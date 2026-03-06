UFC 326 — звёздный час для Холлоуэя. Победа открывает перед ним все двери

В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе, США, на «T-Mobile Arena» пройдёт номерной турнир UFC 326. В главном событии вечера за пояс BMF сойдутся легковесы из топ-5 рейтинга и любимцы фанатов Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра.

До Благословенного никому не удавалось сохранить у себя титул BMF больше, чем на один поединок. Холлоуэй же взял пояс на UFC 300 весной 2024 года, нокаутировав Джастина Гэтжи, прошлым летом защитил его в бою с Дастином Порье, а теперь встретится уже с третьей легендой подряд. С Оливейрой Макс бился более 10 лет назад и победил досрочно, однако тот поединок оставил много вопросов — в какой-то момент Чарльз просто отказался биться, и по сей день непонятно, что произошло. В любом случае теперь у него есть шанс закрыть эти вопросы и заодно уйти с поясом BMF, чья ценность постепенно растёт.

Холлоуэй подходит к бою фаворитом, что ожидаемо. На бумаге Макс в лучшей форме, менее изношен и после окончательного перехода в лёгкий вес точно сумел продлить себе карьеру ещё на несколько лет. К тому же на кону стоит немало. Потенциальная победа Холлоуэя открывает для него сразу несколько интересных сценариев. И Макс в таком положении уже был — после впечатляющего нокаута на UFC 300 Дана Уайт прямо заявил, что Холлоуэй может требовать любой поединок. Тогда желанием Благословенного был титульник с Илией Топурией, он его и получил. А какие возможности открываются сейчас?

Макс Холлоуэй Фото: Carmen Mandato/Getty Images

В первую очередь, разумеется, Макс поднимется в рейтингах. Сейчас он четвёртый (Оливейра — третий), впереди – Арман Царукян, Джастин Гэтжи и Топурия. В худшем случае Холлоуэй получит претендентский бой, потому что его банально не с кем больше сводить. А если это будет Царукян, то почти наверняка на кону не будет стоять пояс BMF. Выбить себе титульный шанс сразу будет сложнее, потому что на лето уже намечается поединок Топурия — Гэтжи. В целом Макс может подождать осени-зимы и ничего не упустить, потому что два поединка в год — вполне нормальный график.

Однако есть и другой интересный вариант, ещё один реванш — с Конором Макгрегором, который в очередной раз планирует на лето великое возвращение. И Макс уже об этом высказывался: «Пояс, безусловно, главная цель, но у меня есть и пояс BMF, которым я очень горжусь, и он открывает передо мной массу по-настоящему интересных возможностей. Есть некий Конор Макгрегор, который хочет вернуться в октагон. И я бы соврал, если бы сказал, что не принял бы этот бой. Это же Конор Макгрегор, такие бои нужно принимать. У нас, конечно, своя история. Думаю, было бы круто провести реванш в Белом доме».

Тут и возможность отомстить за давнее поражение (не будем же мы спорить, что на данный момент Холлоуэй в гораздо лучшей форме), и громкий бой, и большие деньги. При всём том, что у Холлоуэя есть и регалии, и имя, он всё равно значительно меньшая звезда, чем Конор, и это будет отличной возможностью в очередной раз громко о себе заявить. Плюс владения поясом BMF ещё и в том, что не обязательно драться в лёгком весе, потому что есть сомнения, что нынешний Макгрегор уложится в эту весовую категорию. Холлоуэй обязан воспользоваться возможностью и бросить вызов ирландцу в случае победы.

Да, справедливо говорить, что и для Оливейры могут открыться схожие возможности, однако это не совсем так. Во-первых, бой Холлоуэй — Макгрегор всё же более значимый, чем бой Оливейра — Макгрегор. Особенно если мы говорим в контексте потенциального турнира в Белом доме и привлекательности поединка для американской публики. Плюс, опять же, можно подать всё через реванш. А во-вторых, бой Оливейры с Топурией был совсем недавно, и снова сводить их в титульнике никто не станет. В случае Холлоуэя это можно преподнести сразу с нескольких сторон: поединок двух бывших чемпионов в полулёгком весе за пояс в категории до 70 кг, чего ранее не было, реванш в лёгком весе после титульника в полулёгком, к тому же Макс будет претендовать на статус чемпиона в двух весовых категориях. Это в любом случае более интригующе, чем рематч Топурия — Оливейра.

Самое главное, чтобы потенциально открывающиеся возможности не отвлекли от главной цели — впереди бой с Оливейрой, легко не будет, поэтому и расслабляться Холлоуэй не должен. Уже скоро узнаем, что будет дальше.