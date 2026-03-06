«Хочу завоевать что-то ещё». Бивол может сменить весовую категорию!

Дмитрий Бивол — главный российский боксёр прямо сейчас. К сожалению, наш чемпион в полутяжёлом весе уже целый год не выходит в ринг: Дмитрий перенёс серьёзную операцию, долго восстанавливался и сейчас постепенно вкатывается в тренировочный процесс. Пока у Бивола нет имени нового соперника, хотя ходили упорные слухи про обязательную защиту в бою с Михаэлем Айфертом. Мы поговорили с Дмитрием ещё об одном варианте: смене весовой категории и подъёме в крузервейт. Также звёздный боксёр ответил на пару наших вопросов.

— Тот факт, что Хильберто Рамирес, проигрывавший вам, стал чемпионом мира по двум версиям в крузервейте, не подталкивает к смене весовой категории?

— Не то чтобы Рамирес вдохновляет на переход в крузервейт, а просто какое-то внутреннее желание завоевать что-то ещё. Почему бы нет, почему бы не попробовать в крузервейте? Такая мысль есть, да.

— Нет ли ощущения несправедливости по отношению к вам со стороны WBC? Канело пояса не лишали два года, а вас – лишили сразу.

— Знаете, сильно не зацикливался и не считал, сколько времени Канело не назначали обязательного претендента. Мне быстро назначили. Ну, ничего страшного. Стараюсь не задумываться об этом. Самое главное, что завоевал титул, и дальше уже не так важно.

Сауль «Канело» Альварес Фото: Stephane Cardinale — Corbis/Corbis via Getty Images

— Для вас важно быть в топ-5 pound-for-pound и есть ли цель стать лучшим боксёром мира по версии The Ring?

— Конечно, это приятно, но это всё второстепенные такие истории. Основное — делать красивые бои, чтобы людям они нравились, завоёвывать титулы. Чем больше ты это делаешь, тем больше шансов быть в топ-5 от The Ring или вообще стать лучшим боксёром в рейтинге. Однако нужно относиться к этому как к чему-то второстепенному.

— Вы закрыли единственное поражение в карьере победой в реванше с Бетербиевым. Осталась ли досада, что «нолика» в графе «поражения» больше нет, или это не имеет значения?

— Конечно же, приятно быть с «ноликом», но, видимо, не судьба. Что ж поделать. Главное — закрыл это поражение. В боксе всегда болезненно проигрывать, но что поделать. Есть много чемпионов, таких как величайший Мохаммед Али, однако он запомнился своим стилем, величием. Поэтому теперь не задумываюсь на эту тему.

— Важно ли боксёру работать с психологом и работаете ли вы?

— Важно, наверное, вообще всем людям работать с собой, своим разумом и ментальным состоянием. В то время, когда не можешь справиться сам, важно работать с какими-то докторами, наверное, если есть проблемы. Поэтому боксёр, другой спортсмен или любой человек – если у него есть нужда в работе с психологом, нужно работать.

— Ваше сотрудничество с «Зенитом» получилось очень ярким. У кого из футболистов сине-бело-голубых самые интересные перспективы в боксе? Как вам вообще сотрудничество с клубом из Санкт-Петербурга, какие эмоции получили?

— Там есть Нуралы Алип, казахстанский защитник, вот он вроде бы изъявлял желание поработать, побоксировать. Насколько я это знаю. Мне кажется, у него могут быть неплохие шансы попробовать себя в боксе. А по теме сотрудничества с «Зенитом»: мне приятно, это один из лучших футбольных клубов России. Когда я был ещё ребёнком, ходил на некоторые матчи команды, и мне приятно, что мы можем теперь сотрудничать на партнёрских, взаимовыгодных условиях.

Нуралы Алип Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Многие российские боксёры пытаются следовать вашему стилю и напрямую называют себя «последователями Бивола». Видите в будущем себя тренером, передающим свои секреты другим?

— Именно тренером себя пока вижу слабо. А передать свои знания или секреты… Конечно, в будущем я бы хотел поделиться своим опытом. Не знаю, в каком формате это было бы реализовано, но, конечно, да. Очень хотелось бы, чтобы люди, если уж копируют мой стиль, узнали какие-то тонкости и нюансы.