Миллионеры из трущоб. Холлоуэй и Оливейра станут ещё богаче перед «пенсией»

В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе, США, на «T-Mobile Arena» пройдёт турнир UFC 326. Главным событием вечера станет поединок в лёгкой весовой категории за титул BMF. Действующий обладатель пояса Макс Холлоуэй встретится с Чарльзом Оливейрой. Больше 10 лет назад они уже встречались, и тогда бразилец уступил досрочно из-за травмы.

За то время, которое прошло с момента первого поединка, изменилось очень многое. Парни стали настоящими суперзвёздами организации. Да, для этого пришлось проделать очень непростой путь, сражаться с лучшими, принимать сложнейшие вызовы и даже менять весовые категории. Со всем этим бойцы справились просто отлично. Поэтому теперь они совершенно заслуженно готовы оставить за собой очередные «жирные» чеки.

В последнее время гонорары Макса существенно выросли. Складывается впечатление, что толчком стал переход в лёгкий вес. В полулёгком наибольшую «кассу» приносили сражения с легендарным Алексом Волкановски. А в новом дивизионе все соперники – как на подбор. Естественно, уровень гонораров стал стремительно расти. Особенно это можно связать с тем, что Холлоуэй свой первый бой в компании легковесов провёл на UFC 300. А там на «чеки» не скупились. Он набрал целую россыпь бонусов, которые на тот момент подняли до небес. В итоге за один лишь поединок он уже заработал $ 2,72 млн! Фантастические цифры, которые стали рекордом для Макса. При этом $ 600 тыс. принесли именно бонусы – за лучший бой и лучшее выступление. Таким образом, Благословенный выдал свой лучший перформанс в плане финансов.

После этого Макс выдавал показатели поскромнее. Но у этого были свои причины. Во-первых, одно из противостояний завершилось поражением. Во-вторых, бонусы существенно снизились. В итоге на турнире UFC 308 случилась битва с испано-грузинским бойцом – Илией Топурией. Она обернулась поражением нокаутом. Но принесла Холлоуэю $ 1,28 млн. Неплохой чек за болезненную осечку. А на UFC 318 Макс закатил зубодробительную рубку с Дастином Порье. И заработал очень много – $ 1,54 млн. На том турнире Благословенный вообще стал самым «богатым» бойцом в плане полученного гонорара.

Макс Холлоуэй после победы над Дастином Порье Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

У Бронкса история чуть сложнее. Он заработал много за UFC 280, когда бился с Исламом Махачевым. Однако и там было всего лишь $ 1,29 млн. Тоже выступил на UFC 300, но там оказался скромен – $ 789 тыс. Уровень оппозиции скакал, от этого не хватало стабильности и заработкам. Кроме того, Махачеву и Арману Царукяну бразилец проиграл. Всё это негативно сказывалось на получаемых чеках. Однако при этом Чарльз давал шоу, устраивал яркие рубки. И всё-таки в промоушене это оценили. Переломным стал UFC 309. Казалось бы, Оливейре достался заржавевший Майкл Чендлер, которого получилось без проблем разобрать на части. Но награда за него была солидной – $ 1,66 млн .

Чуть меньше получил Чарльз за поражение от Топурии. Случилось оно на UFC 317. Однако даже тот гонорар выглядел прилично – $ 1,32 млн. Сложно было рассчитывать на что-то более серьёзное. Особенно если учесть, что Оливейра был отправлен в нокаут в первом же раунде. А затем – стечение обстоятельств. Сказалось и поражение. И то, что Чарльз выступил на UFC Рио – турнире организации, который не носил статуса номерного. В итоге он заработал всего лишь $ 571 тыс., пусть и победил. Зато есть и поводы для оптимизма. Сейчас Оливейра получил очень громкого и статусного соперника. А главное, они возглавили номерной ивент. Поэтому Чарльз должен вновь вернуться на отметки, близкие к рекордным.

Чарльз Оливейра Фото: Cooper Neill/Getty Images

Оливейра и Холлоуэй – заслуженные ветераны. Пусть Максу пока и 34 года, а Чарльзу – 36. Поэтому они совершенно по праву получают миллионы. А ведь некогда парни жили в бедности. Оливейра вырос в фавелах Сан-Паулу, а Холлоуэй родился на Гавайях, причём постоянно проводил детство в тех районах, где были большие проблемы с преступностью.