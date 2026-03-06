Скидки
Дмитрий Бивол, интервью, работа тренером, сотрудничество с Зенитом, рейтинг The Ring

«Хочу завоевать что-то ещё». Бивол может сменить весовую категорию!
Александр Фролов
Интервью с боксёром Дмитрием Биволом
Дмитрий поговорил с «Чемпионатом».

Дмитрий Бивол — главный российский боксёр прямо сейчас. К сожалению, наш чемпион в полутяжёлом весе уже целый год не выходит в ринг: Дмитрий перенёс серьёзную операцию, долго восстанавливался и сейчас постепенно вкатывается в тренировочный процесс. Пока у Бивола нет имени нового соперника, хотя ходили упорные слухи про обязательную защиту в бою с Михаэлем Айфертом. Мы поговорили с Дмитрием ещё об одном варианте: смене весовой категории и подъёме в крузервейт. Также звёздный боксёр ответил на пару наших вопросов.

— Тот факт, что Хильберто Рамирес, проигрывавший вам, стал чемпионом мира по двум версиям в крузервейте, не подталкивает к смене весовой категории?
— Не то чтобы Рамирес вдохновляет на переход в крузервейт, а просто какое-то внутреннее желание завоевать что-то ещё. Почему бы нет, почему бы не попробовать в крузервейте? Такая мысль есть, да.

— Нет ли ощущения несправедливости по отношению к вам со стороны WBC? Канело пояса не лишали два года, а вас – лишили сразу.
— Знаете, сильно не зацикливался и не считал, сколько времени Канело не назначали обязательного претендента. Мне быстро назначили. Ну, ничего страшного. Стараюсь не задумываться об этом. Самое главное, что завоевал титул, и дальше уже не так важно.

Сауль «Канело» Альварес

Сауль «Канело» Альварес

Фото: Stephane Cardinale — Corbis/Corbis via Getty Images

— Для вас важно быть в топ-5 pound-for-pound и есть ли цель стать лучшим боксёром мира по версии The Ring?
— Конечно, это приятно, но это всё второстепенные такие истории. Основное — делать красивые бои, чтобы людям они нравились, завоёвывать титулы. Чем больше ты это делаешь, тем больше шансов быть в топ-5 от The Ring или вообще стать лучшим боксёром в рейтинге. Однако нужно относиться к этому как к чему-то второстепенному.

— Вы закрыли единственное поражение в карьере победой в реванше с Бетербиевым. Осталась ли досада, что «нолика» в графе «поражения» больше нет, или это не имеет значения?
— Конечно же, приятно быть с «ноликом», но, видимо, не судьба. Что ж поделать. Главное — закрыл это поражение. В боксе всегда болезненно проигрывать, но что поделать. Есть много чемпионов, таких как величайший Мохаммед Али, однако он запомнился своим стилем, величием. Поэтому теперь не задумываюсь на эту тему.

Мы, кстати, говорили и с Бетербиевым:
— Важно ли боксёру работать с психологом и работаете ли вы?
— Важно, наверное, вообще всем людям работать с собой, своим разумом и ментальным состоянием. В то время, когда не можешь справиться сам, важно работать с какими-то докторами, наверное, если есть проблемы. Поэтому боксёр, другой спортсмен или любой человек – если у него есть нужда в работе с психологом, нужно работать.

— Ваше сотрудничество с «Зенитом» получилось очень ярким. У кого из футболистов сине-бело-голубых самые интересные перспективы в боксе? Как вам вообще сотрудничество с клубом из Санкт-Петербурга, какие эмоции получили?
— Там есть Нуралы Алип, казахстанский защитник, вот он вроде бы изъявлял желание поработать, побоксировать. Насколько я это знаю. Мне кажется, у него могут быть неплохие шансы попробовать себя в боксе. А по теме сотрудничества с «Зенитом»: мне приятно, это один из лучших футбольных клубов России. Когда я был ещё ребёнком, ходил на некоторые матчи команды, и мне приятно, что мы можем теперь сотрудничать на партнёрских, взаимовыгодных условиях.

Нуралы Алип

Нуралы Алип

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Многие российские боксёры пытаются следовать вашему стилю и напрямую называют себя «последователями Бивола». Видите в будущем себя тренером, передающим свои секреты другим?
— Именно тренером себя пока вижу слабо. А передать свои знания или секреты… Конечно, в будущем я бы хотел поделиться своим опытом. Не знаю, в каком формате это было бы реализовано, но, конечно, да. Очень хотелось бы, чтобы люди, если уж копируют мой стиль, узнали какие-то тонкости и нюансы.

