UFC может потерять Аспиналла? Война Уайта с промоутером вышла за пределы бокса

Трения между Даной Уайтом и главой Matchroom Boxing Эдди Хирном, судя по всему, переходят на новый уровень. Если раньше предметом спора всегда был бокс и взгляды Уайта на развитие этого вида спорта, то сейчас всё становится несколько глубже. Не так давно Дана приложил Хирна («Он ничего не добился в спорте и работает на своего папу»), а потом увёл у него Конора Бенна, которого с Эдди связывали не только промоутерские, но и приятельские отношения. Ценой вопроса стали $ 15 млн, которые британскому боксёру предложили за один бой под эгидой Zuffa Boxing.

Хирн не скрывал, что разочарован решением Бенна, но вскоре и сам выдал ответ Уайту — и на словах, и на деле. Эдди подписал контракт с чемпионом UFC в тяжёлом весе Томом Аспиналлом, и теперь Matchroom Agency (новое подразделение Matchroom Boxing) представляет интересы британца и ведёт его деловые операции. Раньше дела бойца вёл его отец, Энди Аспиналл. Хирн незадолго до этого уже критиковал UFC на примере Тома: «В этом бизнесе нет никакой лояльности. Посмотрите на Тома Аспиналла. Ему буквально выкололи глаза, а в UFC его унизили, фактически назвав лжецом и трусом. Вот как они относятся к своим звёздам».

А уже после заключения соглашения Хирн отреагировал на анонс: «Я уверен, что Аспиналл может нанести серьёзный урон миру бокса, но это не входит в мои краткосрочные планы». На данный момент у Тома, разумеется, есть действующий контракт с UFC, но в его команде уже тоже заявляли о желании в будущем перейти в бокс.

Том Аспиналл Фото: Richard Pelham/Getty Images

В частности, об этом говорил отец Аспиналла: «Ему осталось провести три боя по действующему соглашению с UFC, и я не хочу, чтобы он подписывал новый контракт. Он проведёт бой с Сирилем, выиграет или проиграет, а затем ещё два. Том станет чемпионом мира по боксу к 2028 году. В боксе больше денег, поэтому — почему нет?»

Тут важно, что в публичном поле у Даны Уайта и Тома Аспиналла возникло напряжение. После той самой злополучной травмы в поединке с Сирилем Ганом глава UFC заявил, что с британцем всё нормально, и намекнул, что тот просто не захотел продолжать бой. А не так давно Дана резко отреагировал на очередной вопрос об Аспиналле: «О господи. Только не заставляйте меня говорить о глазе Тома Аспиналла. По-моему, он собирается делать вторую операцию или уже её перенёс. Под операцией я имею в виду уколы. Понятия не имею. Спрашивайте у него самого. Не дай бог мне сказать что-то не то на эту тему».

Том такой реакции удивился: «Опять прилетело ни за что. Попал под раздачу, сидя в воскресное утро у себя в гостиной».

Сейчас Аспиналл, уже подписав контракт с Matchroom, говорит, что многое понял о бойцовском бизнесе: «Они могли бы поступить немного лучше. Из всей этой истории с травмами я усвоил одно: нужно зарабатывать как можно больше денег и быть как можно более безжалостным. Там нет твоих друзей».

А ещё Том вполне чётко сказал, что такие ходы, как гонорар в $ 15 млн, заставляют его рассматривать и другие варианты, помимо UFC. Теперь он хочет как можно больше заработать: «У нас, спортсменов, очень короткое окно возможностей, чтобы заработать большие деньги. С учётом того, что происходит в моей карьере, последних травм и всего прочего я хочу заработать как можно больше. Я хочу обеспечить свою семью на поколения вперёд, и именно это я собираюсь сделать».

Дана Уайт утверждает, что проблемы не видит ни в отношениях с Аспиналлом, ни в том, что его боец подписался в промоутерскую компанию Эдди Хирна: «У нас нет никаких проблем с Эдди. Они могут привлекать кого угодно для представления своих интересов. У нас были ситуации, когда бойцов представлял Тито Ортис, и мы всё равно заключали сделки. Очевидно, нам с Томом нужно поговорить. Недавно он, а также его отец заявили, что им показалось, будто я как-то прошёлся по нему, говоря о его травмах глаз. Но это абсолютно, категорически не так. Это человек, к которому я отношусь с уважением — с ним было приятно работать всё время, что он находится в UFC. Я ни разу не ставил под сомнение его травмы и не говорил о них в негативном ключе».

Дана Уайта Фото: Leon Neal/Getty Images

На выходе у нас есть чемпион UFC, разочарованный отношением со стороны руководства и финансовой составляющей. У этого бойца осталось два боя по контракту (если опираться на слова отца Тома), есть желание попробовать свои силы в боксе и контракт с Matchroom, одним из крупнейших игроков в боксёрском мире. На бумаге всё выглядит так, что в ближайший год-полтора UFC может потерять Аспиналла. Он ещё не звезда глобальных масштабов, но уход британца всё равно станет ударом по самолюбию Даны Уайта, особенно с учётом того, что в этом уравнении фигурирует Эдди Хирн.

Война промоутеров теперь вышла за пределы бокса и затрагивает UFC. А это даёт немало любопытных сюжетов, тем более что в промоушене немало бойцов, которые время от времени говорят о своём желании выступить на ринге. Аспиналл может стать первой ласточкой.