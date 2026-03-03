Джонс и Перейра должны стать спасением турнира в Белом доме. Больше некому

Турнир UFC в Белом доме обречён быть главным инфоповодом в единоборствах до июня 2026 года. Бойцы, тренеры, эксперты и болельщики говорят об ивенте, выражают желание в нём поучаствовать, прикидывают, какие бои могут там состояться, и оценивают масштабы надвигающегося события. И уже Дана Уайт в ближайшее время обещает анонсы по этому турниру.

За последние месяцы перебрали уже несколько вариантов для потенциального мейн-ивента, упоминались и Джон Джонс, и Конор Макгрегор, и Илия Топурия в связке с Джастином Гэтжи, и Хамзат Чимаев с Исламом Махачевым. Но постепенно одна за другой опции отпадают. Ариэль Хельвани, к примеру, сообщил, что Макгрегора не планируют задействовать на этом турнире : «Похоже, Конор не будет драться на турнире в Белом доме. На 11 июля запланирован ивент в рамках Международной бойцовской недели. Вероятность его выступления на этом шоу выше, чем на турнире в Белом доме. На событии в Белом доме нет возможности заработать деньги».

Это правда: в UFC прикидывают, что ивент обойдётся им в $ 60 млн, а заработать получится в два раза меньше. Но ради исторического события организация готова пойти на такие потери. Говорилось также о том, что возглавят турнир Топурия и Гэтжи, что тоже по-своему логично: американец, да ещё и любимец болельщиков, будет биться за пояс с одной из главных звёзд. Джастин говорил, что даже со сломанной ногой хочет выступить именно в Белом доме. Но, видимо, и этот вариант отпадает, о чём сообщил Альваро Кольменеро, журналист, близкий к команде Топурии: «Что касается боя Илии против Джастина Гэтжи в Белом доме: контракт не подписан, и, несмотря на то что такой вариант рассматривался, вероятность проведения этого поединка там снизилась. Существует несколько геополитических и экономических аргументов против проведения этого боя в Белом доме».

Илия Топурия Фото: Ian Maule/Getty Images

Отмечается, что UFC не хочет боя в Белом доме, где у американца есть немалые шансы проиграть . А если руководствоваться логикой, согласно которой нужно ставить бои, где у представителей США есть хорошие шансы на победу, то вариантов остаётся маловато. Да и Махачева с Чимаевым там ждать не стоит. И в этих условиях всплывает вариант, который, казалось, уже отмели.

Ещё полгода назад Джон Джонс публично буквально выпрашивал шанс подраться в Белом доме с кем бы то ни было, хотя до этого отклонил гонорар в $ 30 млн за бой с Томом Аспиналлом. Дана Уайт, в свою очередь, публично прикладывал звезду и говорил, что Джонс слишком ненадёжен, чтобы положиться на него в такой ситуации. Однако сейчас всё изменилось. И Ариэль Хельвани сообщил, что в разработке поединок Джона с Алексом Перейрой : «Об этом действительно идут разговоры. Думаю, это был бы потрясающий главный бой для турнира в Белом доме. Не знаю, удастся ли им в итоге всё организовать. И насколько я слышал, если этот бой не состоится, тогда проведут поединок Алекса Перейры против Сириля Гана».

И сам Джонс тоже вышел на связь: «Я веду переговоры с UFC по поводу боя в Белом доме. Я очень горд тем, что являюсь американцем, и с нетерпением жду возможности ещё раз представить свою страну. Посмотрим, что из этого выйдет».

Итак, Джонс в деле, Алекс Перейра освобождает титул в полутяжёлом весе и тоже готов выступить в Белом доме. Это идеальный расклад для UFC, потому что сложно придумать сейчас бой громче по вывеске . Возможно, Махачев — Топурия, но тоже не факт, потому что Джонс — величина другого масштаба, а Перейра давно превратился в глобальную звезду и в США его тоже любят. И этот бой выглядит привлекательным, даже если на кону не будет пояса.

Джон Джонс и Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images