Arena» пройдёт турнир UFC 326. Главным событием вечера станет поединок в лёгкой весовой категории за титул BMF. Действующий обладатель пояса Макс Холлоуэй встретится с Чарльзом Оливейрой. Больше 10 лет назад они уже встречались, и тогда бразилец уступил досрочно из-за травмы.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

В соглавном событии турнира сойдутс топовые средневесы. Кайо Борральо и Ренье де Риддер в прошлом году потерпели первые поражения в UFC и теперь возвращаются в октагон, чтобы определить, кто останется в титульной гонке.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Кайо Борральо — Рейнир де Риддер
08 марта 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Не началось

Также на турнире выступит Рауль Росас-младший, получивший шанс пробиться в топ-15. Юный мексиканец встретится с ветераном Робом Фонтом.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Роб Фонт — Рауль Розас
08 марта 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Макса все любят:
562 недели в топ-15. Макс Холлоуэй — живая легенда главного промоушена мира
Где смотреть турнир UFC 326 Дата и время турнира UFC 326 Полный кард турнира UFC 326
Live Яхья Гасанов

🧐 Оливейра: если Холлоуэй захочет подраться, я приму бой

«Если он захочет подраться со мной в начале раунда, в середине раунда, неважно, я приму бой. Как я и сказал, именно так и я ломаю людей ментально. Я не бегу от боя, а ищу его. Я всегда на охоте», — приводит слова Оливейры издание RMC Sport.

12:54 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 326

Посмотреть трансляцию турнира UFC 326 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:54 Яхья Гасанов

🔮 Топурия назвал победителя в реванше Оливейра — Холлоуэй

«Я люблю Чарльза за его характер. Он очень замечательный человек, но мне кажется, что Макс справится. Хотя не стоит сбрасывать Чарльза со счетов. Оливейра опасен, в любой момент боя может заставить вас сдаться», — приводит слова Топурии портал Low Kick MMA.

12:53 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 326

Турнир UFC 326 пройдёт в ночь с 7 марта на 8 марта в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало турнира — в 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 по мск.

12:53 Яхья Гасанов

😈 Холлоуэй: Оливейра либо сдастся, либо я заставлю его это сделать

«Чарльз заслуживает этот титул. Он — зверь, бывший чемпион. Наибольшее число бонусов, досрочных побед [в истории UFC]. Это настоящий бой за титул BMF… Но либо он сдастся, либо я заставлю его это сделать», – приводит слова Холлоуэя пресс-служба UFC.

12:52 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 326

Основной кард:

Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра;
Кайо Борральо — Ренье де Риддер;
Роб Фонт — Рауль Росас-младший;
Дрю Добер — Майкл Джонсон;
Грегори Родригес — Брунно Феррейра.

Предварительный кард:

Коди Гарбрандт — Лон Сяо;
Донте Джонсон — Коди Брандейдж;
Рики Турсиос — Альберто Монтес;
Коди Дёрден — Нямджаргал Тумендемберел;
Су Мудаэрцзи — Хесус Сантос Агилар;
Рафаэль Тобиас — Дияр Нургожай;
Чон Ён Ли — Гастон Боланьос;
Люк Фернандес — Родолфо Беллато.

