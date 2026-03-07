UFC 326: бой легенд за пояс BMF. Сможет ли Оливейра взять реванш у Холлоуэя? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе, США, на T-Mobile Arena пройдёт турнир UFC 326. Главным событием вечера станет поединок в лёгкой весовой категории за титул BMF. Действующий обладатель пояса Макс Холлоуэй встретится с Чарльзом Оливейрой. Больше 10 лет назад они уже встречались, и тогда бразилец уступил досрочно из-за травмы.
В соглавном событии турнира сойдутся топовые средневесы. Кайо Борральо и Ренье де Риддер в прошлом году потерпели первые поражения в UFC и теперь возвращаются в октагон, чтобы определить, кто останется в титульной гонке.
Также на турнире выступит Рауль Росас-младший, получивший шанс пробиться в топ-15. Юный мексиканец встретится с ветераном Робом Фонтом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов оценил футбольные навыки бывшего чемпиона UFC в лёгком весе соотечественника Хабиба Нурмагомедова.
«Как Хабиб играет в футбол? Нормально. Он футбольный. Я видел какие-то видео, где Хабиб играет в футбол. Его движения казались забавными, потому что он борец, бегает не так быстро. Движения специфические, свойственные борцам.
Но я играл с ним в футбол, он отдал мне голевую передачу. Будучи правшой, он с левого фланга вырезал верхом передачу просто идеальную. Я даже головой забил. Я только там могу головой забивать. И Хабиб сам забил», — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.
👀 «Никогда не говори «никогда». Холлоуэй не исключил, что победит Оливейру удушающим
«Никогда не говори «никогда». Настоящий BMF заставил бы сдаться парня с наибольшим количеством побед приёмами в UFC. Это бой по правилам ММА, и может случиться всё, что угодно», — приводит слова Холлоуэя аккаунт Full Send MMA в социальной сети Х.
🦁 Макс Холлоуэй заявил, что предпочёл бы подраться с Макгрегором, а не за титул UFC
Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй заявил, что предпочёл бы провести бой с ирландцем Конором Макгрегором, если бы ему также предложили бой за титул.
«Я чувствую, что шанс побороться за титул будет в любом случае. Когда есть возможность, нужно вступать в борьбу за деньги. Оба боя — это денежные поединки, но Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять этот вызов. Я хочу отыграться со всеми, кто меня победил. С Конором у меня никогда не было такой возможности. Так что, если я смогу отыграться, это будет весело», — приводит слова Холлоуэя портал Bloody Elbow.
4️⃣ Макс Холлоуэй не включил ни одного россиянина в топ-4 величайших бойцов в истории UFC
34-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе, а ныне обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй составил топ-4 величайших бойцов в истории североамериканской организации в интервью на YouTube-канале Paramount UFC.
Топ-4 величайших бойцов в истории UFC, по мнению Холлоуэя.
1. Жорж Сен-Пьер.
2. Андерсон Силва.
3. Рэнди Кутюр.
4. Даниэль Кормье.
💃 «Бразилия этого заслуживает». Оливейра потребовал у UFC провести турнир на стадионе
Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра обратился к руководству UFC с требованием провести турнир UFC в Бразилии на стадионе.
«Я уже говорил это раньше и говорил после своего последнего боя — Бразилия этого заслуживает. Сейчас самое время это сделать. Сейчас самое время воплотить это в жизнь. Провести турнир на стадионе. Бразилия этого заслуживает. Бразильский народ этого заслуживает. Поставьте в центре октагон, и мы будем делать свою работу, а именно – заполнять стадион до отказа. Послушайте, Дана, Хантер, Шон Шелби — давайте сделаем это. Бразильский народ этого заслуживает, и мы сделаем это прекрасно», — приводит слова Оливейры портал Bloody Elbow.
🤔 Макс Холлоуэй объяснил, почему предпочёл бы бой с Топурией, а не Гэтжи
34-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе, а ныне обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй объяснил своё желание провести реванш с действующим чемпионом в лёгком весе испано-грузинским атлетом Илией Топурией.
— Следующим соперником Илии Топурии станет Джастин Гэтжи. С кем бы из них ты хотел встретиться лицом к лицу?
— Я, как никто другой, знаю их обоих. И на 100% предпочёл бы провести реванш с Илией. Он первый боец, который сделал со мной то, что все видели. И никто другой бы не смог это сделать. Так что хочу встретиться с ним, — приводит слова Холлоуэя пресс-служба UFC.
Где смотреть турнир UFC 326
Посмотреть трансляцию турнира UFC 326 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😱 Дана Уайт анонсирует кард турнира UFC в Белом доме в ночь на воскресенье
Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что официальный анонс карда турнира в Белом доме, который состоится 14 июня, будет сделан в субботу, 13 июня, во время трансляции UFC 326. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед турниром в Лас-Вегасе. Уайт также раскрыл примерное количество поединков, которые войдут в программу мероприятия.
«Я смотрю на него прямо сейчас. Я вижу все шесть боёв. У нас в планах провести шесть поединков, но, возможно, мы добавим седьмой.
Каждое утро, когда я просыпаюсь, мне кто-то присылает «утечку», мол, «этот бой состоится». Все эти парни в интернете анонсируют любой бой, который только можно придумать для Белого дома. Думаю, они надеются, что если кидать достаточно много всего, то что-то да прилипнет и в конце концов они окажутся правы», — приводит слова Уайта издание MMA Fighting.
Дата и время турнира UFC 326
Турнир UFC 326 пройдёт в ночь с 7 марта на 8 марта в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало турнира — в 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 по мск.
⚖️ Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра сделали вес перед боем за титул BMF на UFC 326
Участники главного боя турнира UFC 326 Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра успешно прошли процедуру взвешивания в Лас-Вегасе.
Обладатель титула BMF Макс Холлоуэй показал на весах 70,53 кг и первым уложился в лимит веса. Бывший чемпион лиги Чарльз Оливейра подтвердил вес спустя 22 минуты, его результат составил 70,76 кг.
Полный кард турнира UFC 326
Основной кард:
- Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра;
- Кайо Борральо — Ренье де Риддер;
- Роб Фонт — Рауль Росас-младший;
- Дрю Добер — Майкл Джонсон;
- Грегори Родригес — Брунно Феррейра.
Предварительный кард:
- Коди Гарбрандт — Лон Сяо;
- Донте Джонсон — Коди Брандейдж;
- Рики Турсиос — Альберто Монтес;
- Коди Дёрден — Нямджаргал Тумендемберел;
- Су Мудаэрцзи — Хесус Сантос Агилар;
- Рафаэль Тобиас — Дияр Нургожай;
- Люк Фернандес — Родолфо Беллато.