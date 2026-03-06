Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC в Белом доме, формат турнира, количество боёв, сколько поединков состоится, кард ивента, дата и время, место проведения

UFC в Белом доме пройдёт в странном формате. Это точно то, чего мы ждали?
Сергей Сорокин
Дана Уайт
Комментарии
Фанаты вряд ли останутся довольными.

UFC в Белом доме, пожалуй, самое ожидаемое событие года в мире смешанных единоборств. К нему готовятся абсолютно все – и бойцы, и организаторы. А Дана Уайт постепенно начинает рассказывать о том, какие особенности будут у ивента. Уже до конца текущей недели он пообещал анонсировать полный кард. Скорее всего, произойдёт это на турнире UFC 326, который и без того обещает быть огненным и максимально интересным. А накануне Дана выступал на пресс-конференции, где поделился очень любопытными подробностями. Видимо, ивент в Белом доме пройдёт в крайне непривычном для фанатов формате.

Дана Уайт Подробнее
UFC в Белом доме Подробнее

Уайт сообщил, что на данный момент уже определены все шесть (!) поединков турнира. Правда, пока в организации раздумывают над тем, чтобы добавить седьмой. Однако пока всё это выглядит достаточно странно. Понятно, что ивент – уникальный, будет проводиться на нестандартной площадке. Но, скорее всего, фанаты будут вынуждены заплатить за билеты огромные деньги. На этом фоне количество боёв выглядит странным. Пожалуй, спасением может стать то, что сбудется обещание Дональда Трампа. А он говорил, что в Белом доме состоится большое количество титульных противостояний. Если все шесть поединков будут носить пятираундовый статус, ивент может подзатянуться. Но и тут есть подводные камни.

Во многих весовых категориях очень сложно представить, что титульный поединок пройдёт всю дистанцию. А если ситуация совсем выйдет из-под контроля? Ведь никто не может гарантировать, что бои будут продолжительными. Напротив, многие могут завершиться слишком быстро. Например, ведутся активные разговоры о том, что в главном поединке вечера могут сойтись Джон Джонс и Алекс Перейра. А поединки с участием бразильца редко затягиваются. Что делать в таком случае? Тут всего несколько вариантов. Первый – не привязываться к таймингу и просто смириться с быстрым событием. Второй – заполнять паузы между боями условными выступлениями артистов или активностями для зрителей. Такая тактика давно и активно используется в профессиональном боксе. И чаще всего сталкивается с огульной критикой.

Слишком много вопросов и неопределённости:
Турнир в Белом доме — большая головная боль UFC. Из-за него заглох весь промоушен
Турнир в Белом доме — большая головная боль UFC. Из-за него заглох весь промоушен

Следующий важный момент – сами поединки. Теперь UFC нужно попытаться усидеть сразу на нескольких стульях. С одной стороны, важно привлечь к турниру максимальное внимание, удовлетворить запросы массовой аудитории. С другой – главная целевая аудитория – американцы. Вот только на данный момент в топ-15 рейтинга P4P – один представитель США. Причём это Макс Холлоуэй, родившийся на Гавайях. Успеет ли он восстановиться к ивенту? Большой вопрос. А значит, во многих поединках могут оказаться парни, которые далеки от титульных шансов. Тогда UFC придётся либо идти наперекор спортивному принципу, либо проводить обычные противостояния. Вряд ли они вызовут большой интерес у сторонних фанатов.

UFC слишком зациклилась на турнире в Белом доме. И завысила ожидания от него постоянными обещаниями. Однако каждые новые вводные пугают всё сильнее. Да, Дана Уайт старается сделать подарок Трампу, а ивент пройдёт на его день рождения. Но пока всё это выглядит так, будто президент США и будет определять всё, что будет происходить. Значит, и сам турнир проводится для него, а не для фанатов. Болельщики, которые ждут это событие с нетерпением, могут быть тотально разочарованы тем, что именно придумают организаторы. Впрочем, нужно дождаться выходных и официального анонса.

Дана Уайт

Дана Уайт

Фото: Jack Gorman/Getty Images

Возможно, тревога – ложная. И UFC подготовит шесть (или семь) супертоповых противостояний. Однако пока ситуация действительно выглядит тревожной. Организация слишком завысила ожидания, каждый раз заявляя об историчности и уникальности турнира. Теперь всё это необходимо оправдывать. Но потенциальный бой Джонс — Перейра, а также разборки любимчиков Трампа – далеко не то, чего ждут фанаты.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android