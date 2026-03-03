На UFC 326 будет жарко. 5 боёв, которые вы должны не пропустить

В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе пройдёт очередной номерной турнир – UFC 326. Украшает его поединок двух любимцев фанатов Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры, которые будут сражаться за пояс BMF. Но и помимо них, в карде будет на что посмотреть. Может быть, больших звёзд не так много, однако интригующих боёв достаточно.

Полный кард турнира UFC 326

Основной кард

Предварительный кард

Коди Гарбрандт — Лун Сяо;

Донте Джонсон — Коди Брандейдж;

Рики Турсиос — Альберто Монтес;

Коди Дёрден — Нямжаргал Тумендемберел;

Су Мудаэрцзи — Хесус Сантос Агилар;

Рафаэль Тобиас — Дияр Нургожай;

Чон Ён Ли — Гастон Боланьос;

Люк Фернандес — Родолфо Беллато.

Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра

Безусловно то, чего фанаты ждут больше всего на этом турнире. Холлоуэй — суперзвезда, у которого нет хейтеров вовсе, либо их ничтожно мало. Макс выходит и старается дать зрелище вне зависимости от того, кто перед ним. После победы над Дастином Порье прошлым летом для Холлоуэя было несколько опций, но реванш с Чарльзом Оливейрой, пожалуй, сразу выделялся. Это и логично с точки зрения рейтингов (Чарльз — третий, Макс — четвёртый), и с точки зрения медийной составляющей. И ещё на кону пояс BMF.

К тому же, это реванш. Более 10 лет назад они бились и Холлоуэй победил, правда тогда случилось нечто странное — Оливейра в какой-то момент просто сдался и по сей день не особо понимает, что именно произошло. Теперь у одного есть возможность доказать, что то поражение было досадным недоразумением, а другой может подтвердить, что победа была не случайной. Чарльза списали после поражения от Илии Топурии, но он доказал, что ещё может блистать. И в выходные ждём искр.

Битва взглядов Маска Холлоуэя и Чарльза Оливейры Фото: Chris Unger/Getty Images

Кайо Борральо — Ренье де Риддер

Ещё полгода назад оба были непобеждёнными в UFC и участвовали в раскладах в титульной гонке в среднем весе, Борральо даже страховал бой за пояс. Но в итоге Кайо был остановлен Нассурдином Имавовым, а де Риддер переоценил свои силы, попытавшись провести пять боёв за 11 месяцев — всё обернулось тем, что он буквально сдался на стуле в поединке с Бренданом Алленом. Теперь оба находятся на 7-й и 8-й строчках, но остаются высококлассными бойцами.

Очный поединок должен определить, кому оставаться на подступах к топ-5, а кто попытается снова ворваться в титульный забег. На бумаге фаворитом выглядит Борральо, у него и резюме внушительнее (7-1 в UFC), но де Риддер уже наловчился устраивать апсеты — с Бо Никалом и Робертом Уиттакером его списывали, однако он нашёл чит-код в виде опасных коленей в корпус, и забрал оба поединка. Кайо нужно быть очень осторожным, чтобы не стать новой жертвой громадного голландца.

Роб Фонт — Рауль Росас-младший

Классика матчмейкинга UFC. Молодой проспект против ветерана из топ-15 рейтинга, две полные противоположности по стилю. Рауля Росаса подписали в UFC, когда ему не было ещё 18 лет, уже тогда его возводили в статус будущей звезды. Сейчас Росасу уже 21 год, он сколотил 5-1 в UFC, оформил три финиша и идёт на серии из четырёх побед. Проблемы у Рауля возникают, не всегда его борьба выглядит ультимативно, но в промоушене решили, что пора его сталкивать с топами.

Фонт — отличный боксёр, но, как правило, если кому-то надо Роба завалять, то он это делает. А вот в стойке с Фонтом Росасу задерживаться ни в коем случае нельзя. Но и в партере придётся повозиться — Роба сумел финишировать лишь один человек и было это в далёком 2017-м. А ещё у Фонта есть уникальный скилл — он любит останавливать проспектов, когда его все списывают. С 2023 года у Роба 3-3, но три победы над Адрианом Янезом, Кайлером Филлипсом и Жаном Мацумото. Каждого хотели продвинуть выше через Фонта, но он был против. Поэтому перед Росасом серьёзный вызов.

Рауль Росас Фото: Chris Unger/Getty Images

Грегори Родригес — Брунно Феррейра

Бразильская разборка из концовки топ-15 среднего веса, два зрелищных бойца с прозвищами Робокоп и Халк, да ещё и реванш при том, что первый бой завершился нокаутом. Тут практически гарантированная бойня и претенденты на лучший бой вечера.

Родригес — нестабильный парень с огромной мощью в руках, под которую лучше не попадать. Да и в целом Грегори довольно умелый боец, уже успевший себя хорошо зарекомендовать. У Родригеса 9 побед в UFC, только три решением, а нокауты такие, что за соперников становится страшно. У Брунно Феррейры шесть побед в UFC — пять финишей. А в дебютном поединке под эгидой промоушена бразилец как раз снёс Родригеса, а сейчас вышел на серию из трёх побед. У одного мотивация — месть, а другой попытается подняться в рейтинге за счёт того, кого уже побеждал. Такие бои называют одним ёмким словом — banger. Это мы ждём.

Донте Джонсон — Коди Брандейдж

Ещё один бой, где надо следить за потенциальным топом. Донте Джонсон подписался в UFC в прошлом году через Претендентскую серию Даны Уайта, причём будучи маленьким средневесом (173 см) выступил в тяжёлом весе с весом 94 кг и нокаутировал соперника в первом раунде. До UFC Джонсон не бился в среднем весе, а выступал то в тяжах, то в полутяжах. А по словом самого бойца, начинал он заниматься единоборствами в 2021 году, а весил тогда 138-139 кг! Очень необычный парень с рекордом 7-0, все финиши, только один бой зашёл во второй раунд (как раз дебют в UFC).

На UFC 326 Джонсон будет биться с Коди я Брандейджем, просто крепким середняком. С 2024 года у Коди было в промоушене шесть поединков и он умудрился собрать всю палитру результатов: победа, ничья, три поражения (нокаутом, сабмишеном и решением) и No Contest. Разнообразие впечатляющее. Бой собрали ради того, чтобы ещё больше раскрутить Джонсона. Здесь тоже стоит ждать финиша.

Донте Джонсон Фото: Chris Unger/Getty Images

Короткой строкой отметим, что в основном карде ещё пройдёт разборка ветеранов Дрю Добера и Майкла Джонсона. Первый — рекордсмен лёгкого веса по нокаутам, второй в 39 лет умудряется идти на трёх победах, а в резюме имеются победы над Тони Фергюсоном, Эдсоном Барбозой и Дастином Порье. В прелимах можно глянуть, как экс-чемпион Коди Гарбрандт вновь попытается вернуть стабильность и победить Лон Сяо.