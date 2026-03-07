UFC 326: бой легенд за пояс BMF. Сможет ли Оливейра взять реванш у Холлоуэя? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе, США, на T-Mobile Arena пройдёт турнир UFC 326. Главным событием вечера станет поединок в лёгкой весовой категории за титул BMF. Действующий обладатель пояса Макс Холлоуэй встретится с Чарльзом Оливейрой. Больше 10 лет назад они уже встречались, и тогда бразилец уступил досрочно из-за травмы.

В соглавном событии турнира сойдутся топовые средневесы. Кайо Борральо и Ренье де Риддер в прошлом году потерпели первые поражения в UFC и теперь возвращаются в октагон, чтобы определить, кто останется в титульной гонке.

Также на турнире выступит Рауль Росас-младший, получивший шанс пробиться в топ-15. Юный мексиканец встретится с ветераном Робом Фонтом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.