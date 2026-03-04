Пояс BMF давно обесценился. За титул главного гангстера дерутся «хорошие» парни

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 326. В главном событии вечера пройдёт поединок за титул BMF между обладателем пояса Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.

История с поясом BMF («самый больной/плохой/суровый ублюдок», если переводить дословно, или же титул главного гангстера UFC) тянется с 2019 года. Идея создания такого титула принадлежит Нейту Диазу, он же и был первым бойцом, который сражался за новый трофей. Правда, завоевать пояс не сумел, проиграв Хорхе Масвидалю. Изначально идея заключалась в том, чтобы подогреть интерес к поединку двух главных гангстеров UFC. Специальный пояс, который выносил Дуэйн Джонсон, дополнительное внимание, статус самого жёсткого и плохого бойца промоушена на кону – выглядело всё неплохо. Хотя сам бой, что иронично, был остановлен врачом: не в том ли заключалась идея поединка, чтобы парни бились до самого конца, пока кто-то не вырубит соперника?

Дана Уайт заявлял, что пояс BMF – одноразовая история, которая не будет иметь продолжения. Так и было: Масвидаль после победы над Диазом получил два боя за полноценный титул, в которых проиграл Камару Усману, а затем уступил Колби Ковингтону и Гилберту Бёрнсу и повесил перчатки на гвоздь, так ни разу и не защитив пояс BMF.

Казалось, все забыли про этот титул и про противостояние Диаза и Масвидаля, прошло много времени, и обоих бойцов уже не было в UFC, когда Уайт решил вернуть пояс. Да, он говорил про одноразовость акции, однако затем поменял своё мнение. В поединке за новый пояс сошлись легковесы Джастин Гэтжи и Дастин Порье, Гэтжи нокаутировал Бриллианта хай-киком и стал обладателем титула «главного плохиша» лиги.

«Масвидаль завершил карьеру, и мы вернули пояс. Вы не представляете, сколько парней хотят подраться за этот пояс. Всем по душе такое звание, это весело и необычно, так что мы снова проводим бой за этот пояс. В первый раз за него дрались идеально подходящие для этого парни, как и сейчас. Порье и Гэтжи тоже соответствуют этому», — приводит слова Уайта MMA News.

Дальше – больше. У Гэтжи пояс BMF отобрал Макс Холлоуэй, оформивший один из самых запоминающихся нокаутов 2024 года. Благословенный после этого потерпел фиаско в титульном бою против Илии Топурии, но там загадочный титул BMF на кону почему-то не стоял. Зато за него бились Холлоуэй и Дастин Порье, и Макс стал первым и единственным бойцом, кому удалось защитить пояс «главного плохиша» лиги.

Однако есть ощущение, что этот статус уже давно изжил себя, и идея его возвращения после поединка между Диазом и Масвидалем была провальной. Давайте честно: Нейт и Хорхе – действительно тянули на статус главного гангстера лиги. Трэш-ток, какие-то постоянные потасовки, проблемы с законом – всё это было присуще обоим, и титул BMF в их поединке смотрелся органично. Но Дастин Порье и Джастин Гэтжи, которые вышли на очный бой с таким взаимным уважением, что от этого было очень сладкое послевкусие, вряд ли похожи на «плохишей». То же самое касается и Макса Холлоуэя. Да, вся эта троица может закатить яркую рубку в октагоне, но всё же изначально титул BMF предполагал под собой не только спортивные успехи и достижения – для этого есть обычные пояса. Нововведённый пояс был для отвязных парней по типу Диаза и Масвидаля, однако все последующие претенденты до этого статуса не дотягивают.

Сейчас же за этот пояс и вовсе будет драться Чарльз Оливейра – эталонный добряк-джитсер, которого «плохишом» не назовёшь даже с очень большой натяжкой. Это не умаляет заслуг Чарльза, его сложного спортивного пути. Просто Чарльз, что называется, «не формат». Как и Порье, Гэтжи и Холлоуэй. Эти парни, напротив, могли бы разыграть между собой звание «самого правильного» бойца, но никак не титул BMF .

Чарльз Оливейра Фото: Ian Maule/Getty Images

Так для чего в UFC всё ещё проводят бои за пояс, который был создан для одного конкретного поединка? Почему выбор пал именно на парней-легковесов с кристально чистой репутацией? Вопросов много. Есть ощущение, что таким образом повышают значимость больших турниров, в кард которых добавляют бой за титул BMF. Нет возможности сейчас провести титульный поединок на номерном ивенте? Не беда, есть же второстепенный титул, значимость которого можно превозносить и подавать чуть ли не как равноценный чемпионскому, тогда и бой за него приобретает новый статус.

Но на деле этот титул уже давно себя изжил. Возможно, если бы в UFC подходили к выбору бойцов, претендующих на него, более ответственно, то идея была бы актуальной. Например, можно ли в потенциальном поединке Шона Стрикленда и Хамзата Чимаева поставить на кон такой пояс? Вполне, и там он будет смотреться очень органично. Да и такие примеры можно поискать и в других дивизионах. Но у матчмейкеров UFC своя логика, благодаря которой сейчас вряд ли кто-то воспринимает этот титул всерьёз.