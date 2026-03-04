«В Австралии мне нравится всё, курящих и пьющих нет». Говорим с боксёром Хатаевым

Полутяжёлый вес в профессиональном боксе давно стал вотчиной российских боксёров. Ещё недавно там бились за абсолютное чемпионство Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, но на подходе есть и новые имена. Стать претендентом на полноценный чемпионский пояс в ближайшее время вполне может Имам Хатаев — классный нокаутёр с богатой любительской карьерой за плечами. Мы связались с Имамом и поговорили про смену тренера, оценили жизнь в Австралии и выбрали соперника, с которым Хатаев никогда не станет драться.

— Есть ли какая-то определённость по следующему бою? Кого бы хотели видеть следующим соперником?

— Пока нет определённого соперника и даты. Хотелось бы видеть любого из топ-10, кроме, конечно, Артура Бетербиева. Я уже говорил как-то в интервью, что не вышел бы с ним в ринг. Считаю его своим старшим братом, так что это невозможно.

— Какие в целом планы на 2026 год? Сколько боёв провести, может, титульный поединок?

— Возможно, успею провести три боя. Но надеюсь, что получится даже четыре. И хотелось бы, чтобы следующий бой уже был за звание претендента на пояс, а дальше видно будет.

— Как оцените свой бой с Дайнесом? Не было ли плана поработать подольше, продышаться?

— Ко всем своим боям и ко всем своим соперникам я всегда отношусь серьёзно. Дайнес не был исключением. И, естественно, я готовился на всю дистанцию. Всегда нужно быть готовым боксировать все раунды. Но так получилось, что в начале третьего раунда я попал по печени, и всё закончилось.

— Удалось психологически закрыть то самое поражение от Морреля? Или оно продолжает сидеть занозой?

— Ни психологически, ни морально я бой Моррелю не проиграл. Честно, я даже не считаю это поражением. Но я вынес очень много уроков из этого боя, было много ошибок – как в ринге, так и вне его. Надо просто сделать выводы и идти дальше.

— Что вы изменили в тренировочном процессе после первого поражения? Подготовка к Дайнесу была уже другой?

— Да, я начал готовиться совсем по-другому: изменил план физической подготовки, немного изменилась боевая практика. Подробности уж рассказывать не буду – в ринге было всё это видно.

— Как оцените выступление нашей сборной на ЧМ-2025? Следили ли за кем-нибудь персонально?

— Учитывая результаты и количество медалей, могу сказать, что наша сборная выступила очень хорошо. Почти за всеми старался следить и болел за всех парней.

— Вы сменили тренера. Почему было принято такое решение, с кем работаете теперь?

— У нас были некоторые личные разногласия – так бывает у людей. Сейчас меня тренирует родной брат Шамиль. Он закончил свою спортивную карьеру и полностью отдаётся тренерской.

Имам Хатаев Фото: Peter McCabe/Ap/ТАСС

— В каком спортивном аспекте хотели бы добавить больше всего? Чего вам, может быть, не хватает?

— Каждый новый соперник – это новая история. И при каждой подготовке к бою мы корректируем тренировочный план. Поэтому я не могу сказать, что мне прям чего-то не хватает. Нет, просто акценты расставляются по-разному. Где-то больше уделяем внимание технике, а где-то — тактике. Про физику, конечно, тоже не забываем.

— Верите, что трилогия Бивол — Бетербиев всё-таки состоится? Какой бы дали прогноз на третий бой?

— Я считаю, что Бивол ведёт себя неправильно по отношению к Бетербиеву. После первого боя, когда Артур стал абсолютным чемпионом мира, он сразу же согласился на реванш. Артур много раз уже говорил, что Дмитрий избегает третьего боя. Это неправильно. Но надеюсь, что в скором времени у них наконец состоится трилогия. Я, естественно, очень хотел бы, чтобы Артур вышел из неё победителем.

— Назовите вашу любимую победу, нокаут.

— Красивых побед и нокаутов в боксе очень много. Мне нравится смотреть нокауты, но одну конкретную победу выбрать не могу.

— Какой боксёр из действующих является для вас примером?

— Для меня с самого начала карьеры и до сих пор примером является Артур Бетербиев.

— Интересуетесь новой боксёрской лигой, которую организовал глава UFC Дана Уайт? Могли бы там выступить при наличии серьёзного предложения?

— Я не интересовался детально, что там за лига и кто там боксирует. У меня есть промоутер, который регулирует все эти вопросы. Если завтра поступит предложение от Даны Уайта, будут решены все юридические и финансовые составляющие, то без проблем буду боксировать и там.

— Что вам больше всего нравится в Австралии?

— В Австралии мне нравится всё. Люди там спортивные и доброжелательные. Курящих и пьющих нет. На улицу приятно выйти. Климат мягкий, еда хорошего качества. Много красивых пляжей.

— Как у вас сейчас дела с английским языком?

— Английский специально не учу, но из-за того, что австралийцы очень общительные, автоматически учусь, общаясь с ними. В целом могу немного общаться – для жизни и работы знаний хватает.

— Вам нужно сбрасывать вес перед боями или весогонка не проблема? Как выглядит ваша диета?

— Весогонка не проблема. Обычно вешу 85-86 кг, когда ем всё, что хочу. Начинаю тренироваться – и вес падает до 83 кг. Затем немного убираю мучное и сладкое и тогда нормально вхожу в вес.