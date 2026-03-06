UFC в Белом доме пройдёт в странном формате. Это точно то, чего мы ждали?

UFC в Белом доме, пожалуй, самое ожидаемое событие года в мире смешанных единоборств. К нему готовятся абсолютно все – и бойцы, и организаторы. А Дана Уайт постепенно начинает рассказывать о том, какие особенности будут у ивента. Уже до конца текущей недели он пообещал анонсировать полный кард. Скорее всего, произойдёт это на турнире UFC 326, который и без того обещает быть огненным и максимально интересным. А накануне Дана выступал на пресс-конференции, где поделился очень любопытными подробностями. Видимо, ивент в Белом доме пройдёт в крайне непривычном для фанатов формате .

Уайт сообщил, что на данный момент уже определены все шесть (!) поединков турнира. Правда, пока в организации раздумывают над тем, чтобы добавить седьмой. Однако пока всё это выглядит достаточно странно. Понятно, что ивент – уникальный, будет проводиться на нестандартной площадке. Но, скорее всего, фанаты будут вынуждены заплатить за билеты огромные деньги. На этом фоне количество боёв выглядит странным. Пожалуй, спасением может стать то, что сбудется обещание Дональда Трампа. А он говорил, что в Белом доме состоится большое количество титульных противостояний. Если все шесть поединков будут носить пятираундовый статус, ивент может подзатянуться. Но и тут есть подводные камни.

Во многих весовых категориях очень сложно представить, что титульный поединок пройдёт всю дистанцию. А если ситуация совсем выйдет из-под контроля? Ведь никто не может гарантировать, что бои будут продолжительными . Напротив, многие могут завершиться слишком быстро. Например, ведутся активные разговоры о том, что в главном поединке вечера могут сойтись Джон Джонс и Алекс Перейра. А поединки с участием бразильца редко затягиваются. Что делать в таком случае? Тут всего несколько вариантов. Первый – не привязываться к таймингу и просто смириться с быстрым событием. Второй – заполнять паузы между боями условными выступлениями артистов или активностями для зрителей. Такая тактика давно и активно используется в профессиональном боксе. И чаще всего сталкивается с огульной критикой.

Следующий важный момент – сами поединки. Теперь UFC нужно попытаться усидеть сразу на нескольких стульях. С одной стороны, важно привлечь к турниру максимальное внимание, удовлетворить запросы массовой аудитории. С другой – главная целевая аудитория – американцы. Вот только на данный момент в топ-15 рейтинга P4P – один представитель США . Причём это Макс Холлоуэй, родившийся на Гавайях. Успеет ли он восстановиться к ивенту? Большой вопрос. А значит, во многих поединках могут оказаться парни, которые далеки от титульных шансов. Тогда UFC придётся либо идти наперекор спортивному принципу, либо проводить обычные противостояния. Вряд ли они вызовут большой интерес у сторонних фанатов.

UFC слишком зациклилась на турнире в Белом доме. И завысила ожидания от него постоянными обещаниями. Однако каждые новые вводные пугают всё сильнее. Да, Дана Уайт старается сделать подарок Трампу, а ивент пройдёт на его день рождения. Но пока всё это выглядит так, будто президент США и будет определять всё, что будет происходить. Значит, и сам турнир проводится для него, а не для фанатов. Болельщики, которые ждут это событие с нетерпением, могут быть тотально разочарованы тем, что именно придумают организаторы. Впрочем, нужно дождаться выходных и официального анонса.

Дана Уайт Фото: Jack Gorman/Getty Images

Возможно, тревога – ложная. И UFC подготовит шесть (или семь) супертоповых противостояний. Однако пока ситуация действительно выглядит тревожной. Организация слишком завысила ожидания, каждый раз заявляя об историчности и уникальности турнира. Теперь всё это необходимо оправдывать. Но потенциальный бой Джонс — Перейра, а также разборки любимчиков Трампа – далеко не то, чего ждут фанаты.