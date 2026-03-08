Кард турнира в Белом доме объявлен. Мы рады или разочарованы?

Интригу вокруг турнира UFC в Белом доме держали долго. Чего только за это время не слышали: половина бойцов ростера, включая Конора Макгрегора и Джона Джонса, заявили о желании подраться на Южной лужайке резиденции президента США, сам Дональд Трамп обещал восемь-девять титульников, активно обсуждалось, сколько UFC потратит на ивент.

В итоге всё свелось к тому, что весь турнир будет состоять из шести поединков. Во время UFC 326 официально объявили весь кард:

Вопросов, критики, негатива после таких анонсов — множество. Позитива — в десятки раз меньше. И это логично, потому что в UFC опять допустили ту же ошибку, что и при подготовке турнира UFC 300, сильно перегрев ожидания публики. Тогда Уайт говорил, что болельщики не вывезут главный бой вечера, и выдал анонс Алекс Перейра — Джамал Хилл. Сейчас было множество разговоров вокруг уникальности и грандиозности турнира в Белом доме. Месяц назад Дана Уайт говорил следующее: «Это будет самое просматриваемое шоу UFC за всю историю. Этот турнир познакомит с ММА множество людей, которые прежде никогда этим не интересовались» . А на выходе получаем пшик.

Чему можно порадоваться? Алекс Перейра опять замахивается на то, чтобы переписать историю. Он бьётся за временный титул в тяжёлом весе, и пока никто даже не пытался стать чемпионом UFC в трёх весовых категориях . Это однозначно самый интересный сюжет всего ивента в Белом доме. Ещё, пожалуй, с натяжкой отметим главный бой вечера, но только потому, что на бумаге это встреча, обречённая завершиться досрочно. Да, шансы Гэтжи кажутся минимальными, но ярко будет в любом случае. Ну и глобально бои подобраны так, что стилистически они могут получиться нескучными. О’Мэлли может нокаутировать, Руффи с Чендлером и Лопес с Гарсией не станут осторожничать.

Алекс Перейра Фото: Getty Images

Да и поединки, за исключением титульных, при ближайшем рассмотрении выглядят странновато. Во-первых, на турнирах такого масштаба всё же хочется видеть другой уровень, при всём уважении к Захаби, Дакасу и Гарсии . У Захаби отличная победная серия, но кто-то всерьёз хочет видеть его бой с О’Мэлли, когда можно свести Шона, например, с Кори Сэндхагеном? Это гораздо более интересный бой на бумаге, да и вывеска поярче, потому что Захаби даже в Канаде не особо популярен.

Кайл Дакас вообще не так давно был уволен из UFC, вернулся на коротком уведомлении и оформил два финиша в первом раунде, но опять же — вы ждали его в Белом доме? А настойчивое желание промоушена затащить Бо Никала во все большие турниры начинает раздражать. Да, американская надежда и потенциальная звезда, но почему, к примеру, не с Колби Ковингтоном? Тут есть нерв, и американская публика такой бой примет куда более воодушевлённо.

Бо Никал Фото: Getty Images

Майкл Чендлер в карде ради того, чтобы стать строчкой в резюме Маурисио Руффи. У бразильца безусловно зрелищный стиль, но непонятна логика: зачем на турнире в Белом доме ставить бой, в котором у американца мало шансов победить? С учётом пары Топурия — Гэтжи таких поединков даже два. Плюс есть Лопес — Гарсия. Опять-таки, это будет ярко, как и Руффи с Чендлером, но в контексте Белого дома… Кажется, этот бой органичнее смотрелся бы в ко-мейне любого другого номерного турнира.

Даже если рассматривать кард турнира в Белом доме исключительно с точки зрения того, что нужно угодить зрителям в США, то всё равно это не лучший вариант . Дана Уайт говорил, что один из боёв слетел в последний момент, и, возможно, это поединок Перейра — Джонс. Эта пара смогла бы потащить весь турнир на себе за счёт вывески, но Джона нет, Макгрегора нет.

Джон Джонс Фото: Getty Images

Вау-эффекта не случилось. Турнир, конечно, будут раскручивать, его посмотрят фанаты, но от события, которое, скорее всего, никогда не повторится, ждали большего. Конечно, есть и те, кого всё устраивает, однако в ближайшее время боссам UFC придётся отбиваться от лавины критики. Или это действительно будет самое просматриваемое шоу в истории, которое привлечёт к ММА множество новых фанатов?

Проголосовать также можно по ссылке.