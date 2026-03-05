Боксёрская лига Уайта потеряет звёзд? Конфликт вокруг титулов уже начался

9 марта состоится новый турнир от организации Zuffa Boxing, которой владеет Дана Уайт. Промоушен быстро набирает обороты, подписывает суперзвёзд и привлекает к себе серьёзное внимание. Правда, нравится это далеко не всем. Видимо, назревает серьёзнейший конфликт лиги с другими боксёрскими организациями. Совсем недавно казалось, что детище Уайта сможет органично встроиться в общую систему. Но с каждым новым подписанием недовольство топовых промоутеров лишь растёт. А теперь в конфронтацию вступила IBF . И очень любопытно последить за тем, как именно с ситуацией справится Zuffa Boxing.

Изначально было понятно, что взаимодействие с другими организациями будет непростым. Всё потому, что лига сразу заявила, что пока не собирается признавать другие пояса. Да, палки в колёса вставлять тоже не намерена. Представители промоушена сообщили, что они не будут препятствовать, если бойцы соберутся бороться за титулы других организаций. Однако уже изначальная формулировка выглядела спорно. Дело в том, что Zuffa Boxing намерена активно задействовать своих звёзд. И предлагать им не меньше трёх (!) поединков в год. Как в такой ситуации вписать выступления на других площадках? Большой вопрос.

Ещё один важный момент. Лига, может быть, и разрешит защищать на своих турнирах другие пояса, бороться за них. Вот только организации-конкуренты уже начинают вести себя крайне неприязненно. Пока ситуация коснулась Опетайю – новую звезду Zuffa Boxing. 9 марта его ждёт поединок против Брэндона Глэнтона. Накануне стало известно, что Международная боксерская федерация (IBF) ещё не приняла окончательного решения, будет ли титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе стоять на кону . Представитель организации заявил следующее: «IBF всё ещё обсуждает ситуацию, касающуюся боя Джея Опетайи с Брэндоном Глэнтоном. Пока что мы не будем делать публичных заявлений».

Согласно правилу 5.H. IBF, если чемпион участвует в несанкционированном поединке в пределах своей весовой категории, титул будет объявлен вакантным независимо от результата боя. По информации журналиста ESPN Mexico Сальвадора Родригеса, IBF уже потребовала от Опетайи определиться, какой титул он будет оспаривать в эти выходные – защищать пояс IBF или бороться за пояс лиги Даны. Совместить не получится. Таким образом, Zuffa Boxing столкнулась с очень серьёзной проблемой. Для топовых боксёров их пояса – это наследие и статус. Отказываться от них – страшно и сложно. И может возникнуть прецедент, при котором спортсмены просто побегут от Уайта.

Сам Опетайя ранее настаивал, что его цель – собрать пояса и стать абсолютным чемпионом, но признал, что не уверен, как это будет работать в рамках политики Zuffa. Видимо, о своих желаниях придётся забыть. Сам Джей, видимо, сделал свой выбор. Он появился на последнем стердауне лишь с поясом The Ring на плече. А значит, отказался защищать титул по версии IBF . Возможно, у Опетайи и не было выбора. Он скован контрактными обязательствами. Другие же суперзвёзды, которые задумаются о том, чтобы потенциально подписаться с лигой, теперь всегда будут держать в голове этот момент.

Джей Опетайя Фото: Matt Roberts/Getty Images

Побегут звёзды вряд ли. Всё потому, что они подписывали контракты. И есть уверенность, что Дана позаботился о будущем идеально. А значит, в соглашениях прописаны возможные варианты расторжения. И, скорее всего, на плечи спортсменов могут лечь огромные неустойки. Поэтому свои главные активы Уайт не потеряет. Но есть вопрос относительно того, захотят ли они продлевать контракты, когда те будут истекать. Особенно если ситуация распространится и на другие организации. Да, пояс Zuffa Boxing – крутой и красивый. Кожа, бриллианты… Чистый восторг. Однако главное во всём этом – спортивная история. Так уж устоялось, что без поясов других организаций стать абсолютным чемпионом мира не получится. А именно это мечта любого боксёра.

Видимо, Дане пора подключать всё своё умение вести переговоры. Суперзвёзды лиги в подвешенном состоянии. А потенциальные новички теперь миллион раз подумают, прежде чем поставить подпись под контрактом. Ситуацию необходимо разрешать. И, видимо, идти на уступки. Иначе Zuffa Boxing окажется в полной изоляции. Для крутой боксёрской организации это может стать фатальной ошибкой.