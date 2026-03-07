Уайт снова открестился от Царукяна. Арман вообще будет драться в UFC?

Арман Царукян – один из самых ярких бойцов в UFC. Правда, в последнее время это касается его поведения за пределами клетки. За 23 месяца он провёл лишь один (!) поединок. Бой с Дэном Хукером ничего особенно не дал. И теперь будущее выглядит максимально туманным. Сам Арман уверяет, что на хорошем счету в лиге, поэтому титульник – лишь вопрос времени. Вот только этого совсем не видно по отношению со стороны руководства. А Царукян скандалами за пределами лучшего промоушена на планете лишь подрывает свою репутацию . Вот и совсем недавно он устроил потасовку на одном из турниров по грэпплингу. Реакция Даны Уайта не заставила себя долго ждать.

Накануне в UFC проводили пресс-конференцию перед очередным номерным турниром. Естественно, журналисты решили в очередной раз поднять вопрос Царукяна. Но Дана выглядел очень разражённым. У него спросили, как он отреагировал на потасовку с участием Армана. Вот только Уайт не выразил никакой обеспокоенности относительно происходящего. Напротив, президент UFC выдал такую реплику, после которой сразу стало понятно, что защищать своего бойца он не собирается от слова «совсем»: « Мне плевать на всё это . Это чья-то другая проблема, не моя».

Возможно, драматизировать ситуацию и не стоит. Арман выступает за пределами промоушена, причём по правилам грэпплинга. Однако всё-таки Дана мог сказать, что хотя бы сопереживает своему бойцу, поддерживает его. Вместо этого Уайт красноречиво дал понять – наблюдать за происходящим он не собирается, Царукян занимается своими делами, UFC – своими. И всё это выглядит достаточно странно. Хотя критиковать за это Дану тяжело. Он не раз высказывался о том, что Арману нужно быть более сдержанным, чтобы не подводить организацию. Вместо этого Царукян демонстрирует, что на своих ошибках он пока не учится. Поэтому раздражение Уайта можно понять. Особенно когда вместо вопросов о предстоящем UFC 326 он вынужден рассуждать о делах, происходящих в других лигах.

Любопытно, что сам Арман чувствует себя комфортно. Он совсем недавно пришёл на подкаст к Ариэлю Хельвани. И рассказал очень много всего. Вот только после реплик Даны в это всё верится с большим трудом: «Я уже поговорил с Хантером. Пару недель назад. У него есть несколько вариантов. Бой за титул или просто бои, не знаю, посмотрим, как всё сложится. Любой титульный бой. Можно получить всё, что хочешь. Сразу в трёх дивизионах? Да. Самый интересный вариант – бой за титул в лёгком весе… где-то в сентябре-октябре. После Джастина Гэтжи. А сейчас я просто отдыхаю».

При этом Арман заявил, что его не тревожит ситуация, происходящая в плане активности. Есть ощущение, что молодого бойца вряд ли может устраивать такое маленькое количество поединков на протяжении длительного срока. Но Царукян нашёл себя в грэпплинге, зарабатывает отличные гонорары, получает в подарок квартиры и машины. И лишь намерен расширять сферу интересов: «Нет, меня не смущает ситуация с тем, что придётся ждать осени. Может, займусь грэпплингом, борьбой, чем-то жёстким… ещё что-нибудь. Может, какие-то новые промоушены. Посмотрим, может, они что-то создадут, не знаю. Я бы хотел попробовать гонки на машине или, может, телевидение где-нибудь».

Арман Царукян Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images