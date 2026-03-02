Кто следующий для Махачева? Пул претендентов сократился до двух фамилий

Полусредний вес остаётся едва ли не самым конкурентным и при этом запутанным дивизионом. В прошлом году путаницы добавил Ислам Махачев, поднявший из лёгкого веса и отобравший титул чемпиона у Джека Делла Маддалены. Тогда же за спиной россиянина выстроилась целая очередь из претендентов, каждый из которых считал именно себя самым достойным. Но прошло несколько месяцев, и ситуация постепенно начала проясняться.

Первым отвалился Шавкат Рахмонов. У него и без того было маловато шансов получить титульник после столь длительного простоя, во время которого в дивизионе резко изменилось практически всё. А сейчас казахстанец и вовсе исключён из рейтингов. К тренировкам он вернётся только через полгода, и путь к титульному шансу придётся выстраивать по новой. Следом из этого уравнения исключили Камару Усмана. Именно его Махачев называл в качестве желаемого соперника , мотивируя это тем, что у Нигерийского кошмара самое большое имя в дивизионе (правда) и он всё ещё хорош, несмотря на 1-3 в последних четырёх боях. Усман, разумеется, и сам был настроен на этот поединок, но, похоже, тоже устранился из гонки. Во всяком случае на данном этапе.

Сейчас Камару занимает седьмое место в рейтинге, нужно одержать ещё хотя бы одну победу, и, видимо в UFC придерживаются похожей точки зрения. О позиции руководства Усман рассказал сам: «У нас были разговоры, однако Хантер Кэмпбелл думает иначе. Хантер такой: «Знаешь, пожалуй, нет». Он хочет пойти другим путём. Бой с Исламом, безусловно, был тем, чего я хотел и что, как мне казалось, было бы отлично — не только для меня, не только для Ислама, — но и для всей организации».

Ещё один претендент Карлос Пратес, не раз заявлявший о желании подраться за пояс, самоустранился, так как у него есть назначенный бой — 2 мая в австралийском Перте он будет биться с бывшим чемпионом, а ныне первым номером рейтинга дивизиона Джеком Делла Маддаленой. Уверенная победа точно выводит Пратеса на титульный бой в статусе главного претендента. Однако мы знаем, что Махачев будет готов вернуться либо в мае, либо в июне-июле. Ждать Пратеса не будут. Ну и Илия Топурия, судя по всему, должен всё же защищать пояс против Джастина Гэтжи, подниматься сейчас ему не дадут.

Карлос Пратес Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

В итоге пул претендентов за несколько месяцев сократился до двух фамилией — Майкл Моралес и Иан Гарри . Махачева уже спрашивали об этих вариантах: «Моралес был непобеждённым, потом стал побеждённым, а теперь опять непобеждённый. Если рассматривать этот факт, он поинтереснее. А если пройтись по весам, в 77 кг больше всего заслуженных претендентов. Четыре имени точно есть. Моралес давно не проигрывал, у меня большая победная серия. Согласен с фанатами, да и раскачать этот бой будет легче».

Судя по всему, в четвёрку входили ещё и Усман с Пратесом. Но если выбирать, не отталкиваясь от слов Махачева, то Гарри выглядит более справедливым и логичным претендентом. Уже были слухи, что на лето планируется именно этот поединок. Да и резюме у ирландца получше, чем у Моралеса . За Майкла яркое уничтожение Шона Брэди, однако в остальном оппозиция не впечатляет: сильно сдавший Гилберт Бёрнс, ветеран Нил Магни, входивший на тот момент в топ-15, и нерейтинговые бойцы. У Гарри есть победы над тем же Магни, Джеффом Нилом, Майклом Пейджем, Карлосом Пратесом и Белалом Мухаммадом. Да и с Рахмоновым он отбился очень конкурентно.

Иан Гарри Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Кроме того, Гарри уже находится в Грузии и, как и обещал, подтягивает борьбу, чтобы быть готовым ко встрече с Махачевым. Сейчас этот анонс для Ислама наиболее вероятен, и, возможно, в ближайший месяц всё объявят официально. Тогда россиянин продолжит творить историю. А Моралеса, вероятно, сведут с кем-то ещё. Возможно, с кем-то из ветеранов — Усманом или Мухаммадом.