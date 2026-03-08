Скидки
Все новости
Кайо Борральо — Ренье де Риддер: обзор боя, кто победил, результат поединка, UFC 326

Борральо закрыл поражение! Де Риддер не смог противостоять ударке бразильца
Александр Фролов
Обзор боя Кайо Борральо — Ренье де Риддер
Кайо снова в титульной гонке.

В соглавном бою турнира UFC 326 встречались средневесы с максимальным уровнем мотивации. Кайо Борральо в минувшем сентябре стал очередным «Боевым ботаником», потерпевшим первое поражение в карьере: бразилец ничего не смог противопоставить напору и мастерству Нассурдина Имавова, проиграв единогласным судейским решением. Сегодня Борральо был полон желания закрыть поражение и вернуться в титульную гонку, где он ещё недавно считался одним из главных претендентов на бой за пояс.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Кайо Борральо (W) — Ренье де Риддер
08 марта 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Кайо Борральо
Окончено
UD
Ренье де Риддер

Оппонентом Кайо оказался Ренье де Риддер: ещё один боец, у которого недавно прервалась победная серия. Ренье ворвался в главный промоушен планеты с четырёх досрочных побед, одолев даже опытного Роберта Уиттакера. Однако следом нидерландец споткнулся о Брэндона Аллена: Риддера тотально избивали четыре раунда, пока доктор не принял решение остановить бой. Следовательно, сегодня Ренье была максимально нужна победа, чтобы не выпасть из списка топовых бойцов дивизиона.

Борральо вышел драться с опущенными руками, но сразу пробил жёсткий удар в туловище. Бразилец в целом атаковал на руках очень плотно, а вот Ренье чувствовал себя не очень уверенно. Зато нидерландец смог затормозить соперника случайным ударом в пах, после которого Кайо долго восстанавливался. В стойке Борральо очевидно переигрывал нидерландца, поэтому Ренье на исходе четвёртой минуты пошёл в борьбу, где выглядел предпочтительнее, пусть публика и освистывала такой стиль.

На старте второй пятиминутки де Риддер снова много напропускал, после чего пошёл бороться у сетки. Пару минут бойцы клинчевали, расцепились, и Кайо снова начал разбивать оппонента, хотя и Ренье пару раз отлично попал. Третий раунд тоже стартовал с борьбы, только теперь её инициировал Борральо, опрокинувший нидерландца. Там у бразильца было всё хорошо, однако в концовке раунда он просел физически, что, впрочем, не помешало ему забрать бой. Победа Борральо единогласным судейским решением! Заслуженно, но поединок точно получился не таким ярким, как ожидалось.

