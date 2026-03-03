«Мокаев покинул чат». Мухаммад хотел выступить в России, но был «отменён»

27 марта в Екатеринбурге состоится большой совместный турнир двух промоушенов – RCC и Karate Combat. Ивент пройдёт на площадке Академии единоборств РМК, а в карде вечера будет много интересных поединков.

Возглавить турнир должен Ильяс Хамзин – любимец уральской публики, звезда RCC, который в прошлом году сумел громко залететь в Karate Combat, добыть несколько досрочных побед, а затем и вовсе стать чемпионом. Также в числе участников изначально были заявлены два экс-бойца UFC – Гурам Кутателадзе и Мухаммад Мокаев, а окончательный состав пар станет известен позднее. На Урал приедет и глава Karate Combat Асим Заиди.

«Президент Karate Combat Асим Заиди прилетит в Екатеринбург на предстоящий совместный турнир KC и RCC. Именно он поверил в Ильяса Хамзина после дебютного поединка в лиге и заявил, что Хамзин станет чемпионом. В декабре пояс приехал в Россию, а теперь приедет и сама лига», — говорится в заявлении RCC.

Зато не приедет в итоге Мухаммад Мокаев. Новость, что экс-боец UFC собирается провести поединок в России, вызвала широчайший резонанс. Сообщение моментально разлетелось по различным пабликам, и ситуация с приглашением Мокаева на турнир патриотичного промоушена RCC вызвала негативную реакцию в мире российских ММА.

Дело в том, что Мухаммад, ещё будучи бойцом UFC, попал в скандальную ситуацию. После одного из своих поединков, когда во время выхода Мокаева в клетку в трансляции в титрах о месте рождения бойца была указана Россия, Мухаммад попросил убрать принадлежность к нашей стране.

«Мне это не нравится! Пожалуйста, просто оставьте Дагестан для моего следующего выхода», — написал тогда Мокаев.

Случилось это ещё в апреле 2023 года, но фраза запомнилась многим фанатам, и Мокаеву часто за неё прилетало. Прилетело и сейчас, многие стали справедливо возмущаться, что боец, который не хочет себя ассоциировать с Россией, ездит сюда зарабатывать деньги. Мол, представляет Мокаев Великобританию – пусть там и выступает, и если уж ему так неприятны воспоминания, в какой стране он родился, то, собственно, его никто силой сюда не затаскивает.

И после всей поднявшейся волны негатива поединок Мокаева был моментально выведен из карда турнира.

«Мокаев покинул чат», — гласит сообщение в социальных сетях RCC.

Мухаммад Мокаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Ситуация с «отменой» Мокаева вызвала позитивную реакцию среди фанатов, если судить по комментариям в социальных сетях. Многие одобрили решение организаторов, которые попросту не дали Мухаммаду возможности получить в России неплохой чек.

Собственно, в ММА Мухаммад никогда и не выступал в России. Его любительская и профессиональная карьера начинались в Великобритании, куда уроженец Дагестана переехал с отцом в 12 лет. При этом, несмотря на свои заявления, Мокаев часто приезжает в Россию. В августе 2024 года Мухаммад попал в сводки новостей из-за участия в ДТП в Дагестане, да и в целом в социальных сетях Мокаев часто выкладывает контент из России. К примеру, в сентябре прошлого года он выложил фотографию с тренировочных сборов с национальной командой нашей страны по борьбе в Кисловодске, там же, кстати, месяцем ранее Мокаев провёл схватку по вольной борьбе на турнире PWL Catch 1.

Но на Урале Мокаев оказался лишним, и его поединок был отменён. Мухаммад является действующим чемпионом Brave, после отстранения из UFC он пробует себя в различных направлениях – грэпплинге, вольной борьбе, карате. Всё с одной целью – вернуться в лигу Даны Уайта. Однако использовать для этого российский промоушен у Мокаева не получилось – придётся искать варианты продолжения карьеры и заработка в другом месте.