Обещал побить рекорд Джонса, но даже не попадает в рейтинг. Что не так с юным Росасом?

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 326. Основное внимание будет приковано к разборке Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры в бою за титул BMF, но в карде турнира есть и другие интересные противостояния. Седьмой поединок в лиге проведёт 21-летний Рауль Росас-младший, который разделит клетку с 13-м номером рейтинга в легчайшем весе Робом Фонтом.

Имя Рауль Росаса стало известно широкому кругу фанатов в 2022 году, когда главная лига мира подписала контракт с 17-летним парнем. Росас стал самым молодым бойцом в истории промоушена, и, конечно, это заставило обратить внимание на юного спортсмена. Ещё бы: не каждый день Дана Уайт берёт на себя смелость подписать в ростер школьника.

Росас родился в Мексике, однако в 12 лет перебрался вместе с семьёй в США. Там он увлёкся борьбой и бразильским джиу-джитсу – именно они легли в основу стиля Рауля. Хотя при этом его отец – тренер по боксу, который занимается с сыном до сих пор, и, по его словам, Рауль увлекается единоборствами с четырёх лет.

В ММА парень дебютировал у себя на родине, в Мексике, меньше чем за год одержал пять досрочных побед (четыре самбишена и нокаут) и добрался до Претендентской серии. Там он разобрался с Мандо Гутьерресом и впечатлил Дану Уайта .

Рауль Росас Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Парни старались изо всех сил. То, как вёл себя 17-летний боец, меня попросту потрясло. После всего увиденного я не сомневаюсь, что Росас готов драться в UFC. Я впечатлён этим парнем – он невероятен. Он из тех бойцов, на которых я смотрю и думаю: «О мой бог, этот парень реальная угроза, фантастика», — заявил Уайт.

Росас действительно впечатлял. Всего за год он дошёл от дебюта в смешанных единоборствах до контракта с лучшей лигой мира, и это в 17 лет. К Раулю, конечно, было приковано колоссальное внимание, сам он добавлял огня: Росас поставил перед собой цель не только войти в историю как самый молодой боец UFC, но и стать самым молодым чемпионом промоушена, побив рекорд Джона Джонса, который завоевал титул в 23 года.

Дебют Росаса состоялся в декабре 2022 года. И, конечно, не могло быть другого исхода для красивой истории, кроме яркой победы Рауля. Так и случилось: Росас за полраунда разобрался с Джеем Перрином, задушив соперника и получив свой первый бонус в UFC за выступление вечера. Раулю не переставали выдавать комплименты, парень действительно поражал своей уверенностью в клетке, своими навыками, несмотря на юный возраст.

Но уже в следующем бою случилась первая и единственная на данный момент осечка в карьере молодого бойца. В апреле 2023 года Росас неожиданно для многих уступил решением судей Кристиану Родригесу, что, конечно, сказалось на репутации парня. Кажется, этой неудаче были рады и потенциальные соперники молодого бойца, в том числе и Алджамейн Стерлинг, который на тот момент был чемпионом. Но это тоже говорит о многом: когда чемпион начинает радоваться твоим поражениям, значит, ты на верном пути.

Конечно, поражение застопорило дальнейшее продвижение Росаса. Через полгода Рауль закрыл неудачу в поединке с Терренсом Митчеллом, оформив нокаут в первом раунде, а затем, спустя почти год, задушил Рики Турсиоса – в обоих поединках Росас заработал бонусы. Парень доказал, что с психологией у него тоже всё в порядке и поражение никак на нём не сказалось.

«Я всегда стремился стать самым молодым чемпионом в истории UFC. Поражение от Кристиана Родригеса немного отбросило меня назад, но я знал, что вернусь. Сколько времени мне потребуется? Зависит от обстоятельств. Это всегда было моей главной целью. У меня есть четыре года, чтобы побить этот рекорд. Думаю, я смогу это осуществить», — заявил Росас.

Кажется, поражение пошло только на руку молодому парню. Он продолжил работать над собой, одержал ещё две победы над Цилэном Аожи и Винсом Моралесом решением судей, установив ещё один рекорд: Росас стал самым молодым бойцом в истории промоушена, одержавшим пять побед.

Сейчас Раулю 21 год, и в целом у него ещё есть время, чтобы осуществить планы. Правда, оппозиция в последних боях у Росаса была не самая серьёзная, что не позволяло ему попасть в рейтинг. Да, несмотря на внушительный рекорд 5-1 в лиге Рауль до сих пор не в топ-15. Возможно, в руководстве UFC после поражения молодого бойца от Родригеса решили вести его планомерно, грамотно подводя к большим боям. И такой поединок наконец-то настал.

Рауль Росас Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Рауль выступит в третьем по значимости событии номерного турнира в Лас-Вегасе – и это шанс для Росаса наконец-то попасть в рейтинг. В соперниках у него будет Роб Фонт – боец, который уже стал завсегдатаем топ-15 легчайшего дивизиона: побеждал Марлона Мораиса, Коди Гарбрандта, Серхио Петтиса, дрался с Дейвисоном Фигейреду, Жозе Альдо, Кори Сэндхагеном. Послужной список у Фонта серьёзный, но в последние годы карьера Роба идёт к закату. Сейчас он выступает в роли гейткипера, осенью Фонта бросили под восходящего проспекта Давида Мартинеса, сейчас выпускают против молодого Росаса.

Для Рауля это серьёзная проверка: первый бой с рейтинговым бойцом, с парнем, который повидал в UFC многое. Если Росас с этой проверкой справится, то не только получит долгожданное место в рейтинге, но и действительно приблизится к заветной цели – не на словах, а на деле.