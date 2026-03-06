Пути Нганну и PFL разошлись. Что дальше для Хищника?

Мучения Фрэнсиса Нганну и PFL закончились. Лига официально объявила, что боец получил статус свободного агента. Говоря откровенно, пока завершившееся сотрудничество можно охарактеризовать только так. Изначально Хищник заходил в организацию в статусе суперзвезды. Но, к сожалению, провёл лишь один (!) поединок в промоушене. Очевидно, ситуация не устраивала обе стороны. У Нганну не было действительно громких и статусных вызовов. Конечно, можно напомнить, что своего шанса ждал Вадим Немков. Но для Хищника этот поединок был не самой выгодной и безопасной опцией. А лига хотела больше активности и желания.

Теперь все фанаты ждут с нетерпением следующего шага от Нганну. А ведь варианты действительно крутые. И самый мощный, но пока выглядящий фантастическим – возвращение в UFC под турнир в Белом доме . Сам Хищник не раз говорил, что очень хотел бы выступить на ивенте такого уровня. А главное, наконец-то провести тот самый поединок с Джоном Джонсом, который ждут абсолютно все фанаты, причём очень давно. Костяной также высказывался о том, что вполне может вернуться ради такого вызова. Поэтому ситуацию можно было бы выкрутить в сторону такого боя. Нет никаких сомнений, что поединок мог бы получиться самым кассовым в истории. Слишком уж долгим было ожидание, слишком громкой – вывеска.

Однако есть очень серьёзное препятствие. А это – желание Даны Уайта. А вернее, нежелание. Во-первых, Нганну очень странным образом покидал UFC. Выглядело всё так, будто Фрэнсис предал организацию, променял на деньги. Во-вторых, президент лучшего промоушена на планете рассказал, что у него был неприятный инцидент с Хищником: «У него на днях состоялся бой, и он зашёл в мой офис. Он слонялся по коридору, и я сказал: «Заходи, что случилось?» Он был взбешён тем, что не получил бонус в $ 50 тыс. за свой последний бой. Я сказал: «Фрэнсис, ты не получил его по этой причине». Но он начал спорить со мной. Разговор закончился, я собираюсь уходить, и тут он хватает меня за футболку и толкает обратно в офис, на что я говорю: «Чувак, убери от меня свои чёртовы руки». Я видел по лицу этого парня, по его глазам и тому, как он себя вёл, кто он, чёрт возьми, такой».

Ещё один классный вариант для продолжения карьеры – выступления по правилам бокса. В этом плане перспективы Нганну действительно выглядят отлично. Во-первых, он уже показал, что способен боксировать. Правда, стоит снижать уровень оппозиции. Но потенциальных соперников теперь там действительно много. Например, можно подраться с Джейком Полом, который давно вызывает Фрэнсиса . Или подобрать другого оппонента, который не обладает тем же статусом, как Тайсон Фьюри или Энтони Джошуа. Есть ощущение, что промоутеры с огромным удовольствием возьмутся за то, чтобы подобрать Хищнику подходящий вызов.

Во-вторых, кажется, в профессиональном боксе намечается нечто интересное. Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл сообщил о подписании контракта с промоутерским агентством Matchroom Talent Agency, которым руководит Эдди Хирн. Сам функционер с восторгом заявил об этой новости: «Когда я начал разговаривать с Томом, обнаружил, что этот человек утратил свою былую энергию. Я сказал ему: «Подними голову. Ты чемпион UFC в тяжёлом весе и одна из крупнейших звёзд боевых искусств. Пойдём и заберём то, что, чёрт возьми, принадлежит тебе».

Том Аспиналл Фото: Richard Pelham/Getty Images

Потенциальный поединок Аспиналла и Нганну может украсить бокс. Оба – выходцы из смешанных единоборств. Фрэнсис уже показал свои навыки в джентльменском виде спорта. А Том давно спаррингует с топовыми боксёрами, максимально прокачал свою работу в ударке. Такой бой – шикарный вариант и для Аспиналла, и для Нганну, и для болельщиков. А если провести его в Великобритании, солд-аут – обеспечен.