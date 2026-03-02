Скандал с выборами президента Союза ММА России — печальное зрелище

Последняя неделя в российских ММА получилась шумной, но не благодаря крутым боям или ярким анонсам. Причина тому – выборы нового президента Союза ММА России, где за высокую должность сражались Сергей Фатеев и Павел Карнаух. Казалось бы, банальная бюрократическая процедура, что тут может быть интересного? Стандартный любитель смешанных единоборств вообще не знает, чем занимается данная организация, и тем более ему не должно быть интересно, кто там сейчас будет новым президентом. Вдобавок фамилии Фатеева и Карнауха никому ничего не говорят, хотя раньше Союз ММА хотя бы шумел благодаря президентству Фёдора Емельяненко.

Именно с Емельяненко были связаны первые скандалы в Союзе ММА России. Сначала организация, возглавляемая Фёдором с самого её основания, долго и муторно делила спортивную власть с Федерацией ММА России, руководимой Олегом Тактаровым. Следом у Емельяненко начался внутренний конфликт: Радмир Габдуллин, когда-то приведённый в Союз именно Фёдором, разочаровал Последнего Императора и решил вести самостоятельную политику в качестве президента. Емельяненко изрядно повоевал с Габдуллиным, победил и вернулся на пост руководителя организации.

В 2023 году легендарный боец внезапно подал в отставку, а в 2026-м включился в новую предвыборную гонку — уже не в качестве кандидата, а через своего ставленника Сергея Фатеева. Тот ранее со спортом фактически не соприкасался, спокойно занимаясь бизнесом. Но Фёдор заявил, что у Сергея «интересные мысли» и оказал ему максимальную поддержку на выборах. Учитывая влияние Емельяненко, большинство регионов отдали свои голоса именно за Фатеева, который в итоге и выиграл выборы с внушительным перевесом.

Михаил Дегтярёв и Сергей Фатеев Фото: Пресс-служба Минспорта России

На другой стороне был Павел Карнаух, за которым тоже стояла влиятельная сила — Умар Кремлёв, возглавляющий Международную ассоциацию бокса и параллельно входящий в руководство ещё нескольких спортивных организаций. Карнаух пообещал большие спонсорские деньги, подготовил объёмную презентацию и тоже заручился поддержкой знаменитых спортсменов: Александра Шлеменко, Андрея Василевского, Алексея Олейника и – внезапно – актёра Никиты Кологривого. Однако всё-таки проиграл.

Предварительная шумиха вокруг выборов уже стала не очень хорошим показателем, а скандал, случившийся после, оказался реальным провалом. Бывший президент Союза ММА России Виктор Дроздов выдал гневную речь, не менее жёстко ему ответил Емельяненко, плюс пытался покричать проигравший выборы Карнаух, гомонили другие делегаты — происходящее больше походило на базар. Сразу пошли обвинения в «нелегитимности выборов», далее конфликтующие стороны обменялись выпадами через прессу — получилось, мягко говоря, непривлекательно.

Фёдор Емельяненко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Если вы спросите, с чем в последние годы ассоциируется Союз ММА России, то ответ будет такой — со склоками и скандалами. Данная организация занимается полезным и нужным делом, но постоянный вынос в публичное пространство своего грязного белья никого не красит. Хочется надеяться, что в следующий раз журналисты будут обсуждать невероятные успехи Союза ММА России, а не трагедии или потасовки вокруг президентского кресла.