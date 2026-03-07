«Пояс для неудачников». BMF-титул был побрякушкой, а стал спасением UFC

В эти выходные на турнире UFC 326 пояс BMF в пятый раз встанет на кон. Его действующий обладатель Макс Холлоуэй будет защищать свой титул во второй раз, а соперником станет Чарльз Оливейра. Бой возглавит вечер в Лас-Вегасе на стадионе «Ти-Мобайл Арена».

Пояс BMF, или пояс самого опасного/жёсткого ублюдка, по-прежнему остаётся противоречивым трофеем , относятся к нему по-разному. Изначально он появился в качестве символического трофея ради поединка Нейта Диаза и Хорхе Масвидаля. Всё с подачи самого Диаза, бросившего вызов: «Я самый опасный ублюдок. Нужно сделать такой пояс и как можно скорее. Хочу защищать его против Масвидаля». Уже через три недели бой был официально объявлен, и на кону стоял новый пояс — BMF. В UFC даже зарегистрировали торговую марку, а изготовление титула обошлось в $ 50 тыс. Первым обладателем пояса стал Масвидаль — в третьем раунде доктор снял Диаза с поединка из-за глубокого рассечения над глазом.

Бой Нейт Диаз — Хорхе Масвидаль Фото: Josh Hedges/Getty Images

Хорхе, по сути, владел поясом четыре года, однако ни разу его не защищал и отказывался это делать. Но в первую очередь потому, что Уайт сам назвал пояс BMF одноразовой акцией и в UFC не планировали его снова вводить. Однако в апреле 2023 года Дана передумал и возродил титул: «Мы решили вернуть титул BMF. Вы даже не представляете, сколько бойцов мечтают подраться за этот пояс. Все хотят его завоевать. Это весело и необычно». И первыми за вновь появившийся титул дрались Дастин Порье и Джастин Гэтжи, они возглавили турнир UFC 291. Идея встретила одобрение — Даниэль Кормье заявил, что за пояс BMF должны биться претенденты на чемпионский титул, что должно повысить престиж трофея самого опасного ублюдка.

По сути, так и вышло, однако теперь возник диссонанс — те, кто бьётся за пояс, не очень подходят под изначальное определение BMF . Можно ли назвать Джастина Гэтжи, Дастина Порье, Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейру плохими парнями? Поэтому и формулировка «самый опасный ублюдок» претерпела некоторые изменения. Вот так её значение описывал Холлоуэй, когда Илия Топурия отказывался от боя без пояса Макса на кону: «BMF так не говорит. BMF не сказал бы: «Я не собираюсь драться с этим парнем, если только...». Это как-то не по-мужски. Звучит совсем не так, как он пытается это донести. Получается, что он говорит: «Я не собираюсь драться». Настоящий BMF борется с чем угодно, с кем угодно, когда угодно, в любом весе, в любое время. Его поведение не похоже на BMF».

Дополнительный антураж поясу добавляет то, что его вручает не Дана Уайт. Первый раз титул презентовал Дуэйн Джонсон, потом — Масвидаль, на UFC 300 это делал Марк Коулман, на UFC 318 — рэпер Лил Уэйн. Это интересная история, обращающая на себя внимание. Сейчас Холлоуэю может вручить пояс его супруга, а Оливейре — отец. Всё это тоже добавляет ценности титулу BMF. А главное, сейчас пояс из побрякушки, чем он являлся изначально, превратился в спасение для UFC . Благодаря тому, что пояс BMF прибавил в значимости, у промоушена появилась возможность закрывать с его помощью номерные турниры и не задействовать в этих ивентах чемпионов, чтобы сберечь их на следующие большие мероприятия. Так UFC 244, UFC 291, UFC 318 закрывали именно боем за пояс BMF, сейчас та же судьба ждёт UFC 326. Лишь один раз бой за звание самого опасного ублюдка просто усиливал кард — на UFC 300.

Это хорошее подспорье для организации, особенно когда есть проблемы с другими чемпионами. Например, сейчас Хамзат Чимаев и Ислам Махачев не бьются из-за Рамадана, а пояс BMF выручил и позволил закрыть турнир за счёт имён Холлоуэя и Оливейры . Это точно предпочтительнее, чем если бы ивент пришлось возглавить Джошуа Вану и Тацуро Таире. А ещё Гэтжи объяснял, что пояс действительно значим: «Этот пояс — не просто забава, это возможность получить больше PPV-пунктов. На бумаге это чемпионство. Ты чемпион в глазах UFC».

Джастин Гэтжи с поясом BMF Фото: Josh Hedges/Getty Images

Но при всём этом есть бойцы, которые не воспринимают пояс BMF всерьёз. В первую очередь это Ислам Махачев, который не раз и не два ставил ценность данного титула под сомнение: «Пояс BMF? Мне эта дрянь не нужна. Что это вообще такое? Пояс для неудачников. Кто впервые сражался за этот пояс? Масвидаль и Нейт Диаз — два бойца, которые никогда не могли стать чемпионами. Вот им и дали какой-то непонятный титул — радуйтесь, деритесь за BMF! Мне он не нужен. Дана должен это прекратить. Скажите ему, пусть остановится. Гэтжи и Порье много раз дрались за настоящий пояс и всегда проигрывали. Теперь Дана, хороший парень, даёт им другой титул, возможность стать чемпионом BMF. Честно, если завтра кто-то решит вручить мне этот титул, то мне он не нужен. Вот и всё. И я легко смогу побить этих ребят. Я даже не хочу произносить это название – держите этот пояс подальше от меня и не вздумайте говорить, что это бой чемпиона UFC против чемпиона BMF. Пусть оставляют этот пояс дома и выходят драться».

Однако Ислам – в меньшинстве, потому что подавляющее большинство бойцов хотели бы получить возможность завоевать пояс BMF. Помимо тех, кто уже за него дрался или должен подраться, своё желание биться за звание самого опасного ублюдка в разное время выражали Конор Макгрегор, Майкл Чендлер, Дэн Хукер, Арман Царукян, Алекс Перейра (!), предлагавший свести его с Джоном Джонсом за титул BMF. А Илия Топурия был так разочарован тем, что Холлоуэй не ставил на кон пояс (в UFC эту идею не поддержали), что сам купил себе копию и добавил в трофейный зал.

Такие бои, как Холлоуэй — Оливейра, делают пояс BMF престижнее, и всё больше людей будет просить возможность подраться за этот титул. И все в плюсе — и UFC, и сами бойцы.