С Шарой, но без скандального Царукяна. Зачем россияне увезли суперзвёзд в Бразилию?

Hype FC – российская лига, которая славится своим желанием развиваться в различных направлениях. 11 марта она проведёт турнир в Рио-де-Жанейро, Бразилия! Такой выбор локации совершенно точно удивил фанатов. Но промоушен уже запланировал целых восемь ивентов за рубежом, которые будут проведены в 2026 году. В Рио вновь будут проводиться жаркие схватки по правилам грэпплинга. А ещё сойдутся яркие бразильские кулачники. Но особняком стоит противостояние, в рамках которого зарубятся россиянин Шара Буллет и американец Хорхе Масвидаль. Естественно, к этой схватке будет приковано повышенное внимание.

В прелимах состоится сразу шесть поединков на голых кулаках. Правда, вряд ли за пределами Бразилии они будут пользоваться особенной популярностью. А всё потому, что организаторы ориентировались на местную публику. А вот для всех остальных придуман главный кард ивента. Правда, и там будет два поединка на голых кулаках. И один из них вызовет большой интерес у фанов из России. В Рио выступит Убайдула Тагиров, который был чемпионом лиги Hardcore FC по кула́чке . Теперь же он получит прекрасную возможность показать себя международной публике. Правда, организаторы пока не назвали соперника для россиянина.

В соглавном событии выступит Жан Силва. Да, тот самый «цепной пёс» из UFC. Он гавкает на соперников, удивляет нестандартными поступками и привлекает к себе запредельное внимание. А на родине к его выступлению относятся с особенным пиететом. Поэтому для местных фанатов именно эта схватка будет иметь особенное значение. Проводиться она будет по правилам грэпплинга в режиме «сабмишен-онли». Соперника Силвы организаторы пока не сообщили. Но есть ощущение, что для такого бойца подберут соответствующего оппонента.

Жан Силва Фото: Chris Unger/Getty Images

Буллет и Масвидаль выступят в главном событии вечера. Схватка пройдёт по правилам «сабмишен-онли», то есть победу один из бойцов может одержать лишь досрочно. В противном случае матч будет признан ничьей. Стоит отметить, что противостояние россиянина и американца совершенно точно будет носить принципиальный характер. Кроме того, Шара уже попробовал свои силы в грэпплинге. Причём выстоял против Армана Царукяна. А теперь рассчитывает и вовсе победить. Складывается ощущение, что Хорхе выходит лишь лишний раз напомнить о себе, громко подсветить своё имя . Вряд ли для него это спортивная история.

Сам Царукян должен был выступить на турнире. Причём в главном событии вечера. А соперником должен был стать американец Джорджио Пуллас. Тот самый, схватка с которым для Армана завершилась массовой дракой. Первая схватка Царукяна и Пулласа состоялась 1 марта на турнире RAF06 в США, россиянин победил со счётом 5:3, однако после окончания встречи стал зачинщиком потасовки. По словам Царукяна, причиной стали провокации американца по ходу схватки. Поэтому, конечно, все фанаты очень ждали реванш, он обещал получиться максимально огненным.

К сожалению, задумка, пусть и временно, сорвалась. Такой незамедлительный реванш могу получиться максимально эмоциональным. Но сооснователи промоушена Real American Freestyle (RAF) Чад Бронштейн и Иззи Мартинес сообщили, что реванш в грэпплинге между бойцом UFC Арманом Царукяном и американцем Джорджио Пулласом не состоится в промоушене Hype.

«RAF 06 подарил один из самых ярких моментов в единоборствах в этом году. Теперь все хотят реванш. Но некоторые вещи должны оставаться там, где они зародились. И это арена RAF», — приводит слова Бронштейна пресс-служба промоушена в социальных сетях.

«Если учитывать тот накал, который мы видели в первом поединке, реванш между Арманом и Джорджио был неизбежен. У них остались незавершенные дела, и нет лучшего места, чтобы поставить в них точку, чем ковёр Real American Freestyle», — сказал Мартинес.

Схватка между Джорджио Пулласом и Арманом Царукяном Фото: RAF Wrestling

Возможно, Арман всё-таки выступит на турнире. Однако пока, учитывая потерянного соперника, будет довольно тяжело вернуть Царукяна в кард. Кажется, даже без него будет весело. А самому Арману, возможно, стоит и взять паузу. Слишком уж часто вокруг его персоны происходят скандальные события.