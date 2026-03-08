Стили решают! Оливейра «залежал» Холлоуэя и стал новым чемпионом BMF

В Лас-Вегасе, США, завершился масштабный турнир UFC 326. В главном событии турнира зрители увидели реванш третьего и четвёртого номеров рейтинга лёгкого веса – Чарльза Оливейры и Макса Холлоуэя. На кону стоял титул BMF, вторую защиту которого проводил Холлоуэй.

Макс и Чарльз впервые встретились в октагоне 11 лет назад: тогда бой малоизвестных молодых парней завершился технической остановкой. Оливейра получил травму и отказался от продолжения боя, а Холлоуэй одержал победу. На этом пути бойцов разошлись, Макс продолжил выступление в полулёгком весе, где добился огромных высот – в активе Холлоуэя три защиты чемпионского пояса. Но в последнее время Макс в основном выступает в лёгком весе, победил двух топовых бойцов дивизиона Джастина Гэтжи и Дастина Порье и теперь находится в топ-5.

Оливейра за эти 11 лет тоже добрался до чемпионского пояса. Бразилец выдал серию из 11 побед, также побеждал и Гэтжи, и Порье, и многих других топовых бойцов дивизиона. Однако после неудачи в бою с Исламом Махачевым Чарльз чередует победы и поражения, тем не менее оставаясь на высоких позициях в рейтинге.

На кону в их втором очном поединке стоял не только пояс BMF, но и статус одного из главных претендентов на полноценный титул в лёгком весе. Чарльз перед боем занимал третью позицию в рейтинге, Макс – четвёртую, и победа максимально приближала одного из них к очередному титульному шансу в карьере.

Оливейра начал поединок с прессинга и лоу-киков, Холлоуэй ответил работой на руках с дистанции, после чего Чарльз неожиданно взорвался серией боковых и оформил успешный тейкдаун. Оливейра принялся улучшать позицию, перешёл в боковой контроль, а затем забрал спину Макса. Тяжело приходилось чемпиону, Чарльз постоянно предпринимал попытки выйти на удушающий, периодически выбрасывал удар, но Холлоуэй терпел и сумел дотянуть до перерыва, при этом полностью отдав первый раунд.

Второй отрезок стартовал с разменов на руках, где Макс донёс несколько хороших попаданий, однако Оливейра не стал ничего придумывать и снова оформил тейкдаун. Вновь тяжело пришлось Холлоуэю, Макс отдал спину, а бразилец чередовал попытки сабмишена с жёсткими ударами локтями. Не получалось у чемпиона выбраться из партера, а Чарльза всё устраивало — бой складывался по его сценарию.

В третьем раунде Оливейра начал агрессивно атаковать в стойке, Макс старался держать поединок на дистанции, но недолго: Чарльз сумел сблизиться и снова перевести соперника на землю. Не получалось у Макса справляться с борьбой Оливейры, а бразилец отлично следовал своему геймплану. Чарльз грамотно контролировал чемпиона на земле, менял позиции, не забывал вставлять локти. В этом раунде было меньше попыток сабмишенов, однако при этом Оливейра вновь уверенно забрал отрезок.

Не менялась картина в четвёртом раунде. Макс попытался поработать с дистанции в стойке, кружил вокруг Чарльза, но Оливейра вновь догнал чемпиона, зашёл в клинч и совершил очередной бросок. В партере Чарльз снова забрал спину, Холлоуэй оказался уже в привычной для этого боя неудачной позиции. Да, Оливейра не предпринимал усиленные попытки сабмишенов, как в стартовых отрезках, однако он контролировал поединок и не давал Максу работать в его стихии — в стойке.

Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Пятый раунд Оливейра снова начал с прессинга, несколько раз неплохо достал Холлоуэя на руках, после чего впервые за бой предпринял неудачную попытку тейкдауна и оказался снизу. Уже Макс пытался извлечь какое-то преимущество в партере, но Оливейра переждал, а затем нашёл момент выйти в позицию сверху. Бой приобрёл привычные очертания, Чарльз контролировал соперника и доводил дело до победы. Холлоуэй сумел подняться на ноги за 10 секунд до сирены, попытался устроить привычную рубку в центре клетки, однако вырубить Оливейру не сумел.

Бой добрался до судейского решения, где особой интриги не было. 50-45 на карточках всех судей — Чарльз Оливейра одержал убедительную победу и стал новым чемпионом BMF.