Бокс/ММА Статьи

UFC 326, ММА 8 марта 2026 года, прямая онлайн-трансляция, Холлоуэй – Оливейра 2, эфир, лайв, Борральо – де Риддер, дата и время

UFC 326: бой легенд за пояс BMF. Сможет ли Оливейра взять реванш у Холлоуэя? LIVE
Сергей Сорокин
UFC 326: Холлоуэй-Оливейра 2
Комментарии
Кард в Лас-Вегасе – огонь!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе, США, на T-Mobile Arena пройдёт турнир UFC 326. Главным событием вечера станет поединок в лёгкой весовой категории за титул BMF. Действующий обладатель пояса Макс Холлоуэй встретится с Чарльзом Оливейрой. Больше 10 лет назад они уже встречались, и тогда бразилец уступил досрочно из-за травмы.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

В соглавном событии турнира сойдутся топовые средневесы. Кайо Борральо и Ренье де Риддер в прошлом году потерпели первые поражения в UFC и теперь возвращаются в октагон, чтобы определить, кто останется в титульной гонке.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Кайо Борральо — Ренье де Риддер
08 марта 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Кайо Борральо
Не началось
Ренье де Риддер

Также на турнире выступит Рауль Росас-младший, получивший шанс пробиться в топ-15. Юный мексиканец встретится с ветераном Робом Фонтом.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Роб Фонт — Рауль Росас
08 марта 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Роб Фонт
Не началось
Рауль Росас

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Парни проделали тернистый путь, чтобы стать суперзвёздами UFC:
Миллионеры из трущоб. Холлоуэй и Оливейра станут ещё богаче перед «пенсией»
Где смотреть турнир UFC 326 Дата и время турнира UFC 326 Полный кард турнира UFC 326
Live Сергей Сорокин

⚽️ Фёдор Смолов оценил футбольные навыки Хабиба Нурмагомедова

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов оценил футбольные навыки бывшего чемпиона UFC в лёгком весе соотечественника Хабиба Нурмагомедова.

«Как Хабиб играет в футбол? Нормально. Он футбольный. Я видел какие-то видео, где Хабиб играет в футбол. Его движения казались забавными, потому что он борец, бегает не так быстро. Движения специфические, свойственные борцам.

Но я играл с ним в футбол, он отдал мне голевую передачу. Будучи правшой, он с левого фланга вырезал верхом передачу просто идеальную. Я даже головой забил. Я только там могу головой забивать. И Хабиб сам забил», — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.

10:47 Сергей Сорокин

👀 «Никогда не говори «никогда». Холлоуэй не исключил, что победит Оливейру удушающим

«Никогда не говори «никогда». Настоящий BMF заставил бы сдаться парня с наибольшим количеством побед приёмами в UFC. Это бой по правилам ММА, и может случиться всё, что угодно», — приводит слова Холлоуэя аккаунт Full Send MMA в социальной сети Х.

10:31 Сергей Сорокин

🦁 Макс Холлоуэй заявил, что предпочёл бы подраться с Макгрегором, а не за титул UFC

Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй заявил, что предпочёл бы провести бой с ирландцем Конором Макгрегором, если бы ему также предложили бой за титул.

«Я чувствую, что шанс побороться за титул будет в любом случае. Когда есть возможность, нужно вступать в борьбу за деньги. Оба боя — это денежные поединки, но Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять этот вызов. Я хочу отыграться со всеми, кто меня победил. С Конором у меня никогда не было такой возможности. Так что, если я смогу отыграться, это будет весело», — приводит слова Холлоуэя портал Bloody Elbow.

10:15 Сергей Сорокин

4️⃣ Макс Холлоуэй не включил ни одного россиянина в топ-4 величайших бойцов в истории UFC

34-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе, а ныне обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй составил топ-4 величайших бойцов в истории североамериканской организации в интервью на YouTube-канале Paramount UFC.

Топ-4 величайших бойцов в истории UFC, по мнению Холлоуэя.

1. Жорж Сен-Пьер.
2. Андерсон Силва.
3. Рэнди Кутюр.
4. Даниэль Кормье.

10:00 Сергей Сорокин

💃 «Бразилия этого заслуживает». Оливейра потребовал у UFC провести турнир на стадионе

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра обратился к руководству UFC с требованием провести турнир UFC в Бразилии на стадионе.

«Я уже говорил это раньше и говорил после своего последнего боя — Бразилия этого заслуживает. Сейчас самое время это сделать. Сейчас самое время воплотить это в жизнь. Провести турнир на стадионе. Бразилия этого заслуживает. Бразильский народ этого заслуживает. Поставьте в центре октагон, и мы будем делать свою работу, а именно – заполнять стадион до отказа. Послушайте, Дана, Хантер, Шон Шелби — давайте сделаем это. Бразильский народ этого заслуживает, и мы сделаем это прекрасно», — приводит слова Оливейры портал Bloody Elbow.

09:49 Сергей Сорокин

🤔 Макс Холлоуэй объяснил, почему предпочёл бы бой с Топурией, а не Гэтжи

34-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе, а ныне обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй объяснил своё желание провести реванш с действующим чемпионом в лёгком весе испано-грузинским атлетом Илией Топурией.

— Следующим соперником Илии Топурии станет Джастин Гэтжи. С кем бы из них ты хотел встретиться лицом к лицу?
— Я, как никто другой, знаю их обоих. И на 100% предпочёл бы провести реванш с Илией. Он первый боец, который сделал со мной то, что все видели. И никто другой бы не смог это сделать. Так что хочу встретиться с ним, — приводит слова Холлоуэя пресс-служба UFC.

09:48 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 326

Посмотреть трансляцию турнира UFC 326 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:48 Сергей Сорокин

😱 Дана Уайт анонсирует кард турнира UFC в Белом доме в ночь на воскресенье

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что официальный анонс карда турнира в Белом доме, который состоится 14 июня, будет сделан в субботу, 13 июня, во время трансляции UFC 326. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед турниром в Лас-Вегасе. Уайт также раскрыл примерное количество поединков, которые войдут в программу мероприятия.

«Я смотрю на него прямо сейчас. Я вижу все шесть боёв. У нас в планах провести шесть поединков, но, возможно, мы добавим седьмой.

Каждое утро, когда я просыпаюсь, мне кто-то присылает «утечку», мол, «этот бой состоится». Все эти парни в интернете анонсируют любой бой, который только можно придумать для Белого дома. Думаю, они надеются, что если кидать достаточно много всего, то что-то да прилипнет и в конце концов они окажутся правы», — приводит слова Уайта издание MMA Fighting.

09:47 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 326

Турнир UFC 326 пройдёт в ночь с 7 марта на 8 марта в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало турнира — в 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 по мск.

09:47 Сергей Сорокин

⚖️ Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра сделали вес перед боем за титул BMF на UFC 326

Участники главного боя турнира UFC 326 Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра успешно прошли процедуру взвешивания в Лас-Вегасе.

Обладатель титула BMF Макс Холлоуэй показал на весах 70,53 кг и первым уложился в лимит веса. Бывший чемпион лиги Чарльз Оливейра подтвердил вес спустя 22 минуты, его результат составил 70,76 кг.

09:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 326

Основной кард:

  • Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра;
  • Кайо Борральо — Ренье де Риддер;
  • Роб Фонт — Рауль Росас-младший;
  • Дрю Добер — Майкл Джонсон;
  • Грегори Родригес — Брунно Феррейра.

Предварительный кард:

  • Коди Гарбрандт — Лон Сяо;
  • Донте Джонсон — Коди Брандейдж;
  • Рики Турсиос — Альберто Монтес;
  • Коди Дёрден — Нямджаргал Тумендемберел;
  • Су Мудаэрцзи — Хесус Сантос Агилар;
  • Рафаэль Тобиас — Дияр Нургожай;
  • Люк Фернандес — Родолфо Беллато.
