Шара Буллет — Хорхе Масвидаль, Hype FC в Бразилии, 11 марта 2026 года, грэпплинг, дата и время, полный кард, кто будет бороться

С Шарой, но без скандального Царукяна. Зачем россияне увезли суперзвёзд в Бразилию?
Сергей Сорокин
Шара Буллет — Арман Царукян
Hype FC продолжает удивлять.

Hype FC – российская лига, которая славится своим желанием развиваться в различных направлениях. 11 марта она проведёт турнир в Рио-де-Жанейро, Бразилия! Такой выбор локации совершенно точно удивил фанатов. Но промоушен уже запланировал целых восемь ивентов за рубежом, которые будут проведены в 2026 году. В Рио вновь будут проводиться жаркие схватки по правилам грэпплинга. А ещё сойдутся яркие бразильские кулачники. Но особняком стоит противостояние, в рамках которого зарубятся россиянин Шара Буллет и американец Хорхе Масвидаль. Естественно, к этой схватке будет приковано повышенное внимание.

Шарабутдин Магомедов Подробнее
Хорхе Масвидаль Подробнее

В прелимах состоится сразу шесть поединков на голых кулаках. Правда, вряд ли за пределами Бразилии они будут пользоваться особенной популярностью. А всё потому, что организаторы ориентировались на местную публику. А вот для всех остальных придуман главный кард ивента. Правда, и там будет два поединка на голых кулаках. И один из них вызовет большой интерес у фанов из России. В Рио выступит Убайдула Тагиров, который был чемпионом лиги Hardcore FC по кула́чке. Теперь же он получит прекрасную возможность показать себя международной публике. Правда, организаторы пока не назвали соперника для россиянина.

В соглавном событии выступит Жан Силва. Да, тот самый «цепной пёс» из UFC. Он гавкает на соперников, удивляет нестандартными поступками и привлекает к себе запредельное внимание. А на родине к его выступлению относятся с особенным пиететом. Поэтому для местных фанатов именно эта схватка будет иметь особенное значение. Проводиться она будет по правилам грэпплинга в режиме «сабмишен-онли». Соперника Силвы организаторы пока не сообщили. Но есть ощущение, что для такого бойца подберут соответствующего оппонента.

Жан Силва

Жан Силва

Фото: Chris Unger/Getty Images

Буллет и Масвидаль выступят в главном событии вечера. Схватка пройдёт по правилам «сабмишен-онли», то есть победу один из бойцов может одержать лишь досрочно. В противном случае матч будет признан ничьей. Стоит отметить, что противостояние россиянина и американца совершенно точно будет носить принципиальный характер. Кроме того, Шара уже попробовал свои силы в грэпплинге. Причём выстоял против Армана Царукяна. А теперь рассчитывает и вовсе победить. Складывается ощущение, что Хорхе выходит лишь лишний раз напомнить о себе, громко подсветить своё имя. Вряд ли для него это спортивная история.

Сам Царукян должен был выступить на турнире. Причём в главном событии вечера. А соперником должен был стать американец Джорджио Пуллас. Тот самый, схватка с которым для Армана завершилась массовой дракой. Первая схватка Царукяна и Пулласа состоялась 1 марта на турнире RAF06 в США, россиянин победил со счётом 5:3, однако после окончания встречи стал зачинщиком потасовки. По словам Царукяна, причиной стали провокации американца по ходу схватки. Поэтому, конечно, все фанаты очень ждали реванш, он обещал получиться максимально огненным.

Разбираемся, будут ли последствия:
Царукян снова в центре скандала. Схватка с блогером обернулась массовой дракой
Видео
Царукян снова в центре скандала. Схватка с блогером обернулась массовой дракой

К сожалению, задумка, пусть и временно, сорвалась. Такой незамедлительный реванш могу получиться максимально эмоциональным. Но сооснователи промоушена Real American Freestyle (RAF) Чад Бронштейн и Иззи Мартинес сообщили, что реванш в грэпплинге между бойцом UFC Арманом Царукяном и американцем Джорджио Пулласом не состоится в промоушене Hype.

«RAF 06 подарил один из самых ярких моментов в единоборствах в этом году. Теперь все хотят реванш. Но некоторые вещи должны оставаться там, где они зародились. И это арена RAF», — приводит слова Бронштейна пресс-служба промоушена в социальных сетях.

«Если учитывать тот накал, который мы видели в первом поединке, реванш между Арманом и Джорджио был неизбежен. У них остались незавершенные дела, и нет лучшего места, чтобы поставить в них точку, чем ковёр Real American Freestyle», — сказал Мартинес.

Схватка между Джорджио Пулласом и Арманом Царукяном

Схватка между Джорджио Пулласом и Арманом Царукяном

Фото: RAF Wrestling

Возможно, Арман всё-таки выступит на турнире. Однако пока, учитывая потерянного соперника, будет довольно тяжело вернуть Царукяна в кард. Кажется, даже без него будет весело. А самому Арману, возможно, стоит и взять паузу. Слишком уж часто вокруг его персоны происходят скандальные события.

