Красная площадь или Белый дом. Что дальше для Петра Яна

Пётр Ян – чемпион UFC в легчайшем весе. Он очень долго шёл к тому, чтобы вернуть на своё плечо титул. И в декабре прошлого года это удалось. Россиянин в блестящем стиле разбил Мераба Двалишвили. И вновь стал обладателем пояса. Теперь с ним приходится считаться всем парням в дивизионе. А сам Пётр теперь может выбирать вызовы, самостоятельно (ну, почти) определять своё будущее. Естественно, основных вариантов на данный момент не так много. И все фанаты с нетерпением ждут, когда же будет анонсирован следующий поединок Яна.

Пётр при этом никуда не торопится. Он спокойно восстанавливается и ждёт предложений от UFC. Основных вариантов на данный момент три – завершение трилогии с Мерабом Двалишвили, реванш с Шоном О’Мэлли и первый поединок с Умаром Нурмагомедовым. Такой вот интересный треугольник сформировался вокруг Беспощадного. А сам Ян не оставляет мысли, что получится подраться на лужайке около Белого дома: «Правда ли, что русским нельзя драться на турнире UFC в Белом доме? Я такого не слышал. UFC — это международная организация, в которой выступают бойцы из разных стран мира. И это было бы отличным жестом — показать, что спорт является вне политики. Сначала мы захватим Белый дом, а потом проведём огромный ивент на Красной площади ».

Оптимальный вариант для выступления в Белом доме – О’Мэлли. Американец вполне может стать одной из главных звёзд карда для местной публики. Вот только проблема скрывается в другом. Например, ведутся активные разговоры, что Илию Топурию не сведут на историческом турнире с Джастином Гэтжи потому, что не хотят видеть поражение представителя США. Здесь ситуация схожая. Шон в последнее время выглядит откровенно посредственно. Он и первый поединок с россиянином забрал в очень спорной манере. А уж во втором бою Пётр может выйти настолько заряженным, что шансов Сахарку уже не оставит. Естественно, публика в США видеть этого не хотела бы. Хотя сам Ян максимально готов.

Пётр Ян чемпион UFC в легчайшем весе «Конечно, я ставлю Шона в планы, так как понимаю, что в Белом доме должен драться американец. Если Шон перекрасит волосы под американский флаг, то у него будет больше шансов попасть на эту площадку. Было бы интересно отдать ему старый должок. Я считаю, что в первом поединке в UFC обокрали меня, вытащили Шона за уши, поэтому хотелось бы ему навалять. Я понимаю систему UFC и то, как делаются большие бои — Шон нужен там».

Если Мераб говорит правду, то шансов на быстрый третий поединок с Яном у него практически нет. «Сразу после реванша мне позвонили парни из UFC и сказали: «Не торопись, восстанавливайся столько, сколько нужно, и ты обязательно сразишься за пояс. Просто дай нам знать, когда будешь готов вернуться». Мой менеджер сказал мне, что в Белом доме нам не дадут бой, поскольку я из Грузии, а Пётр – из России . И это будет бессмысленно. Я увидел новость, что Петру сделали операцию на спине и теперь у меня нет боя. Знаю, что не подерусь в июне. Жду июля, но кто знает, когда в UFC сделают наш бой».

Важно понимать, что слова Двалишвили некоторые поняли не совсем корректно. Он вряд ли имел в виду, что ни одному из парней не удастся выступить на лужайке Белого дома в силу национальной принадлежности. Речь о другом. Противостояние без участия американца (хотя бы одного) – странная затея. С этой точки зрения UFC будет намного более выгоден Ян – чемпион дивизиона. А Двалишвили сможет спокойно восстановиться и подготовиться, чтобы в конце года попробовать выйти на завершение трилогии. Бой Петра с Шоном О’Мэлли выглядит самой вероятной опцией прямо сейчас .

Следующий момент – есть ещё и вариант с Нурмагомедовым. Умар давно выражает желание провести бой с Петром. А теперь желание брата Хабиба стало ещё более ощутимым. А всё потому, что чемпионский пояс принадлежит Беспощадному. Вот только возникает вопрос, когда и где проводить потенциальный поединок. В Белом доме такой бой представить не трудно, а абсолютно невозможно. Не видится логики в том, чтобы на таком важном для США турнире провели свой титульник (!) два россиянина. Кроме того, из всей троицы, кажется Нурмагомедов пока дальше всех от своего потенциального шанса.

Шикарно выглядит желание Петра привезти UFC на Красную площадь – в Москву. И вот тут поединок с Умаром выглядел бы вполне логичным. Но именно со стороны фанатов. А вот сам Ян не так восторженно воспринимает эту идею. Напротив, говорит, что на родине думает принимать именно вызов от зарубежного бойца: «Брат, в России есть чемпион, понимаешь? На Красной площади должен быть поединок с бойцом из другой страны, понимаешь? Это будет шумно и глобально. А когда будут драться два бойца из одной страны, не думаю, что это будет настолько масштабно. Опять же, всё в планах UFC. Но я считаю так».

Пётр Ян с чемпионским поясом UFC Фото: Ian Maule/Getty Images

Складывается ощущение, что самый реальный вариант для следующего боя Яна – О’Мэлли. И такой поединок станет настоящим украшением турнира в Белом доме. Затем в очереди стоит Мераб Двалишвили. После болезненного поражения он будет готов сделать всё, чтобы обязательно поквитаться с обидчиком. И лишь после этого свой шанс может получить Нурмагомедов. Правда, так выглядит со стороны. История не раз показывала, что UFC часто путает все карты своими решениями.